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Новости Видео Война
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Российский оккупант умирает на украинской земле после поражения боеприпасом с дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона двумя сбросами ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после первого попадания оккупант махал руками, пытаясь подать знак украинскому воину, чтобы тот не атаковал повторно.

Смотрите: "Вагнеровец" жалуется на ростовских полицейских: "Избили, обозвали укропом, хохлом, обосцали военник". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) дроны (3961)


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Топ комментарии
+16
Душевна пісня і гарний кацап! 😉
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06.06.2024 14:53
+12
Точно! Все равно эту падаль ни кто бы не спас. Истек бы кровью и мучился... А даже если б и спасли, то ножки точно пришлось бы отпилить с яйками, а это уже отличное наглядное пособие кацапам. Шлялся бы по вагонам на артапеде за милостыней и дрался с котами на помойках за отбросы...
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06.06.2024 15:07
+12
Приветливый ты наш, приветливо так машет ручонками.
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06.06.2024 15:12
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Душевна пісня і гарний кацап! 😉
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06.06.2024 14:53 Ответить
мізерікордія
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06.06.2024 14:54 Ответить
Шлет привет инопланетянам...
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06.06.2024 23:29 Ответить
розмазали п|дора по чорнозему
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06.06.2024 14:56 Ответить
Вот зря его добили. Пускай бы тварь еще помахала копытами и помучилась и подумала о своем поведении и за что оно сдохло.
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06.06.2024 14:57 Ответить
Точно! Все равно эту падаль ни кто бы не спас. Истек бы кровью и мучился... А даже если б и спасли, то ножки точно пришлось бы отпилить с яйками, а это уже отличное наглядное пособие кацапам. Шлялся бы по вагонам на артапеде за милостыней и дрался с котами на помойках за отбросы...
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06.06.2024 15:07 Ответить
Улыбнуло про помойных кошаков.
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06.06.2024 22:40 Ответить
Приветливый ты наш, приветливо так машет ручонками.
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06.06.2024 15:12 Ответить
Симафорил "Слава Украине!"
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06.06.2024 15:44 Ответить
Тю, там попроще... Агуси требовал к себе, козел.
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06.06.2024 22:41 Ответить
орк давав знаки, що його самці та лічинкам вже непотрібна лада-каліна. а він був згоден на отримання виплат за каліцтво. Міг би бути насосом з рашен-бюджету.
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06.06.2024 15:17 Ответить
Треба було думати, коли збиралося пертись вбивати українців, а потім диви як жити захотів
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06.06.2024 15:18 Ответить
За метушливість додатковий скид.
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06.06.2024 15:24 Ответить
То мабуть якийсь боцман... Передавав прівєт кораблю мацква
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06.06.2024 15:32 Ответить
.. типо, привет у космос(летающим драконам).
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06.06.2024 22:42 Ответить
- А-1
- ранил
А-2
- убил
- А-2
- ты ж называл уже
- Контрольный ))
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06.06.2024 15:44 Ответить
+ +
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06.06.2024 16:32 Ответить
А собирался жить вечно - не сложилось.
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06.06.2024 16:32 Ответить
Не варто добивати підранка (ліпше ще одного цілого пошкодити) - сконає або доживатиме інвалідом і буде наглядним прикладом того що в Україні чекає на кацапа.
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06.06.2024 17:04 Ответить
Ще й як варто. Всі вони мають здохнути.
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06.06.2024 17:29 Ответить
Немае кацапа - теж наглядний приклад.
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06.06.2024 22:45 Ответить
Тих кого нема вони не бачать, а ті хто перед очима помітні і на них доводиться реагувати. Це їх дратує.
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07.06.2024 00:28 Ответить
схоже, що друга граната була вже зайвою. забагато честі для цих опаришів-асвабадітілєй.
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06.06.2024 17:11 Ответить
а я б не добивав...хай би стік суччю кровью!
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06.06.2024 18:05 Ответить
И пусть канает! Канай отсюдова, кацап!
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06.06.2024 19:03 Ответить
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07.06.2024 07:56 Ответить
А чего он махал? Превед медвед изображал?
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06.06.2024 19:05 Ответить
кабздона в конце тунеля увидел, ему махал
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06.06.2024 20:21 Ответить
А, это он так добавки просил. Нам не жалко, теперь, наконец, нажрется украинской земли вдоволь.
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06.06.2024 19:08 Ответить
Неправильный вывод... бо опарыши нажрутся.
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06.06.2024 22:43 Ответить
Торкнуло...до глибини душі, особливо озвучка
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07.06.2024 06:00 Ответить
 
 