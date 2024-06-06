Зеленский прибыл во Францию
Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Le Figaro.
Отмечается, что глава государства приземлился в аэропорту Кан-Карпике.
Ранее Елисейский дворец подтвердил визит президента Украины Владимира Зеленского во Францию. Макрон и Зеленский обсудят войну РФ против Украины, а также потребности Киева.
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зе!прострочений не повернеться в україну?
@EvilMaksym
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4 черв.
Цікаво, а що в голові у людини яка критикує Будапешт, критикує його підписантів, а сама їздить і з пафосом підписує ще більш безглузді та необов'язкові паперці?
чим більше слідів, тим довше строк в'язниці.
Разом з Єрмаком до Південої Америки заїде нова пара, чоловік з жінкою.
Варіант розвитку подій реальний.
так у них тепер на імпєрії заведено : кожний арістократ має двійника, навіть герб такий
пс сподіваюся, французи подбали про пожежну безпеку нотр-даму?
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