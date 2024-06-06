Російський окупант конає на українській землі після скидів із дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона двома скидами ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого влучання окупант махав руками, намагаючись подати знак українському воїнові, щоб той не атакував повторно.

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