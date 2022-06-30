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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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ГОК (45) Тарасенко Андрей (9)

ГОКи закрываются из-за проблем с логистикой и высокой стоимостью ресурсов, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

руда,гок,метинвест

Из-за узких железнодорожных переходов на западном направлении украинская продукция месяцами накапливается на границе и не может попасть к заказчикам. А рост стоимости на энергоресурсы и падение цен на мировом рынке сделало поставки металлургического сырья убыточными, что в свою очередь привело к закрытию горно-обогатительных комбинатов в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал главный аналитик ГМК Центра Андрей Тарасенко.

"Такая ситуация не имела прецедентов! Средняя загрузка мощностей останавливаемых ГОКов в июне была и так низкой – 30%. При этом резкий разворот цен на рынке в середине июня сделал поставки убыточными. Далее снижать загрузку уже возможности не было", – объясняет эксперт.

По его словам, сегодня цена на ЖРС в Китае сохраняется на уровне 115-120 долларов за тонну, и несколько лет назад такая стоимость позволяла предприятиям успешно работать. Но из-за высокой инфляции в 2021 году себестоимость ЖРС выросла на 30%.

"В этом же году рост цен на энергоносители привел к дополнительному росту себестоимости еще на 30%. К этому добавляются сложности с логистикой в военное время и связанные с этим расходы: на пограничных переходах составы простаивают месяцами. Усугубила ситуацию непродуманная регуляторная политика, когда ставки ренты на добычу железной руды повышались два раза за два года. В итоге целая успешно работавшая отрасль стала убыточной", – резюмировал Тарасенко.

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Как известно, группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два приостановят с 1 июля, а Северный ГОК – с середины июля. Также с 1 июля мощности "Каметстали" сократят до одной домны. Из горно-обогатительных комбинатов продолжит работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности. Схожие проблемы испытывают и другие металлургические предприятия Украины. Причины остановки – невозможность вовремя доставить продукцию заказчикам, связанная с логистическими трудностями: узкие пограничные переходы на железной дороге не способны обеспечить достаточный объем перегрузки.  В часности, сейчас через эти переходы пропускают не более 1,9 тыс. вагонов в сутки. В то время как для нормального функционирования украинских экспортных отраслей эта цифра должна быть минимум вдвое выше.
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Топ комментарии
+5
То не продавайте сировину. А продавайте продукт 3 і більше стадій переробки. Годі бути сировинним придатком.
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30.06.2022 17:09
+4
Хватит ныть, Ахметка ж виллу и яхту не продал. Не надо скулить
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30.06.2022 15:36
+2
Так, але на ГЗК працює не особисто Ахметов, надходження валюти, податки.
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30.06.2022 15:41
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Хватит ныть, Ахметка ж виллу и яхту не продал. Не надо скулить
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30.06.2022 15:36 Ответить
Так, але на ГЗК працює не особисто Ахметов, надходження валюти, податки.
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30.06.2022 15:41 Ответить
что делать с дырами в земле? арт-объекты?
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30.06.2022 15:39 Ответить
Після нас хоч потоп. (С)
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30.06.2022 16:06 Ответить
так це ж закордоном власники бізнесу рекультивують місця видобутку за власні кошти які мають відкладати на це,а у нас заробляють надприбутки ховають гроші в офшорах а дірки в землі залишають потім на державу...
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30.06.2022 16:10 Ответить
Ренту ахметке беня поднял при помощи нелоха, хехе
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30.06.2022 17:04 Ответить
)))
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30.06.2022 17:25 Ответить
То не продавайте сировину. А продавайте продукт 3 і більше стадій переробки. Годі бути сировинним придатком.
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30.06.2022 17:09 Ответить
Ти що, Ахмєтов так не вміє! Воно не хоче заморочуватися, простіше яму в землі з кратер на Марсі вирити, примітивним шляхом збагатити руду і відразу на вагони і за кордон! І бабло бабло бабло пошвидше!
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30.06.2022 21:07 Ответить
Усугубила ситуацию непродуманная регуляторная политика.... это продолжение истории "кухарка может управлять страной" (с)
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30.06.2022 17:12 Ответить
І знову про переробку сировини. Говорять забагато. А треба - робити. Хто, .., контролює виконання доручень?
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30.06.2022 17:40 Ответить
Цікаво, Ахметов вміє плитку класти ? 😁
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30.06.2022 19:03 Ответить
Про ренту тварюка навіть не заїкайся!!!! Твоя ****** Ахметов 10літттями рив нашу з вами землю за 5 копійок ренти і за 0 на рекультивацію, екологію тощо. Банкрутство ахмєтова це найкраще що може статися з Україною зараз! Щоб після перемоги не бачити і не пам'ятати ту бандитську морду ніколи!
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30.06.2022 21:11 Ответить
 
 