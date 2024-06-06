Российский оккупант умирает на украинской земле после поражения боеприпасом с дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона двумя сбросами ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после первого попадания оккупант махал руками, пытаясь подать знак украинскому воину, чтобы тот не атаковал повторно.

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