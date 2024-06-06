РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11803 посетителя онлайн
Новости
5 138 49
Зеленский (19011) Франция (3348) Елена Зеленская (214)

Зеленский принял участие в церемонии празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии

Володимир та Олена Зеленські в Нормандії

Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что церемония состоялась на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутствующие посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолеты.

Среди присутствующих были лидеры ряда государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Джозеф Байден, принц Уэльский Уильям, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Петр Павел, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Стоит отметить, что высадка в Нормандии, также известная как "День Д" (D-Day), состоялась 6 июня 1944 года. Это одно из ключевых событий Второй мировой войны. Войска союзников, в частности Великобритании, США, Канады, осуществили высадку на побережье Нормандии в оккупированной нацистской Германией Франции. Это позволило им начать масштабное наступление в Западной Европе, что вместе с другими битвами Второй мировой войны привело к поражению нацизма в мае 1945 года.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, 6 июня президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Моди: Рассчитываем на участие Индии в Саммите мира на самом высоком уровне
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Вибачаюсь, звісно, але.... Його висадило чи присадило?
Стільки руйнувань у зовнішній політиці, скільки зробило оце "нове лице" дєрьмака не зробили ні Кучма, ні Янукович! Навіть суммарно!

Пропоную вставити найвеличнішому два кляпи: один зверху, другий знизу: щоб, падло, розірвався на шматки від своїх потуг сказати хоч щось. Ну а те, що воно скаже щось на користь держави - у мене велики сумніви!
показать весь комментарий
06.06.2024 21:45
+9
а Макрон красавчик, оголосив щойно про передачу Україні "Міражів". )
показать весь комментарий
06.06.2024 21:57
+8
Боже, бережи Францію і особливо оте містечко Сен-Лоран-сюр-Мер, куди отой "бідоносець" приїхав зі своєю "скумбрія по 8".
показать весь комментарий
06.06.2024 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Держись - Зеля! - не вдар мордякою в багнюку
показать весь комментарий
06.06.2024 21:44 Ответить
"То не багнюка!" - сказав найверховніший завгосп. І додав - "Найвища очистка і дуже коштовна!"
Але на питання "Аргентинська чи Афганська?" відповів - "Ну ми з різними країнами встановлюємо відносини..."
Висновок не радує: якість "палива" для щовечірніх "гундосиків" падає! (с) анонімне джерело з ОПи

"Діч" буде нестися і надалі, але тепер всі, хто це побачать і відреагують - будуть агентами московіитського ІПСО!

Якось так...
показать весь комментарий
06.06.2024 21:53 Ответить
Вибачаюсь, звісно, але.... Його висадило чи присадило?
Стільки руйнувань у зовнішній політиці, скільки зробило оце "нове лице" дєрьмака не зробили ні Кучма, ні Янукович! Навіть суммарно!

Пропоную вставити найвеличнішому два кляпи: один зверху, другий знизу: щоб, падло, розірвався на шматки від своїх потуг сказати хоч щось. Ну а те, що воно скаже щось на користь держави - у мене велики сумніви!
показать весь комментарий
06.06.2024 21:45 Ответить
Боже, бережи Францію і особливо оте містечко Сен-Лоран-сюр-Мер, куди отой "бідоносець" приїхав зі своєю "скумбрія по 8".
показать весь комментарий
06.06.2024 21:50 Ответить
а Макрон красавчик, оголосив щойно про передачу Україні "Міражів". )
показать весь комментарий
06.06.2024 21:57 Ответить
❓❓
показать весь комментарий
06.06.2024 21:59 Ответить
20:53 06.06.2024

La France va céder des Mirage 2000-5 à l'Ukraine, annonce Emmanuel Macron

« Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettent, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien », a annoncé Emmanuel Macron.

« Nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires, donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre [d'appareils cédés] », précisant qu'une communication sera faite sur ce sujet demain vendredi.

Aussi, le chef de l'Etat a déclaré que la formation des pilotes ukrainiens se fera sur le sol français et a dit qu'il « proposer[a] au président [Zelensky] que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement cinq à six mois [pour former] et donc que d'ici à la fin de l'année, [l'Ukraine] puisse avoir pilotes et avions ».

Джерело: https://www.lemonde.fr
показать весь комментарий
06.06.2024 22:03 Ответить
Красивий жест.
Чи практичний?
Ще б він анонсував створення волонтерської пілотажної групи "Нормандія", зі статусом, подібним до "Літаючих тигрів", що воювали в Китаї у 30÷40х.
Бо ті 5÷6 місяців підготовки розтягнуться на роки.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:43 Ответить
та краще такий жест, ніж ніякий. бо він не зобов'язаний нам взагалі робити які-небудь жести.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:45 Ответить
Це беззаперечно.
Але ті Міражі стануть валізою без ручки.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:49 Ответить
серйозно? це ж як? вони що, гірше наших старих сушок? ні. тим більше, що вони можуть запускати скальпи і шторми. та ще й каби зможуть кидати.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:51 Ответить
Серйозно!
Пілотів та техніків немає, досвіду експлуатації немає.
6 пілотів вже другий рік Ф16 вчать. І як?
Тут тільки французську рік вчитимуть.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:00 Ответить
ні. то не серйозно, то ниття якесь..
показать весь комментарий
06.06.2024 23:10 Ответить
А що тобі серйозно- пустопорожні бравурні висери.
Два роки трендіти про Ф16 і не використовувати жодного?
показать весь комментарий
06.06.2024 23:16 Ответить
то в тебе висери пустопорожні.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:19 Ответить
Скільки Ф16 зараз в ЗСУ, плакатний?
показать весь комментарий
06.06.2024 23:22 Ответить
може ще координати назвати де вони базуються? )) такі питання дурні ставиш.. ефки уже на підході. а може навіть вже тут працюють неофіційно... і не 2 роки, як ти тут пишеш. а офіційно чиновники оголосили про старт навчань пілотів тільки у минулому році на початку літа. то журналісти і різні іксперди типу Світана і Жданова травлять наріду байки про 2 роки чи навіть більше.. і там не факт, що переучувалися діючі пілоти, бо діючі пілоти потрібні на фронті. там найбільш вірогідно, що вчитися на ефки послали нових випускників льотних училищ і курсантів. а їх за півроку чи навіть за рік не навчиш.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:31 Ответить
А ти знаеш координати?
Чи то так, аби не мовчки
На відміну від тебе, Світан- фаховий військовий пілот і про літаки, що "працюючи неофіційно" (це як? без сплати податків?) так і не потрапили в зону дії радарів, точно б не казав. То для уфологів
показать весь комментарий
06.06.2024 23:47 Ответить
так само як і ти знаю координати. от тільки не пишу таку ху йню, яку ти тут пишеш.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:54 Ответить
Таким чином твої висери про координати місць дислокації Ф16, їх "неофіційну працю", пусті припущення про льотно-технічний персонал- то не муйня?
То мєтодічка, яку тобі куратори під підпис надали?
показать весь комментарий
06.06.2024 23:59 Ответить
висери в тебе.
показать весь комментарий
07.06.2024 00:00 Ответить
Та й в рот тобі потні ноги.
показать весь комментарий
07.06.2024 00:06 Ответить
тобі так само..
показать весь комментарий
07.06.2024 04:12 Ответить
Одразу з'явилися якісь тролі, які кажуть, що нам це вс е не потрібно. А що на їх думку потрібно, здатися путіну?
показать весь комментарий
08.06.2024 15:13 Ответить
Цей шут малорос, для нього не існує Другої світової і союзників, у нього "вялікая атєчєствєнная" і ссср пабєділ. Присутність цієї істоти паплюжить память полеглих там
показать весь комментарий
06.06.2024 21:58 Ответить
Доречі, після 5 років війни США приєдналися до Європи з Кагебенією знищувати Гітлєра па-взросламу. А тут тільки Україна намагається, а Європа та США по ту сторону , подаючи поки що лиш соломинки для спасіння .
показать весь комментарий
07.06.2024 01:47 Ответить
Це якесь блюзнірство.
А чого не на крівавій площі в масквабаді
показать весь комментарий
06.06.2024 22:03 Ответить
Бачив приліт,а от присутнісь на церемонії ні Дивився в прямому ефірі Шукав і не знайшов. А взагалі-то дорогі такі прогулки під час війи потрібно ЗАБОРОНИТИ
показать весь комментарий
06.06.2024 22:13 Ответить
А ішак взагалі то в курсі про що йдеться. Виглядає так, що для ішака однаково що святкувати - бути з нагоди висадки , чи на відкритті дороги "Великого крадівництва".
показать весь комментарий
06.06.2024 22:16 Ответить
Купіть йому в Хмельницькому костюм, бо виглядає як бомж з підворотні.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:21 Ответить
Ну тепер ЗЄ хоч буде знати, що Західну Європу ніфіга не "дєдовоєвали" звільняли від нацистів.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:27 Ответить
Показове фото: поряд Павел, генерал та президент Чехії, що шукає снаряди для ЗСУ, і колишній блазень та ухилянт, пролонгований гімнокомандуючий у зелених брюках, що годує цілу свору мародерів з собою на чолі за рахунок ЗСУ.
показать весь комментарий
06.06.2024 22:34 Ответить
Колишній блазень? Не погоджуся. Блазні, як і риги, колишніми не бувають.
показать весь комментарий
07.06.2024 06:46 Ответить
Всі люди,як люди,а Зеленський знов в світшоті і кєдах.Нахірачиться бидлоЗЕпану,на який його підсадив Єрмак,і думає,що він Черчілль,Наполеон і "найвеличніший" лідер ********** в одні особі.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:01 Ответить
Чого ви до Бумбочки причепилися? Воно перебуває у своєму, паралельному світі. Можна було б спробувати зрозуміти "логіку" його вчинків і слів, але для цього треба багато грошей на чарівній порошок.
показать весь комментарий
07.06.2024 06:49 Ответить
А ***** запросили? А ні я забув чого б це на таку подію запрошували самого кровожерливого неонациста усіх часів, та і відсоток вкладу пі.даросійського народу великий але в протилежну сторону, бо "деди" з опущеними фото яких лишньохромосомі ходять на 9 травня, тільки стріляли у спини захисникам та відтягували перемогу
показать весь комментарий
06.06.2024 23:08 Ответить
Так він ще і скумбрію з собою таскає, ну, прямо сімейний підряд
показать весь комментарий
06.06.2024 23:19 Ответить
Ну хорошо хоть не в шортах...
показать весь комментарий
06.06.2024 23:45 Ответить
...,,как жалок шут на троне короля --- как глуп народ, такое выбрав,,... . Роберт Бёрнс. 18 век. Шотландия.
показать весь комментарий
07.06.2024 00:23 Ответить
Українцям неважливо, хто президент.
Нам насрати на путіна, нам насрати на зеленського, нам насрати на будь-якого царя, нам насрати на всі новини про них.
Так завжди історично було.
Нам важливі лише наші сади вишневі, і Дніпро, і кручі...
Хто там кіпішує і нєгодує з приводу зеленського- нам і на вас насрати, бо ви маєте мислення кацапське
Бо у вас цар головний,не сподівайтесь, що ми станемо вами .
Ми завжди боролись проти царату, а ви на колінах стояли.
Ми знаємо, що робити, не вчіть нас, раби.
показать весь комментарий
07.06.2024 06:08 Ответить
Не треба сюди ще й історію приплетати. Якщо вам насрати, то й ви "какая разніца". А людям не насрати, хто верховний головнокомандуючий, бо від цього залежить життя воїнів і виживання країни. Людям не байдуже, хто представляє країну у світі - політик чи обдовбаний блазень, який не має ані найменшого уявлення про дипломатію і міжнародні відносини. І якщо й далі це тупориле самозакохане чмо, яке пребуває у нірвані, буде займати посаду, від якої залежить саме існування країни і народу, то не буде й садочка вишневого, і хрущів над ним,і круч. І, до речі, ви нами точно не станете, бо у вас ментальність холопська, вам кого над вами поставили, то хай і буде. А українці завжди були вільними козаками, і свій садочок, і кручі, і навіть хрущів ішли захищати, у тому числі й від "своїх", якщо ті робили щось не те.
показать весь комментарий
07.06.2024 07:00 Ответить
Ну хоч би хто став на захист найВеличнішого.
показать весь комментарий
07.06.2024 10:27 Ответить
Це чистої води брехня і показуха з боку і Франції , і Макрона. Французькі війська не брали участі у висадці в Нормандії : то робили в-основному британські, американські і канадські сили. Французьких військ тоді просто ... не було: Франція була ганебно розгромлена Вермахтом і червні 1940 року, капітулювала і з 1940 по 1945 рр вся окупована Франція працювала на Рейх і цим завдавала непоправної шкоди союзникам. Макрон мабуть про це "забув" сказати у своїй "тронній" промові. Франція має відношення до цієї висадки лише в географічному як Нормандія частина Франції. Коли хвалений Де Голь запропонував серу В.Черчіллю очолити операцію з визволення франції, Прем"єр зневажливо відповів, що це потрібно було робити ще з 1940 року. Де Голь з недобитками французької раті увійшов у Париж за спиною союзників і організував там грандіозну показуху з мітингами, трикольорами, марсельєзами, переслідуваннями колаборантів і повій, що обслуговували борделі для німців. "Герой", ****... Макрон точно такий же.
показать весь комментарий
07.06.2024 10:43 Ответить
Невже не можна було на таку урочисту зустріч одягти костюм
показать весь комментарий
08.06.2024 15:19 Ответить
Від того нічого не зміниться: продажна сиклива нікчема нею і залишиться, що б на неї не нап"ялити...
показать весь комментарий
08.06.2024 17:07 Ответить
 
 