Заморозка войны на нынешних границах даст лишь паузу перед новой войной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что заморозка войны будет лишь паузой в боевых действиях и не остановит агрессию РФ.
Об этом он заявил во время выступления перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ.
"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. Потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас", - подчеркнул президент.
"Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии - это даст лишь паузу перед новой войной", - добавил Зеленский.
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+28 Pawlo Kit
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+26 Kindrat74
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+21 Алекс Скела
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Це має виглядати як логічна конструкція?
То есть путина остановит лишь наше "право"? Прям стратег! Не зря "лидер современности"...
Дуже йому сподобалося сидіти в креслі.
Чи ви думаєте тиран путлєр почекає з війною поки ви в себе проведете вибори і заміните його спецагента на найвищому посту України?
Хочеш підвести все під капітуляцію України, мовляв - хочете виборів припиняйте чинити опір загарбникам кацапам? Троль крємлєбот
А то как то договорняком пахнет... И дети "элитки" не парятся вопросами ни ВПК ни Армии ни Волонтерства....
То есть надо брать Москву и далее двигать войска за Урал до полной и безаговорочной капитуляции рашистов!
Хотя у них есть ядерное оружие, так что тоже не вариант...
Перемирие? И тогда рашисты будут готовиться к новой войне. Логично.
Ну так и Украина будет готовиться, только возможно с другим президентом во главе.
"...якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною. ...І ми використаємо цю паузу, щоби дерибанити ваші гроші на дорогах та "відновленні", розміновувати мінні поля на лінії зіткнення, засипати укріплення та продавати вашу зброю всім, хто захоче купити", - ось як мало прозвучати у виступі.