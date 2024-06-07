Франция и Германия выступили против усилий ЕС перекрыть канал поставок люксовых автомобилей в Россию через Беларусь, - Politico

Франция и Германия выступили против усилий Европейского Союза закрыть лазейку, которая позволяет товарам высокого класса, в частности люксовым автомобилям, попадать в Россию через Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов.

Отмечается, что ЕС ввел санкции в отношении Беларуси еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда Брюссель ввел ограничения против режима Лукашенко за фальсификацию выборов и разгон протестов в стране.

Однако санкции против Беларуси имеют лазейки, которые позволили превратить страну в перевалочную базу для санкционных товаров, которые впоследствии попадают в Россию, ведь две страны имеют общий таможенный союз и тесно интегрированы.

"Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары прибывают в Москву через Минск, это будет немного смешно", - сказал Poitico один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

В то же время старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш заявил, что "если санкция утверждена, все лазейки должны быть закрыты". По его словам, когда экспорт предметов роскоши в Россию запрещен, такие товары не должны попадать в Россию через третьи страны.

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году импорт автомобилей из ЕС в Беларусь вырос до $2,6 млрд, что более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Наибольший относительный рост исследователи наблюдали в секторе роскошных автомобилей, на который пришлось две трети общего увеличения импорта стоимостью $1,4 млрд. Учитывая то, что этот рост противоречит развитию внутреннего автомобильного рынка Беларуси, он вероятно связан с дальнейшим реэкспортом в Россию.

Французский дипломат отметил Politico, что Париж выступает за "сильные санкции против стран, которые обходят санкции", но сказал, что основное внимание должно быть сосредоточено "на товарах, которые служат российским военным усилиям".

Немецкий дипломат также подчеркнул, что "Германия поддерживает решительные меры против обхода санкций, но основное внимание должно быть сосредоточено на товарах, имеющих отношение к российской агрессивной войне".

Отмечается, что противники продажи предметов роскоши в Россию отрицают, что Путин хочет удержать свою элиту на своей стороне и сохранить собственное положение в Кремле именно путем обеспечения своих главных союзников изысканными продуктами питания и автомобилями высокого класса.

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