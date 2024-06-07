УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4694 відвідувача онлайн
Новини
3 900 17
Німеччина (7090) росія (63574) санкції (11290) Франція (2902)

Франція та Німеччина виступили проти зусиль ЄС перекрити канал постачання люксових автомобілів до Росії через Білорусь, - Politico

Елітні автомобілі

Франція та Німеччина виступили проти зусиль Європейського союзу закрити лазівку, яка дозволяє товарам високого класу, зокрема люксовим автомобілям, потрапляти до Росії через Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на кількох європейських дипломатів.

Зазначається, що ЄС ввів санкції стосовно Білорусі ще до початку повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді Брюссель ввів обмеження проти режиму Лукашенка за фальсифікацію виборів та розгін протестів у країні.

Однак санкції проти Білорусі мають лазівки, що дозволили перетворити країну на перевалочну базу для санкційних товарів, які згодом потрапляють до Росії, адже дві країни мають спільний митний союз і тісно інтегровані.

"Якщо ми будемо вживати слабких заходів щодо Білорусі, знаючи, що товари прибувають до Москви через Мінськ, це буде трохи смішно", – сказав Poitico один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Водночас старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Жолт Дарваш заявив, що "якщо санкція затверджена, всі лазівки повинні бути закриті". За його словами, коли експорт предметів розкоші до Росії заборонений, такі товари не повинні потрапляти до Росії через треті країни.

За даними Міністерства економіки Німеччини, у 2023 році імпорт автомобілів з ЄС до Білорусі зріс до $2,6 млрд, що більш ніж у чотири рази більше, ніж у 2021 році.

Найбільше відносне зростання дослідники спостерігали у секторі розкішних автомобілів, на який припало дві третини загального збільшення імпорту вартістю $1,4 млрд. З огляду на те, що це зростання суперечить розвитку внутрішнього автомобільного ринку Білорусі, воно ймовірно пов'язане з подальшим реекспортом до Росії.

Французький дипломат зазначив Politico, що Париж виступає за "сильні санкції проти країн, які обходять санкції", але сказав, що основна увага повинна бути зосереджена "на товарах, які служать російським військовим зусиллям".

Німецький дипломат також підкреслив, що "Німеччина підтримує рішучі заходи проти обходу санкцій, але основна увага повинна бути зосереджена на товарах, що мають відношення до російської агресивної війни".

Зазначається, що противники продажу предметів розкоші до Росії заперечують, що Путін хоче утримати свою еліту на своєму боці та зберегти власне становище у Кремлі, саме шляхом забезпечення своїх головних союзників вишуканими продуктами харчування та автомобілями високого класу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США ввели санкції проти представників правлячої партії Грузії

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Чим більше потратять на Роллс-Ройси - тим менше грошей піде на війну.
Чим більше розкішних автомобілів, тим менше буде хотітись воювати.
Розкіш розслабляє - нехай р а з л а г а ю т с я .
показати весь коментар
07.06.2024 08:56
+9
А як інакше? - шоб рашка не відчувала себе ущербною
показати весь коментар
07.06.2024 08:24
+7
Дійсно пєкєльні санкції!
Це ж якщо сьогодні не перекрити цю шпарину, то вже завтра ці Бугаті,Ферарі та Бентлі будуть транспортувати орків між бімбаськими лісосмугами.
Яку муйню тільки не вигадають, аби відволікти уваги від сотень млрд €, які ЄС щороку сплачує РФ за сировину та енергоносії.
показати весь коментар
07.06.2024 09:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як інакше? - шоб рашка не відчувала себе ущербною
показати весь коментар
07.06.2024 08:24 Відповісти
Гешефт прьєждьє всьєво...
показати весь коментар
07.06.2024 08:46 Відповісти
Чим більше потратять на Роллс-Ройси - тим менше грошей піде на війну.
Чим більше розкішних автомобілів, тим менше буде хотітись воювати.
Розкіш розслабляє - нехай р а з л а г а ю т с я .
показати весь коментар
07.06.2024 08:56 Відповісти
Просто підняти ціни,нехай допомагають робити снаряди для України.Яку шкоду наносять преміальні авто в війну?Тільки користь нам.Бо 1/1000 всього ВВП кацапи витратять тільки на це.І вата буде скреготати зубами,дивлячись на розкіш верхів.Головне щоб в них не купували нічого.А продавати їм те що не можна використати для ведення війни,нехай би продавал!
показати весь коментар
07.06.2024 09:14 Відповісти
Дійсно пєкєльні санкції!
Це ж якщо сьогодні не перекрити цю шпарину, то вже завтра ці Бугаті,Ферарі та Бентлі будуть транспортувати орків між бімбаськими лісосмугами.
Яку муйню тільки не вигадають, аби відволікти уваги від сотень млрд €, які ЄС щороку сплачує РФ за сировину та енергоносії.
показати весь коментар
07.06.2024 09:07 Відповісти
"бульбостан "- ЄС аферисти від початку війни використовують , як перевалбазу торгівлі підсанкційними товарами з 3,14дерацією, Тут мова і про сільськогосподарську продукцію, мінеральні добрива, ліс, мабуть електропобутові товари,взуття,одяг ,товари подвійного призначення,мікросхеми,чіпи і що хочеш можна поставляти в 3,14дерацію при наявності "такої "дири"
показати весь коментар
07.06.2024 09:08 Відповісти
економічно автомобілі це не посилення московії тим більше підтримки ці авто не матимуть, а от заробіток наших союзників важливий
показати весь коментар
07.06.2024 09:12 Відповісти
Пани жирують, гроші по над усе, а різна там честь, гідність, мораль, це для плебса
показати весь коментар
07.06.2024 09:14 Відповісти
саме так. плебс там буде з великою охотою йти на "сво" воювати проти нати в той час як якийсь губернатор буде розсікати на натовських бентлі. )
показати весь коментар
07.06.2024 10:06 Відповісти
Тільки бізнес - нічого особистого. Бо лакшері авто купують араби та кацапи, які, власне, основні противники зеленого переходу - куди ту нафту дівати, якщо скрізь будуть електрокари?
показати весь коментар
07.06.2024 09:17 Відповісти
чим більше таких авто тим бідніше біомаса і тим більше вкрадено з бюджету...авто за 1млн а збитків на 10млн...так що хай користуються
показати весь коментар
07.06.2024 09:43 Відповісти
безногий ванька вернувшийся с войны увидивив роскошные авто задумается за что потерял ножки?
показати весь коментар
07.06.2024 09:49 Відповісти
Перекриють цей, почнуть возити іншим, але обсяг 2,6 млрд $ дійсно вражає.
показати весь коментар
07.06.2024 09:54 Відповісти
Мда, налідки пекельніх санкцій вже видно в півнісній кореі і ірану, що там снарядів більше ніж в США

Не санкціі, а цирк. Це як "фортіфікаціі Зеленського", тількі "санкціі Запада"
показати весь коментар
07.06.2024 11:55 Відповісти
деньги не пахнут, сцуки двуличные
показати весь коментар
07.06.2024 12:02 Відповісти
Німецькі машини-гівно. Про французькі нічого не знаю.
показати весь коментар
07.06.2024 12:58 Відповісти
 
 