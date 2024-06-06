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Зеленський взяв участь церемонії відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії

Володимир та Олена Зеленські в Нормандії

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зазначається, що церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

Серед присутніх були лідери низки держав, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уельський Вільям, Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Чехії Петр Павел, Президент Італії Серджо Маттарелла, Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Варто зауважити, що висадка в Нормандії, також відома як "День Д" (D-Day), відбулася 6 червня 1944 року. Це одна з ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, США, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій нацистською Німеччиною Франції. Це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у Західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни привело до поразки нацизму в травні 1945 року.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, 6 червня Президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Читайте: Зеленський провів розмову із Моді: Розраховуємо на участь Індії в Саміті миру на найвищому рівні

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Франція (3067) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+14
Вибачаюсь, звісно, але.... Його висадило чи присадило?
Стільки руйнувань у зовнішній політиці, скільки зробило оце "нове лице" дєрьмака не зробили ні Кучма, ні Янукович! Навіть суммарно!

Пропоную вставити найвеличнішому два кляпи: один зверху, другий знизу: щоб, падло, розірвався на шматки від своїх потуг сказати хоч щось. Ну а те, що воно скаже щось на користь держави - у мене велики сумніви!
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06.06.2024 21:45
+9
а Макрон красавчик, оголосив щойно про передачу Україні "Міражів". )
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06.06.2024 21:57
+8
Боже, бережи Францію і особливо оте містечко Сен-Лоран-сюр-Мер, куди отой "бідоносець" приїхав зі своєю "скумбрія по 8".
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06.06.2024 21:50
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Держись - Зеля! - не вдар мордякою в багнюку
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06.06.2024 21:44 Відповісти
"То не багнюка!" - сказав найверховніший завгосп. І додав - "Найвища очистка і дуже коштовна!"
Але на питання "Аргентинська чи Афганська?" відповів - "Ну ми з різними країнами встановлюємо відносини..."
Висновок не радує: якість "палива" для щовечірніх "гундосиків" падає! (с) анонімне джерело з ОПи

"Діч" буде нестися і надалі, але тепер всі, хто це побачать і відреагують - будуть агентами московіитського ІПСО!

Якось так...
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06.06.2024 21:53 Відповісти
Вибачаюсь, звісно, але.... Його висадило чи присадило?
Стільки руйнувань у зовнішній політиці, скільки зробило оце "нове лице" дєрьмака не зробили ні Кучма, ні Янукович! Навіть суммарно!

Пропоную вставити найвеличнішому два кляпи: один зверху, другий знизу: щоб, падло, розірвався на шматки від своїх потуг сказати хоч щось. Ну а те, що воно скаже щось на користь держави - у мене велики сумніви!
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06.06.2024 21:45 Відповісти
Боже, бережи Францію і особливо оте містечко Сен-Лоран-сюр-Мер, куди отой "бідоносець" приїхав зі своєю "скумбрія по 8".
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06.06.2024 21:50 Відповісти
а Макрон красавчик, оголосив щойно про передачу Україні "Міражів". )
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06.06.2024 21:57 Відповісти
❓❓
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06.06.2024 21:59 Відповісти
20:53 06.06.2024

La France va céder des Mirage 2000-5 à l'Ukraine, annonce Emmanuel Macron

« Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5 qui sont des avions de combat français qui permettent, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien », a annoncé Emmanuel Macron.

« Nous sommes en train de bâtir une coalition avec d'autres partenaires, donc je ne serai pas définitif ce soir sur le nombre [d'appareils cédés] », précisant qu'une communication sera faite sur ce sujet demain vendredi.

Aussi, le chef de l'Etat a déclaré que la formation des pilotes ukrainiens se fera sur le sol français et a dit qu'il « proposer[a] au président [Zelensky] que les pilotes puissent être formés dès cet été. Il faut normalement cinq à six mois [pour former] et donc que d'ici à la fin de l'année, [l'Ukraine] puisse avoir pilotes et avions ».

Джерело: https://www.lemonde.fr
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06.06.2024 22:03 Відповісти
Красивий жест.
Чи практичний?
Ще б він анонсував створення волонтерської пілотажної групи "Нормандія", зі статусом, подібним до "Літаючих тигрів", що воювали в Китаї у 30÷40х.
Бо ті 5÷6 місяців підготовки розтягнуться на роки.
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06.06.2024 22:43 Відповісти
та краще такий жест, ніж ніякий. бо він не зобов'язаний нам взагалі робити які-небудь жести.
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06.06.2024 22:45 Відповісти
Це беззаперечно.
Але ті Міражі стануть валізою без ручки.
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06.06.2024 22:49 Відповісти
серйозно? це ж як? вони що, гірше наших старих сушок? ні. тим більше, що вони можуть запускати скальпи і шторми. та ще й каби зможуть кидати.
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06.06.2024 22:51 Відповісти
Серйозно!
Пілотів та техніків немає, досвіду експлуатації немає.
6 пілотів вже другий рік Ф16 вчать. І як?
Тут тільки французську рік вчитимуть.
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06.06.2024 23:00 Відповісти
ні. то не серйозно, то ниття якесь..
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06.06.2024 23:10 Відповісти
А що тобі серйозно- пустопорожні бравурні висери.
Два роки трендіти про Ф16 і не використовувати жодного?
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06.06.2024 23:16 Відповісти
то в тебе висери пустопорожні.
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06.06.2024 23:19 Відповісти
Скільки Ф16 зараз в ЗСУ, плакатний?
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06.06.2024 23:22 Відповісти
може ще координати назвати де вони базуються? )) такі питання дурні ставиш.. ефки уже на підході. а може навіть вже тут працюють неофіційно... і не 2 роки, як ти тут пишеш. а офіційно чиновники оголосили про старт навчань пілотів тільки у минулому році на початку літа. то журналісти і різні іксперди типу Світана і Жданова травлять наріду байки про 2 роки чи навіть більше.. і там не факт, що переучувалися діючі пілоти, бо діючі пілоти потрібні на фронті. там найбільш вірогідно, що вчитися на ефки послали нових випускників льотних училищ і курсантів. а їх за півроку чи навіть за рік не навчиш.
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06.06.2024 23:31 Відповісти
А ти знаеш координати?
Чи то так, аби не мовчки
На відміну від тебе, Світан- фаховий військовий пілот і про літаки, що "працюючи неофіційно" (це як? без сплати податків?) так і не потрапили в зону дії радарів, точно б не казав. То для уфологів
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06.06.2024 23:47 Відповісти
так само як і ти знаю координати. от тільки не пишу таку ху йню, яку ти тут пишеш.
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06.06.2024 23:54 Відповісти
Таким чином твої висери про координати місць дислокації Ф16, їх "неофіційну працю", пусті припущення про льотно-технічний персонал- то не муйня?
То мєтодічка, яку тобі куратори під підпис надали?
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06.06.2024 23:59 Відповісти
висери в тебе.
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07.06.2024 00:00 Відповісти
Та й в рот тобі потні ноги.
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07.06.2024 00:06 Відповісти
тобі так само..
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07.06.2024 04:12 Відповісти
Одразу з'явилися якісь тролі, які кажуть, що нам це вс е не потрібно. А що на їх думку потрібно, здатися путіну?
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08.06.2024 15:13 Відповісти
Цей шут малорос, для нього не існує Другої світової і союзників, у нього "вялікая атєчєствєнная" і ссср пабєділ. Присутність цієї істоти паплюжить память полеглих там
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06.06.2024 21:58 Відповісти
Доречі, після 5 років війни США приєдналися до Європи з Кагебенією знищувати Гітлєра па-взросламу. А тут тільки Україна намагається, а Європа та США по ту сторону , подаючи поки що лиш соломинки для спасіння .
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07.06.2024 01:47 Відповісти
Це якесь блюзнірство.
А чого не на крівавій площі в масквабаді
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06.06.2024 22:03 Відповісти
Бачив приліт,а от присутнісь на церемонії ні Дивився в прямому ефірі Шукав і не знайшов. А взагалі-то дорогі такі прогулки під час війи потрібно ЗАБОРОНИТИ
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06.06.2024 22:13 Відповісти
А ішак взагалі то в курсі про що йдеться. Виглядає так, що для ішака однаково що святкувати - бути з нагоди висадки , чи на відкритті дороги "Великого крадівництва".
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06.06.2024 22:16 Відповісти
Купіть йому в Хмельницькому костюм, бо виглядає як бомж з підворотні.
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06.06.2024 22:21 Відповісти
Ну тепер ЗЄ хоч буде знати, що Західну Європу ніфіга не "дєдовоєвали" звільняли від нацистів.
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06.06.2024 22:27 Відповісти
Показове фото: поряд Павел, генерал та президент Чехії, що шукає снаряди для ЗСУ, і колишній блазень та ухилянт, пролонгований гімнокомандуючий у зелених брюках, що годує цілу свору мародерів з собою на чолі за рахунок ЗСУ.
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06.06.2024 22:34 Відповісти
Колишній блазень? Не погоджуся. Блазні, як і риги, колишніми не бувають.
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07.06.2024 06:46 Відповісти
Всі люди,як люди,а Зеленський знов в світшоті і кєдах.Нахірачиться бидлоЗЕпану,на який його підсадив Єрмак,і думає,що він Черчілль,Наполеон і "найвеличніший" лідер ********** в одні особі.
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06.06.2024 23:01 Відповісти
Чого ви до Бумбочки причепилися? Воно перебуває у своєму, паралельному світі. Можна було б спробувати зрозуміти "логіку" його вчинків і слів, але для цього треба багато грошей на чарівній порошок.
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07.06.2024 06:49 Відповісти
А ***** запросили? А ні я забув чого б це на таку подію запрошували самого кровожерливого неонациста усіх часів, та і відсоток вкладу пі.даросійського народу великий але в протилежну сторону, бо "деди" з опущеними фото яких лишньохромосомі ходять на 9 травня, тільки стріляли у спини захисникам та відтягували перемогу
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06.06.2024 23:08 Відповісти
Так він ще і скумбрію з собою таскає, ну, прямо сімейний підряд
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06.06.2024 23:19 Відповісти
Ну хорошо хоть не в шортах...
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06.06.2024 23:45 Відповісти
...,,как жалок шут на троне короля --- как глуп народ, такое выбрав,,... . Роберт Бёрнс. 18 век. Шотландия.
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07.06.2024 00:23 Відповісти
Українцям неважливо, хто президент.
Нам насрати на путіна, нам насрати на зеленського, нам насрати на будь-якого царя, нам насрати на всі новини про них.
Так завжди історично було.
Нам важливі лише наші сади вишневі, і Дніпро, і кручі...
Хто там кіпішує і нєгодує з приводу зеленського- нам і на вас насрати, бо ви маєте мислення кацапське
Бо у вас цар головний,не сподівайтесь, що ми станемо вами .
Ми завжди боролись проти царату, а ви на колінах стояли.
Ми знаємо, що робити, не вчіть нас, раби.
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07.06.2024 06:08 Відповісти
Не треба сюди ще й історію приплетати. Якщо вам насрати, то й ви "какая разніца". А людям не насрати, хто верховний головнокомандуючий, бо від цього залежить життя воїнів і виживання країни. Людям не байдуже, хто представляє країну у світі - політик чи обдовбаний блазень, який не має ані найменшого уявлення про дипломатію і міжнародні відносини. І якщо й далі це тупориле самозакохане чмо, яке пребуває у нірвані, буде займати посаду, від якої залежить саме існування країни і народу, то не буде й садочка вишневого, і хрущів над ним,і круч. І, до речі, ви нами точно не станете, бо у вас ментальність холопська, вам кого над вами поставили, то хай і буде. А українці завжди були вільними козаками, і свій садочок, і кручі, і навіть хрущів ішли захищати, у тому числі й від "своїх", якщо ті робили щось не те.
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07.06.2024 07:00 Відповісти
Ну хоч би хто став на захист найВеличнішого.
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07.06.2024 10:27 Відповісти
Це чистої води брехня і показуха з боку і Франції , і Макрона. Французькі війська не брали участі у висадці в Нормандії : то робили в-основному британські, американські і канадські сили. Французьких військ тоді просто ... не було: Франція була ганебно розгромлена Вермахтом і червні 1940 року, капітулювала і з 1940 по 1945 рр вся окупована Франція працювала на Рейх і цим завдавала непоправної шкоди союзникам. Макрон мабуть про це "забув" сказати у своїй "тронній" промові. Франція має відношення до цієї висадки лише в географічному як Нормандія частина Франції. Коли хвалений Де Голь запропонував серу В.Черчіллю очолити операцію з визволення франції, Прем"єр зневажливо відповів, що це потрібно було робити ще з 1940 року. Де Голь з недобитками французької раті увійшов у Париж за спиною союзників і організував там грандіозну показуху з мітингами, трикольорами, марсельєзами, переслідуваннями колаборантів і повій, що обслуговували борделі для німців. "Герой", ****... Макрон точно такий же.
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07.06.2024 10:43 Відповісти
Невже не можна було на таку урочисту зустріч одягти костюм
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08.06.2024 15:19 Відповісти
Від того нічого не зміниться: продажна сиклива нікчема нею і залишиться, що б на неї не нап"ялити...
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08.06.2024 17:07 Відповісти
 
 