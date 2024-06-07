Заморозка війни на нинішніх кордонах дасть лише паузу перед новою війною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що заморозка війни буде лише паузою у бойових діях та не зупинить агресію РФ.
Про це він заявив під час виступу перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ.
"Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз", - наголосив президент.
"Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+28 Pawlo Kit
показати весь коментар07.06.2024 11:44
+26 Kindrat74
показати весь коментар07.06.2024 11:41
+21 Алекс Скела
показати весь коментар07.06.2024 11:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Це має виглядати як логічна конструкція?
То есть путина остановит лишь наше "право"? Прям стратег! Не зря "лидер современности"...
Дуже йому сподобалося сидіти в креслі.
Чи ви думаєте тиран путлєр почекає з війною поки ви в себе проведете вибори і заміните його спецагента на найвищому посту України?
Хочеш підвести все під капітуляцію України, мовляв - хочете виборів припиняйте чинити опір загарбникам кацапам? Троль крємлєбот
А то как то договорняком пахнет... И дети "элитки" не парятся вопросами ни ВПК ни Армии ни Волонтерства....
То есть надо брать Москву и далее двигать войска за Урал до полной и безаговорочной капитуляции рашистов!
Хотя у них есть ядерное оружие, так что тоже не вариант...
Перемирие? И тогда рашисты будут готовиться к новой войне. Логично.
Ну так и Украина будет готовиться, только возможно с другим президентом во главе.
"...якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною. ...І ми використаємо цю паузу, щоби дерибанити ваші гроші на дорогах та "відновленні", розміновувати мінні поля на лінії зіткнення, засипати укріплення та продавати вашу зброю всім, хто захоче купити", - ось як мало прозвучати у виступі.