Рашисты накрыли Никополь из артиллерии: Погибла женщина (обновлено)
Российские оккупанты атаковали из артиллерии Никополь, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне снова убили человека в Никополе. Во время артобстрела погибла 71-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются детали относительно других последствий обстрела.
В областной прокуратуре обнародовали последствия обстрелов.
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