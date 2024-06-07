Заморозка війни на нинішніх кордонах дасть лише паузу перед новою війною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що заморозка війни буде лише паузою у бойових діях та не зупинить агресію РФ.

Про це він заявив під час виступу перед Національними зборами Франції, передає Цензор.НЕТ.

"Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз", - наголосив президент.

"Якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії - це дасть лише паузу перед новою війною", - додав Зеленський.

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