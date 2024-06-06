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Новини Війна
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Знищення ворожої техніки та методична ліквідація окупантів поблизу села Урожайне на Донеччині. ВIДЕО бою

Українські воїни відбили спробу окупантів штурмувати позиції поблизу села Урожайне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою бійців із загарбниками опублікований у соцмережах. Боєзіткнення відбулося уночі і зафільмоване камерою БПЛА. Останні кадри зроблені уже удень. Оператор дрона помітив тяжкопораненого одноногого окупанта і скинув поряд із ним боєприпас, який за мить вибухнув.

"Приголомшливе відео знищення російської бронетехніки біля села Урожайне Донецької області. Невдалий штурм завершився для окупантів методичним винищенням піхоти, що залишилася без прикриття та шансів на порятунок. Останні кадри тут особливо вражають", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант конає на українській землі після скидів із дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Донецька область (8475) артилерія (788) дрони (4714)


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Топ коментарі
+24
Ну от навіщо цей добрий дрон закобзоніл кацапа? Воно вже і так конало без ноги та з нулем шансів на порятунок! Стерво помучилось би, а люди пораділи, та і ********* пригодився б якійсь іншій падлюці...
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06.06.2024 16:23
+9
тому що воїни на нулі більш гуманніші , ніж в тилу
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06.06.2024 16:26
+9
То не безпілотник, то Санта подарунок приніс).
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06.06.2024 16:26
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Ну от навіщо цей добрий дрон закобзоніл кацапа? Воно вже і так конало без ноги та з нулем шансів на порятунок! Стерво помучилось би, а люди пораділи, та і ********* пригодився б якійсь іншій падлюці...
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06.06.2024 16:23 Відповісти
тому що воїни на нулі більш гуманніші , ніж в тилу
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06.06.2024 16:26 Відповісти
А ********** не треба берегти???
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06.06.2024 16:27 Відповісти
Пора бы уже знать, что дрон не возвращается с заряженным боеприпасом.
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07.06.2024 03:02 Відповісти
То не безпілотник, то Санта подарунок приніс).
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06.06.2024 16:26 Відповісти
+ может в воспитательных целях, когда на боярышник просить будет, земляки задумаются....
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06.06.2024 19:26 Відповісти
Хм, хитрый какой дрончик, подлетел, положил шо-то цилиндрическое под самую пыку и смылся, а оно ка-а-ак ипонёт...
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06.06.2024 16:39 Відповісти
Мені теж дуже сподобалось.
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06.06.2024 16:42 Відповісти
У фіналі відео какЦап думає - о, дєдушка маароз падарунок мнє пріньос, 3,14дарас гарбатіьй.
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06.06.2024 16:47 Відповісти
Пад йолку - и на утренник накабздона!
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06.06.2024 16:52 Відповісти
На 0:40 ДЗ розлетілося чи мангал?
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06.06.2024 16:54 Відповісти
здорово на ходу поцілили бмп
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06.06.2024 16:59 Відповісти
В кінці нормально бутилку братушці підкинули щоб спрага не мучила на концерті у кобзона…
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06.06.2024 17:07 Відповісти
Знищення тарганів-убивць
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06.06.2024 17:15 Відповісти
Лайк за економне добивання, всі вони мають здохнути.
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06.06.2024 17:55 Відповісти
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06.06.2024 20:25 Відповісти
Зійшов на рашистів, Благодатний вогонь!,з Мирної України!!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
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06.06.2024 23:02 Відповісти
Щира подяка нашим воїнам ,
просто молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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06.06.2024 23:06 Відповісти
Все-таки, путин в этот раз не обманул иностранных журналистов, потери только санитарные.
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07.06.2024 09:02 Відповісти
шикарна кінцівка кінострічка +35
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07.06.2024 13:14 Відповісти
 
 