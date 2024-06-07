Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 516 080 осіб (+1080 за добу), 7834 танки, 13 497 артсистем, 15 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 516 080 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8)
Топ коментарі
+11 Анатолий Воробей b9b3d431
показати весь коментар07.06.2024 08:24
+11 Pawlo Kit
показати весь коментар07.06.2024 08:46
+9 Vitaliy Kasenkov
показати весь коментар07.06.2024 08:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.