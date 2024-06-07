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Германия (6725) россия (92990) санкции (11033) Франция (3348)

Франция и Германия выступили против усилий ЕС перекрыть канал поставок люксовых автомобилей в Россию через Беларусь, - Politico

Елітні автомобілі

Франция и Германия выступили против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в частности люксовым автомобилям, попадать в Россию через Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

Отмечается, что ЕС ввел санкции в отношении Беларуси еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда Брюссель ввел ограничения против режима Лукашенко за фальсификацию выборов и разгон протестов в стране.

Однако санкции против Беларуси имеют лазейки, которые позволили превратить страну в перевалочную базу для санкционных товаров, которые впоследствии попадают в Россию, ведь две страны имеют общий таможенный союз и тесно интегрированы.

"Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары прибывают в Москву через Минск, это будет немного смешно", - сказал Poitico один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

В то же время старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш заявил, что "если санкция утверждена, все лазейки должны быть закрыты". По его словам, когда экспорт предметов роскоши в Россию запрещен, такие товары не должны попадать в Россию через третьи страны.

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году импорт автомобилей из ЕС в Беларусь вырос до $2,6 млрд, что более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Наибольший относительный рост исследователи наблюдали в секторе роскошных автомобилей, на который пришлось две трети общего увеличения импорта стоимостью $1,4 млрд. Учитывая то, что этот рост противоречит развитию внутреннего автомобильного рынка Беларуси, он вероятно связан с дальнейшим реэкспортом в Россию.

Французский дипломат отметил Politico, что Париж выступает за "сильные санкции против стран, которые обходят санкции", но сказал, что основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".

Немецкий дипломат также подчеркнул, что "Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, но основное внимание должно быть сосредоточено на товарах, имеющих отношение к российской агрессивной войне".

Отмечается, что противники продажи предметов роскоши в Россию отрицают, что Путин хочет удержать свою элиту на своей стороне и сохранить собственное положение в Кремле именно путем обеспечения своих главных союзников изысканными продуктами питания и автомобилями высокого класса.

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Топ комментарии
+10
Чим більше потратять на Роллс-Ройси - тим менше грошей піде на війну.
Чим більше розкішних автомобілів, тим менше буде хотітись воювати.
Розкіш розслабляє - нехай р а з л а г а ю т с я .
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07.06.2024 08:56
+9
А як інакше? - шоб рашка не відчувала себе ущербною
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07.06.2024 08:24
+7
Дійсно пєкєльні санкції!
Це ж якщо сьогодні не перекрити цю шпарину, то вже завтра ці Бугаті,Ферарі та Бентлі будуть транспортувати орків між бімбаськими лісосмугами.
Яку муйню тільки не вигадають, аби відволікти уваги від сотень млрд €, які ЄС щороку сплачує РФ за сировину та енергоносії.
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07.06.2024 09:07
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А як інакше? - шоб рашка не відчувала себе ущербною
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07.06.2024 08:24 Ответить
Гешефт прьєждьє всьєво...
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07.06.2024 08:46 Ответить
Чим більше потратять на Роллс-Ройси - тим менше грошей піде на війну.
Чим більше розкішних автомобілів, тим менше буде хотітись воювати.
Розкіш розслабляє - нехай р а з л а г а ю т с я .
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07.06.2024 08:56 Ответить
Просто підняти ціни,нехай допомагають робити снаряди для України.Яку шкоду наносять преміальні авто в війну?Тільки користь нам.Бо 1/1000 всього ВВП кацапи витратять тільки на це.І вата буде скреготати зубами,дивлячись на розкіш верхів.Головне щоб в них не купували нічого.А продавати їм те що не можна використати для ведення війни,нехай би продавал!
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07.06.2024 09:14 Ответить
Дійсно пєкєльні санкції!
Це ж якщо сьогодні не перекрити цю шпарину, то вже завтра ці Бугаті,Ферарі та Бентлі будуть транспортувати орків між бімбаськими лісосмугами.
Яку муйню тільки не вигадають, аби відволікти уваги від сотень млрд €, які ЄС щороку сплачує РФ за сировину та енергоносії.
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07.06.2024 09:07 Ответить
"бульбостан "- ЄС аферисти від початку війни використовують , як перевалбазу торгівлі підсанкційними товарами з 3,14дерацією, Тут мова і про сільськогосподарську продукцію, мінеральні добрива, ліс, мабуть електропобутові товари,взуття,одяг ,товари подвійного призначення,мікросхеми,чіпи і що хочеш можна поставляти в 3,14дерацію при наявності "такої "дири"
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07.06.2024 09:08 Ответить
економічно автомобілі це не посилення московії тим більше підтримки ці авто не матимуть, а от заробіток наших союзників важливий
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07.06.2024 09:12 Ответить
Пани жирують, гроші по над усе, а різна там честь, гідність, мораль, це для плебса
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07.06.2024 09:14 Ответить
саме так. плебс там буде з великою охотою йти на "сво" воювати проти нати в той час як якийсь губернатор буде розсікати на натовських бентлі. )
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07.06.2024 10:06 Ответить
Тільки бізнес - нічого особистого. Бо лакшері авто купують араби та кацапи, які, власне, основні противники зеленого переходу - куди ту нафту дівати, якщо скрізь будуть електрокари?
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07.06.2024 09:17 Ответить
чим більше таких авто тим бідніше біомаса і тим більше вкрадено з бюджету...авто за 1млн а збитків на 10млн...так що хай користуються
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07.06.2024 09:43 Ответить
безногий ванька вернувшийся с войны увидивив роскошные авто задумается за что потерял ножки?
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07.06.2024 09:49 Ответить
Перекриють цей, почнуть возити іншим, але обсяг 2,6 млрд $ дійсно вражає.
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07.06.2024 09:54 Ответить
Мда, налідки пекельніх санкцій вже видно в півнісній кореі і ірану, що там снарядів більше ніж в США

Не санкціі, а цирк. Це як "фортіфікаціі Зеленського", тількі "санкціі Запада"
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07.06.2024 11:55 Ответить
деньги не пахнут, сцуки двуличные
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07.06.2024 12:02 Ответить
Німецькі машини-гівно. Про французькі нічого не знаю.
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07.06.2024 12:58 Ответить
 
 