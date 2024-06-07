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Новости Война
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Зеленский (19011)

Заморозка войны на нынешних границах даст лишь паузу перед новой войной, - Зеленский

Зеленський прокоментував можливість заморозки війни

Президент Владимир Зеленский заявил, что заморозка войны будет лишь паузой в боевых действиях и не остановит агрессию РФ.

Об этом он заявил во время выступления перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ.

"Может ли Путин выиграть эту битву? Нет. Потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война угаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет. Потому что никаких линий для зла не существует. Что 80 лет назад, что сейчас", - подчеркнул президент.

"Если кто-то сам попытается нарисовать временные линии - это даст лишь паузу перед новой войной", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+28
Де ти був такий розумний коли закривав всі оборонні підприємства та скорочував військових?
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07.06.2024 11:44
+26
А як там шашлики? Нажерся вже?
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07.06.2024 11:41
+21
Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти

Це має виглядати як логічна конструкція?
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07.06.2024 11:41
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Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти

Це має виглядати як логічна конструкція?
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07.06.2024 11:41 Ответить
Пам'ятаєте з класично - "якщо ідіот - то це надовго"! Від себе лише додам - це назавжди!
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07.06.2024 11:55 Ответить
А як там шашлики? Нажерся вже?
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07.06.2024 11:41 Ответить
Шашлик - свинособачій
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07.06.2024 11:46 Ответить
На жаль, шашлики з українців - маріупольців, ізюмців, бучанців, ірпінців, гостомельян, харків'ян, сумчан...
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07.06.2024 14:12 Ответить
Шо за *******? - яка нова віина? - нам би цю видихати
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07.06.2024 11:43 Ответить
Де ти був такий розумний коли закривав всі оборонні підприємства та скорочував військових?
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07.06.2024 11:44 Ответить
так воно і тепер не дуже сраку рве в оборонці
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07.06.2024 12:57 Ответить
Зараз теж, давно не чути про українські танки, Грім-2, не про патронний або пороховий завод, про українські Бтри ,які при клятому Пороху робилися...... Зараз все тільки імпортне...



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07.06.2024 14:08 Ответить
Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти.

То есть путина остановит лишь наше "право"? Прям стратег! Не зря "лидер современности"...
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07.06.2024 11:44 Ответить
Жуёт и жуёт.А где видосики? Где ставки? Тебя завонявшегося из-за отсутсвия электричества ещё не все послали на Саммит Жира?
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07.06.2024 11:46 Ответить
Нелигітимному презервативу корисно , щоб в Україні була війна. 👈
Дуже йому сподобалося сидіти в креслі.
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07.06.2024 11:48 Ответить
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07.06.2024 11:48 Ответить
"Бо ми з вами не маємо права програти"-Ну як сказати "не програти", тут з Зегнидами при владі не факт що навіть вижити можна, Зеклоун це не Маннергейм як у фінів, він "птах гордий" із амбіціями які нам дуже дорого обходяться
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07.06.2024 11:49 Ответить
я дивився його виступ. і мені було стидно,що якесь небрите та обдовбане наркотою чмо презставляє мою Україну
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07.06.2024 11:50 Ответить
Вдома вбирайся хоч в лахміття, але, як казала моя прабабця, якщо ідеш миж люди, то вигляд має бути достойний. На жаль, він не праонук моєї бабці.
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07.06.2024 12:31 Ответить
А це хіба погано? Тому що тобі переоберуть, клоун?
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07.06.2024 11:51 Ответить
Зечмо на шпагаті - без війни втратить владу, а з війною - людішкі закінчуються, а з ними і гроші
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07.06.2024 11:51 Ответить
ЗЕскотам чхати на те, що закінчаться люди - вони їм потрібні виключно заради того, аби виграти максимум часу на крадівництво. Як тільки закінчиться весь мобілізаційний ресурс - вони швиденько звалять насолоджуватися розкішним життям в безпечних країнах.
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07.06.2024 12:33 Ответить
Звісно, бо тоді будуть перевибори. А Зельц цього найбільше боїться..
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07.06.2024 11:51 Ответить
Буба має "золотого парашута", так що як тільки так і одразу Навряд боїться
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07.06.2024 12:00 Ответить
Немає, він з Ізраїлем постійно лається.
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07.06.2024 13:07 Ответить
" ми з вами програти не маємо права", Але трішечки красти - ТАК !
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07.06.2024 11:54 Ответить
трішечки?)
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07.06.2024 12:34 Ответить
Яких ще трішечки? Вони відкрито, нахабно та цинічно крадуть все і всюди в небачених раніше масштабах абсолютно не переймаючись тим, що можуть бути притягнуті до відповідальності, бо знають, що цього не буде.
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07.06.2024 12:36 Ответить
"місія", "обраний"дибіл плять
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07.06.2024 11:54 Ответить
З чим З чим а от з цим згоден. РФ в книгах по історії пише що ми нацисти і нас треба знищити - ця віійна назавжди і думати що можна просто нажати кнопочку і все буде чудово - не те шо наївно а божевільно. Донбас - це уже гниюща рана надовго, але хотя б південь із Кримом забрати треба інакше біда
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07.06.2024 11:55 Ответить
Це все буде пустими балачками і ефімерними мріями якщо при владі залишиться зелений дигинерат і його 5-6 дигинеративних менеджерів...... Бо поки це чмо несе хрень з трибун в своєму світовому турне, його 5-6 дегенератів ведуть державу в прірву....
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07.06.2024 12:37 Ответить
Ніякої заморозки війни не буде поки Україна не виб'є кацапів та не вийде на кордони 1991 року!
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07.06.2024 11:56 Ответить
Ну і ще захопить Польщу, щоб тебе визволити з окупації
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07.06.2024 12:05 Ответить
херпіду панічно боїться виборів .
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07.06.2024 11:58 Ответить
Вибори він програє в будь-якому випадку, йому це добре відомо. Що він боїться - це втратити незаконно захоплену владу поза демократичною процедурою, нести відповідальність за вчинені злочини
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07.06.2024 12:52 Ответить
Хто "ми" і які альтернативи? Ну, який переможний план, скільки років зібрався воювати цей хлопчик? Навіть підтримка наступального потенціалу, це величезні людські ресурси, я вже мовчу про технічний і організаційний аспект, який треба підтримувати на рівні вищому ніж у противника.
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07.06.2024 11:58 Ответить
Бужанский "учит" офицеров...

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07.06.2024 11:59 Ответить
Зєля вже навіть бужанського з смітника витягнув наверх. Повний капець
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07.06.2024 12:06 Ответить
100%
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07.06.2024 11:59 Ответить
Зеленський зробив усе, щоб Україна програла, а тепер турбується про перемогу. Пауза потрібна лише для того, щоб обрати НОРМАЛЬНОГО президента. Без єрмаків, татарових, гетьманцевих, арахамій, безуглих...
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07.06.2024 12:02 Ответить
ну або якщо всеж воювати до останнього, то потрібно прибирати всіх вами перечислених і перевішати і перестріляти.... Бо з цими гандонами ні України не буде ні ефімерних кордонів....
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07.06.2024 12:31 Ответить
Кривавий заколот - хотєлкі для ідіотів. Краще вибори
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07.06.2024 12:35 Ответить
та хоть сраними палками гнати, хочете пристрельте, хочете переоберіть і в штрафбати з лопатами від кулеби.... Суті не міняє що потрібно цю погань прибирати, інакше......
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07.06.2024 12:39 Ответить
Не потрібно жодних пауз для проведення виборів, не просувайте кремлівські наративи. Усі вибори повинні проводитись під час стану війни, у Конституції вийнятків немає.
Чи ви думаєте тиран путлєр почекає з війною поки ви в себе проведете вибори і заміните його спецагента на найвищому посту України?
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07.06.2024 19:46 Ответить
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07.06.2024 12:03 Ответить
Оце слова справжьбого Верховного !!
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07.06.2024 12:13 Ответить
Заморозка войны и так называемый *мир* сейчас не выгоден Украине нивкаких пониманиях. Я уже не говорю о том что рашисты не позволят чтобы в Украине наступил мир даже если Украина капитулирует и отдаст половину своих территорий рашистам. Мир не выгоден Украине даже в политическом смысле. И не только потому что сразу же прекратится военная помощь Украине. А даже потому что сейчас почти весь цивилизованный мир сплотился вокруг Украины и душит хоть и слабо но постепенно рашистов санкциями. И нужно хотя бы лет 10 войны чтобы цивилизация разорвала с рашистами все связи и зодолбила их обратно в каменный век. Иначе если только Украина заявит что наступил *мир* все обратно ломанутся востанавливать торговые потоки и политические связи с кремлевским режимом, который востановится быстрее чем все думают сделает выводы и пойдет в новое наступление только уже хорошо подготовившись. Украине же нужно будет минимум лет 50 чтобы востановиться и востановить свою численность населения какова была до войны.
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07.06.2024 12:09 Ответить
Пан сподівається на чолі з зєлєю виграти цю війну? Щоб відновлювати чисельність населення? Краще нехай пан скаже - навіщо зєля зняв Залужного і все керівництво військом, якому армія довіряла? Кожна дія цього "діяча" працює вже 5 років на шкоду Україні
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07.06.2024 12:32 Ответить
Жоден мир з агресорм неможливий поки окуповані території України, не покарані кацапські воєнні злочинці та не виплачені збитки з репараціями за агресію
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07.06.2024 19:51 Ответить
Заморозка війни дасть ВИБОРИ ! Яких так панічно боїться ЗЕдент і КО.. Бо наразі все сходить таки з рук..Безкарність Системи - запорука створення поліцейської держави. Дуже скоро на одного працездатного цивільного буде силовик-дресирувальник, який із задоволенням репресуватиме кожного, хто криво зиркне в бік Держави. Легіон легінів в одностроях і з пістолетом у кобурі наглядатимуть за суспільством, аби воно смирно жувало свої шмарклі.
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07.06.2024 12:09 Ответить
Що ти верзеш? Де Конституцією заборонено проводити вибори під час війни?
Хочеш підвести все під капітуляцію України, мовляв - хочете виборів припиняйте чинити опір загарбникам кацапам? Троль крємлєбот
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07.06.2024 12:49 Ответить
Та заїхав вже,бери вже своїх менеджерів і на фронт,приносьте вже перемог
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07.06.2024 12:10 Ответить
А Бубон Чумной точно закрыл бизнес кваГтала на росии?
А то как то договорняком пахнет... И дети "элитки" не парятся вопросами ни ВПК ни Армии ни Волонтерства....
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07.06.2024 12:12 Ответить
пан президент, мировому сообществу лучше знать правду
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07.06.2024 12:24 Ответить
война не прекратиться, пока не будет уничтожен фашистский путинский режим, как был уничтожен режим Адольфа Гитлера - папы *********** Путина.
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07.06.2024 12:35 Ответить
... и после этого расцветет зеленый фашистский режим, как расцвел красный после уничтожения нацизма.
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07.06.2024 14:29 Ответить
Є гарна народна мудрість "Мир - це лише перерва між війнами". Тобто жоден "Мир" не є вічним і усталеним, рано чи піздно війна всеодно буде, як Третя Світова так Четверта, П'ята і так далі - може через 50 років, через 200 але це неминуче, як і людська смерть......... По факту хитрий Зеленський вимагає від свого народу і від міжнародної спільноти завідомо неможливого......Тобто ставить міфічні умови, які на практиці нездійсненні для того щоб правити Україною роками, а можливо десятиліттями........
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07.06.2024 12:57 Ответить
Кордоны 91 року? И что? По логике президента это войну не остановит.
То есть надо брать Москву и далее двигать войска за Урал до полной и безаговорочной капитуляции рашистов!
Хотя у них есть ядерное оружие, так что тоже не вариант...
Перемирие? И тогда рашисты будут готовиться к новой войне. Логично.
Ну так и Украина будет готовиться, только возможно с другим президентом во главе.
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07.06.2024 13:05 Ответить
Підступ в тому, що Україна можливо знову буде зі старим готуватися до шашликів.
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07.06.2024 14:41 Ответить
Зєлєбот, для чого тоді ваш зєлєскій знищує ВПК, Збройні сили України, не забезпечує наданим США та ін. союзниками озброєнням війська на передовій, не забезпечує будівництво жодних укріплень на лінії фронту (крім показушних), не проводить адекватної мобілізації економіки України, військових, всіх силовиків і чиновників у ЗСУ, тероризує цивільне населення України в тилу, яке своїми силами забезпечує військових на фронті майже всім необхідним?
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07.06.2024 19:59 Ответить
Артист продовжує грати роль, нічого нового з часів голожопенка, так що не переймайтесь
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07.06.2024 13:48 Ответить
Рідкісний випадок, коли зельонський сказав загалом правильну річ, але не закінчив думку.
"...якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною. ...І ми використаємо цю паузу, щоби дерибанити ваші гроші на дорогах та "відновленні", розміновувати мінні поля на лінії зіткнення, засипати укріплення та продавати вашу зброю всім, хто захоче купити", - ось як мало прозвучати у виступі.
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07.06.2024 14:36 Ответить
То може паузу використати для озброєння і побудови фортифікацій, чи й далі тянути кота за хвіст тримаючись за владу за рахунок продовження війни?
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08.06.2024 00:14 Ответить
Ніхто не хоче йти воювати, тому що знає що буде кинутий образно кажучи в півметрову траншею і на голову прилетить каб, тому що носія його немає чим збити. Якщо буде лінія укріплень і прикриття з неба, тоді бажаючих записатись у військо буде набагато більше. І я також розумію нашого президента, він не хоче відповідати на деякі запитання які обовязково йому поставлять у мирний час. Та і по мінним полям наряд чи вийде щось відвоювати вже. Хоч би те залишилось що є, такі мої думки споглядаючи на все це. Інша сторона медалі може полягати в тому що після війни можуть спалахнути процеси в самій росії після переосмислення ціни яку вони заплатили за все це, а так путло лише спалює в цій війні потенційний протесний электорат з поневолених народів включаючи і українців які попали в вимушену окупацію і примусово були мобілізовані. Тому я категорично не згоден з думкою навіюваною марафоном що війну зупиняти не можна.
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08.06.2024 00:48 Ответить
 
 