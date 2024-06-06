Зеленський взяв участь церемонії відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії
Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зазначається, що церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.
Серед присутніх були лідери низки держав, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уельський Вільям, Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Чехії Петр Павел, Президент Італії Серджо Маттарелла, Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент Європейської ради Шарль Мішель.
Варто зауважити, що висадка в Нормандії, також відома як "День Д" (D-Day), відбулася 6 червня 1944 року. Це одна з ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, США, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій нацистською Німеччиною Франції. Це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у Західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни привело до поразки нацизму в травні 1945 року.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, 6 червня Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.
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Але на питання "Аргентинська чи Афганська?" відповів - "Ну ми з різними країнами встановлюємо відносини..."
Висновок не радує: якість "палива" для щовечірніх "гундосиків" падає! (с) анонімне джерело з ОПи
"Діч" буде нестися і надалі, але тепер всі, хто це побачать і відреагують - будуть агентами московіитського ІПСО!
Якось так...
Стільки руйнувань у зовнішній політиці, скільки зробило оце "нове лице" дєрьмака не зробили ні Кучма, ні Янукович! Навіть суммарно!
Пропоную вставити найвеличнішому два кляпи: один зверху, другий знизу: щоб, падло, розірвався на шматки від своїх потуг сказати хоч щось. Ну а те, що воно скаже щось на користь держави - у мене велики сумніви!
La France va céder des Mirage 2000-5 à l'Ukraine, annonce Emmanuel Macron
« Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettent, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien », a annoncé Emmanuel Macron.
« Nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires, donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre [d'appareils cédés] », précisant qu'une communication sera faite sur ce sujet demain vendredi.
Aussi, le chef de l'Etat a déclaré que la formation des pilotes ukrainiens se fera sur le sol français et a dit qu'il « proposer[a] au président [Zelensky] que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement cinq à six mois [pour former] et donc que d'ici à la fin de l'année, [l'Ukraine] puisse avoir pilotes et avions ».
Джерело: https://www.lemonde.fr
Чи практичний?
Ще б він анонсував створення волонтерської пілотажної групи "Нормандія", зі статусом, подібним до "Літаючих тигрів", що воювали в Китаї у 30÷40х.
Бо ті 5÷6 місяців підготовки розтягнуться на роки.
Але ті Міражі стануть валізою без ручки.
Пілотів та техніків немає, досвіду експлуатації немає.
6 пілотів вже другий рік Ф16 вчать. І як?
Тут тільки французську рік вчитимуть.
Два роки трендіти про Ф16 і не використовувати жодного?
Чи то так, аби не мовчки
На відміну від тебе, Світан- фаховий військовий пілот і про літаки, що "працюючи неофіційно" (це як? без сплати податків?) так і не потрапили в зону дії радарів, точно б не казав. То для уфологів
То мєтодічка, яку тобі куратори під підпис надали?
А чого не на крівавій площі в масквабаді
Нам насрати на путіна, нам насрати на зеленського, нам насрати на будь-якого царя, нам насрати на всі новини про них.
Так завжди історично було.
Нам важливі лише наші сади вишневі, і Дніпро, і кручі...
Хто там кіпішує і нєгодує з приводу зеленського- нам і на вас насрати, бо ви маєте мислення кацапське
Бо у вас цар головний,не сподівайтесь, що ми станемо вами .
Ми завжди боролись проти царату, а ви на колінах стояли.
Ми знаємо, що робити, не вчіть нас, раби.