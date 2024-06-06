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Зеленський прибув до Франції

Зеленський прибув до Франції

Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Le Figaro.

Зазначається, що глава держави приземлився в аеропорту Кан-Карпіке.

Раніше Єлисейський палац підтвердив візит президента України Володимира Зеленського до Франції. Макрон та Зеленський обговорять війну РФ проти України, а також потреби Києва.

Читайте: Франція виділяє 650 млн євро на підтримку критичної інфраструктури України

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Франція (3067)


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Топ коментарі
+15
В нових кєдах, разом з арахмією?
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06.06.2024 13:31
+12
От тобі і маєш.Бідоносець світу і його околиць
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06.06.2024 13:38
+10
що цього разу згорить?
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06.06.2024 13:35
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В нових кєдах, разом з арахмією?
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06.06.2024 13:31 Відповісти
Та арахнофобія скоро саме втіче за кордон і не повернеться. Зелені самі від свого лайна, що наробили, біжать
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06.06.2024 13:36 Відповісти
брати люм'єр зняли новий фільм "прибуття зелёного"
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06.06.2024 13:32 Відповісти
що цього разу згорить?
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06.06.2024 13:35 Відповісти
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06.06.2024 13:36 Відповісти
От тобі і маєш.Бідоносець світу і його околиць
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06.06.2024 13:38 Відповісти
О! Лімпіада!

Тріко... в спортивні силі..

Стадіони раді...

В могилах перевернуться вмерлі...

Мадам Кліко...

Розливає Кроваву Мері...
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06.06.2024 13:42 Відповісти
Янелох, когда там будешь нести, что Союзники "в 1944 г. открыли 2-й фронт", хоть раз вспомни, что Британия сражалась с Гитлером с 1940 г., когда Сралин целовался с ним взасос.
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06.06.2024 13:52 Відповісти
Чекаємо новин як величайший потужно нагадить в борщ Макрону...
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06.06.2024 13:53 Відповісти
зе!********** зе!нормандьо зе! ляп зе! ляп зе! ляп.
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06.06.2024 13:54 Відповісти
Прибув тои прибув - може вже Петріоти нададуть - замість обіцянок
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06.06.2024 13:54 Відповісти
боюсь що якщо це одоробло щось ще ляпне, щоб хоть не забрали те що вже дали(.... Цей недодипломат біда
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06.06.2024 14:05 Відповісти
Це так - шо діяч з нього ніякии - але ж дають Украіні - вони ж мабуть це враховують
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06.06.2024 14:08 Відповісти
мусять враховувати, кинути Україну їм звісно і легше, але це не тільки втрата потенційного союзника але і втрата репутації.... А репутація для них це не наш шмарафон і зелений куколд
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07.06.2024 11:13 Відповісти
Дуже потужні кола накручує наш протухший...
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06.06.2024 14:03 Відповісти
то, це дійсно правда?
зе!прострочений не повернеться в україну?
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06.06.2024 14:07 Відповісти
Evil Maksym
@EvilMaksym
·
4 черв.
Цікаво, а що в голові у людини яка критикує Будапешт, критикує його підписантів, а сама їздить і з пафосом підписує ще більш безглузді та необов'язкові паперці?
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06.06.2024 14:18 Відповісти
хай підписує.
чим більше слідів, тим довше строк в'язниці.
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06.06.2024 14:21 Відповісти
Пластична операція і в дамки 🤣

Разом з Єрмаком до Південої Америки заїде нова пара, чоловік з жінкою.

Варіант розвитку подій реальний.
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06.06.2024 15:24 Відповісти
Окей, жінкою буде арестович. Ну а чоловіком то хто??
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06.06.2024 16:37 Відповісти
двійник арєстовіча

так у них тепер на імпєрії заведено : кожний арістократ має двійника, навіть герб такий
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06.06.2024 16:51 Відповісти
Теперь во Франции будет два Наполеона.
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06.06.2024 14:55 Відповісти
Чучело гундосе. В нього країна навертається мідним тазом, а воно по планеті бігає.
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06.06.2024 14:58 Відповісти
зелений пацанчик вирішив серйозно "аттянутся"...
пс сподіваюся, французи подбали про пожежну безпеку нотр-даму?
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06.06.2024 15:15 Відповісти
Нотр-Дам то пройдений етап, там все окей. От про що треба подбати, це про безпеку серйозних ядерних об'єктів у Шербурі. Зєля там сьогодні буде.
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06.06.2024 16:36 Відповісти
Франція, тримайся..
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06.06.2024 15:26 Відповісти
Прибув з дружиною,але це порушення протоколу,бо зустрічали --беж дружини. Гроші для ЗСУ немає,а на вояжі є. Да і повинна бути повага до зустрічаючих--пора зняти футболку на таких зустрічах.
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06.06.2024 15:28 Відповісти
- Конституція на паузі
- Права/Свободи на паузі
- Світло на паузі
- Вода на паузі
- Життя на паузі
Злодії та мародери усіх штибів і в будь-яких галузях БЕЗ ПАУЗ 24/7
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06.06.2024 15:29 Відповісти
Самопроголошений диктатор України вільно роз'їжджає собі по світу, спускає бюджетні кошти в трубу, в той час як українські військові з автоматами ніяк не можуть стримати мясний наступ рашистів і отримати передану США 2 міс. тому зброю
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06.06.2024 23:37 Відповісти
 
 