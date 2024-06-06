Знищення ворожої техніки та методична ліквідація окупантів поблизу села Урожайне на Донеччині. ВIДЕО бою

Українські воїни відбили спробу окупантів штурмувати позиції поблизу села Урожайне на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою бійців із загарбниками опублікований у соцмережах. Боєзіткнення відбулося уночі і зафільмоване камерою БПЛА. Останні кадри зроблені уже удень. Оператор дрона помітив тяжкопораненого одноногого окупанта і скинув поряд із ним боєприпас, який за мить вибухнув.

"Приголомшливе відео знищення російської бронетехніки біля села Урожайне Донецької області. Невдалий штурм завершився для окупантів методичним винищенням піхоти, що залишилася без прикриття та шансів на порятунок. Останні кадри тут особливо вражають", - зазначає у коментарі автор публікації.

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