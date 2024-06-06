Зеленський прибув до Франції
Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.
Зазначається, що глава держави приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.
Раніше Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Макрон та Зеленський обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.
Топ коментарі
+15 igor shmatko
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+12 саша паламарчук
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зе!прострочений не повернеться в україну?
@EvilMaksym
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4 черв.
Цікаво, а що в голові у людини яка критикує Будапешт, критикує його підписантів, а сама їздить і з пафосом підписує ще більш безглузді та необов'язкові паперці?
чим більше слідів, тим довше строк в'язниці.
Разом з Єрмаком до Південої Америки заїде нова пара, чоловік з жінкою.
Варіант розвитку подій реальний.
так у них тепер на імпєрії заведено : кожний арістократ має двійника, навіть герб такий
пс сподіваюся, французи подбали про пожежну безпеку нотр-даму?
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