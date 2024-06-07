В Ferrexpo прокомментировали заявление ГБР о завершении расследования относительно топ-менеджмента Полтавского ГОКа

В ЧАО "Полтавский ГОК" из группы Ferrexpo прокомментировали заявление Государственного бюро расследований от 5 июня о завершении досудебного расследования по делу о якобы незаконной добыче и сбыте полезных ископаемых на сумму 400 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По этому делу в 2023 году ГБР высынуло подозрения четырем должностным лицам Полтавского ГОКа. Якобы они в 2019-2021 годах "создали преступную группировку", которая осуществила незаконную продажу щебеночного сырья (нефракционного отсева) на сумму 400 миллионов гривен, чем нанесла государству ущерб.

"Незаконность деятельности следствие определяет в том, что якобы предприятие не получало отдельного разрешения на добычу щебеночного сырья, продавало его по заниженным ценам и что это якобы делалось с целью личного обогащения менеджмента... Полтавский ГОК не добывал и не продавал щебень. Технологический процесс добычи полезных ископаемых на предприятии осуществляется в соответствии с утвержденным государственными органами проектом разработки месторождения. Комбинат владеет спецразрешением на добычу железной руды и осуществляет ее добычу, переработку и обогащение в соответствии с действующим специальным разрешением на пользование недрами и утвержденной государственными инстанциями проектной документацией", - объясняют в Ferrexpo.

На предприятии отмечают, что нефракционный отсев, который следствие называет "щебнем", согласно выводам специалистов Национального научного центра "Институт судебных экспертиз имени профессора М.С. Бокариуса" не является полезным ископаемым, а его продажа не запрещена.

В Полтавском ГОКе отмечают, что Кодекс о недрах обязывает недропользователей рационально использовать недра, и начиная с 1978 года предприятие продавало этот нефракционный отсев для самых разнообразных целей: от подсыпки дорог в карьерах до засыпки ям и обустройства парковых зон. Это повышает эффективность использования природных ресурсов при одновременной защите и сохранении окружающей среды.

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"В течение десятилетий предприятие регулярно проходило проверки Государственной службы геологии и недр Украины относительно имеющихся нарушений использования лицензии на добычу и переработку железных руд, и до 2021 года не имело никаких оговорок по продаже отсева третьим сторонам", - сообщили в Ferrexpo, уточнив, что после получения предписания в 2021 году предприятие остановило сбыт отсева.

В Ferrexpo отмечают, что у следствия отсутствуют факты личного обогащения подозреваемых представителей топ-менеджмента, в чем их подозревают, а из полученных за сбыт отсева средств уплачивались все налоги, рента, налог на прибыль и т.д.

"Полтавский ГОК уверяет партнеров, инвесторов и общественность, что информация о якобы "разоблачении" должностных лиц предприятия в "присвоении миллионов гривен" является некорректной. Предприятие действует с максимальной прозрачностью, в соответствии с законодательством Украины и высокими стандартами корпоративного управления, и сотрудничает со следствием. Консультируясь с юридическими советниками, предприятие придерживается позиции, что в этом деле нет ни состава, ни события преступления", - отметили на предприятии.

Напомним, среди подозреваемых по делу ГБР - глава правления компании, его заместитель, главный бухгалтер, начальник отдела сбыта. ЧАО "Полтавский ГОК" является одним из предприятий Ferrexpoplc и входит в число крупнейших мировых производителей железорудных окатышей.

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