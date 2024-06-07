Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина (обновлено)

Российские оккупанты атаковали из артиллерии Никополь, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются детали относительно других последствий обстрела.

В областной прокуратуре обнародовали последствия обстрелов.





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