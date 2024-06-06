Зеленський взяв участь церемонії відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

Серед присутніх були лідери низки держав, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уельський Вільям, Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Чехії Петр Павел, Президент Італії Серджо Маттарелла, Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Варто зауважити, що висадка в Нормандії, також відома як "День Д" (D-Day), відбулася 6 червня 1944 року. Це одна з ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, США, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій нацистською Німеччиною Франції. Це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у Західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни привело до поразки нацизму в травні 1945 року.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, 6 червня Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

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