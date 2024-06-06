УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8462 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 156 32

Російський окупант конає на українській землі після скидів із дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона двома скидами ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після першого влучання окупант махав руками, намагаючись подати знак українському воїнові, щоб той не атакував повторно. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівець" скаржиться на ростовських поліцейських: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) знищення (7262) дрони (4722)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Душевна пісня і гарний кацап! 😉
показати весь коментар
06.06.2024 14:53
+12
Точно! Все равно эту падаль ни кто бы не спас. Истек бы кровью и мучился... А даже если б и спасли, то ножки точно пришлось бы отпилить с яйками, а это уже отличное наглядное пособие кацапам. Шлялся бы по вагонам на артапеде за милостыней и дрался с котами на помойках за отбросы...
показати весь коментар
06.06.2024 15:07
+12
Приветливый ты наш, приветливо так машет ручонками.
показати весь коментар
06.06.2024 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Душевна пісня і гарний кацап! 😉
показати весь коментар
06.06.2024 14:53 Відповісти
мізерікордія
показати весь коментар
06.06.2024 14:54 Відповісти
Шлет привет инопланетянам...
показати весь коментар
06.06.2024 23:29 Відповісти
розмазали п|дора по чорнозему
показати весь коментар
06.06.2024 14:56 Відповісти
Вот зря его добили. Пускай бы тварь еще помахала копытами и помучилась и подумала о своем поведении и за что оно сдохло.
показати весь коментар
06.06.2024 14:57 Відповісти
Точно! Все равно эту падаль ни кто бы не спас. Истек бы кровью и мучился... А даже если б и спасли, то ножки точно пришлось бы отпилить с яйками, а это уже отличное наглядное пособие кацапам. Шлялся бы по вагонам на артапеде за милостыней и дрался с котами на помойках за отбросы...
показати весь коментар
06.06.2024 15:07 Відповісти
Улыбнуло про помойных кошаков.
показати весь коментар
06.06.2024 22:40 Відповісти
Приветливый ты наш, приветливо так машет ручонками.
показати весь коментар
06.06.2024 15:12 Відповісти
Симафорил "Слава Украине!"
показати весь коментар
06.06.2024 15:44 Відповісти
Тю, там попроще... Агуси требовал к себе, козел.
показати весь коментар
06.06.2024 22:41 Відповісти
орк давав знаки, що його самці та лічинкам вже непотрібна лада-каліна. а він був згоден на отримання виплат за каліцтво. Міг би бути насосом з рашен-бюджету.
показати весь коментар
06.06.2024 15:17 Відповісти
Треба було думати, коли збиралося пертись вбивати українців, а потім диви як жити захотів
показати весь коментар
06.06.2024 15:18 Відповісти
За метушливість додатковий скид.
показати весь коментар
06.06.2024 15:24 Відповісти
То мабуть якийсь боцман... Передавав прівєт кораблю мацква
показати весь коментар
06.06.2024 15:32 Відповісти
.. типо, привет у космос(летающим драконам).
показати весь коментар
06.06.2024 22:42 Відповісти
- А-1
- ранил
А-2
- убил
- А-2
- ты ж называл уже
- Контрольный ))
показати весь коментар
06.06.2024 15:44 Відповісти
+ +
показати весь коментар
06.06.2024 16:32 Відповісти
А собирался жить вечно - не сложилось.
показати весь коментар
06.06.2024 16:32 Відповісти
Не варто добивати підранка (ліпше ще одного цілого пошкодити) - сконає або доживатиме інвалідом і буде наглядним прикладом того що в Україні чекає на кацапа.
показати весь коментар
06.06.2024 17:04 Відповісти
Ще й як варто. Всі вони мають здохнути.
показати весь коментар
06.06.2024 17:29 Відповісти
Немае кацапа - теж наглядний приклад.
показати весь коментар
06.06.2024 22:45 Відповісти
Тих кого нема вони не бачать, а ті хто перед очима помітні і на них доводиться реагувати. Це їх дратує.
показати весь коментар
07.06.2024 00:28 Відповісти
схоже, що друга граната була вже зайвою. забагато честі для цих опаришів-асвабадітілєй.
показати весь коментар
06.06.2024 17:11 Відповісти
а я б не добивав...хай би стік суччю кровью!
показати весь коментар
06.06.2024 18:05 Відповісти
И пусть канает! Канай отсюдова, кацап!
показати весь коментар
06.06.2024 19:03 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 07:56 Відповісти
А чего он махал? Превед медвед изображал?
показати весь коментар
06.06.2024 19:05 Відповісти
кабздона в конце тунеля увидел, ему махал
показати весь коментар
06.06.2024 20:21 Відповісти
А, это он так добавки просил. Нам не жалко, теперь, наконец, нажрется украинской земли вдоволь.
показати весь коментар
06.06.2024 19:08 Відповісти
Неправильный вывод... бо опарыши нажрутся.
показати весь коментар
06.06.2024 22:43 Відповісти
Торкнуло...до глибини душі, особливо озвучка
показати весь коментар
07.06.2024 06:00 Відповісти
 
 