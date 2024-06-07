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Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина (обновлено)

Росіяни вбили жінку в Нікополі

Российские оккупанты атаковали из артиллерии Никополь, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются детали относительно других последствий обстрела.

В областной прокуратуре обнародовали последствия обстрелов.

Обстріл Нікополя
Обстріл Нікополя

Также смотрите: Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, пострадали две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
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