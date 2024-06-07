Заморозка войны на нынешних границах даст лишь паузу перед новой войной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что заморозка войны будет лишь паузой в боевых действиях и не остановит агрессию РФ.

Об этом он заявил во время выступления перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. Потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас", - подчеркнул президент.

"Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии - это даст лишь паузу перед новой войной", - добавил Зеленский.

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