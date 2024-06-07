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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 516 080 осіб (+1080 за добу), 7834 танки, 13 497 артсистем, 15 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 516 080 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7834 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка   ‒ 2238 (+8)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої техніки та методична ліквідація окупантів поблизу села Урожайне на Донеччині. ВIДЕО бою

Втрати росіян за добу

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Топ коментарі
+11
О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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07.06.2024 08:24
+11
Арта! Дуже добре
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07.06.2024 08:46
+9
Танки засумували, корита взбадьорились.
Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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07.06.2024 08:33
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Касаби відпирають портки
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07.06.2024 08:22 Відповісти
О, ще одно корито рашистське заібаш..., вибачаюсь, задвухсотили. Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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07.06.2024 08:24 Відповісти
Танки засумували, корита взбадьорились.
Наземка перша травнева тисяча і 59 тисяч з початку війни.
ББМ 4 тис ствольна арта 5 тисяч з початку року.
Чумардоси схаменіться, бо такими темпами до вівторка в Рязань не попадемо.
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07.06.2024 08:33 Відповісти
А так - "спасательное буксирное судно", вже не стидаєшся
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07.06.2024 08:52 Відповісти
Буксири - серце флоту. Якби ЗСУ мало змогу обирати "захерачити всі буксири чи захерачити всі десантні катери" - щось мені підказує, що ні секунди не вагаючись обрали би "захерачити всі буксири".
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07.06.2024 10:50 Відповісти
Арта! Дуже добре
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07.06.2024 08:46 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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07.06.2024 09:44 Відповісти
Немає танків на фронті в кацапів? Батальйони і роти ударних БПАК переключилися на арту! Ну, я сподіваюсь, що "немає танків" і що "переключились на арту".
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07.06.2024 10:54 Відповісти
 
 