Зеленський прибув до Франції

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.

Зазначається, що глава держави приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.

Раніше Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Макрон та Зеленський обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.

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