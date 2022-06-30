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ГЗК (49) Тарасенко Андрій (9)

ГЗК закриваються через проблеми з логістикою та високу вартість ресурсів, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

руда,гок,метинвест

Через вузькі залізничні переходи на західному напрямку українська продукція місяцями накопичується на кордоні і не може потрапити до замовників. А зростання вартості на енергоресурси та падіння цін на світовому ринку зробило постачання металургійної сировини збитковими, що, своєю чергою, призвело до закриття ГЗК в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко.

"Така ситуація не мала прецедентів! Середнє завантаження потужностей ГЗК, які зупиняються, у червні було і так низьким - 30%. При цьому різкий розворот цін на ринку в середині червня зробив постачання збитковим. Далі знижувати завантаження вже можливості не було", - пояснює експерт.

За його словами, сьогодні ціна на ЗРС у Китаї зберігається на рівні $115-120 за тонну, і кілька років тому така вартість дозволяла підприємствам успішно працювати. Але через високу інфляцію у 2021 р. собівартість ЗРС зросла на 30%.

"Цього ж року зростання цін на енергоносії призвело до додаткового зростання собівартості ще на 30%. До цього додаються тружнощі з логістикою у воєнний час і пов'язані з цим витрати: на прикордонних переходах склади простоюють місяцями. Погіршила ситуацію непродумана регуляторна політика, коли ставки ренти на видобуток залізняку підвищувалися двічі за два роки. У результаті ціла галузь, що успішно працювала, стала збитковою", - резюмував Тарасенко.

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Як відомо, група "Метінвест" оголосила про призупинення видобутку на Південному, Інгулецькому та Північному гірничо-збагачувальних комбінатах: перші два призупинять з 1 липня, а Північний ГЗК – з середини липня. Також з 1 липня потужності "Каметсталі" скоротять до однієї домни. З гірничо-збагачувальних комбінатів продовжить працювати лише ЦГЗК, але зі зменшенням потужності. Подібні проблеми мають й інші металургійні підприємства України. Причини зупинки – неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язана з труднощами логістики: вузькі прикордонні переходи на залізниці не здатні забезпечити достатній обсяг навантаження. Так, зараз через ці переходи пропускають не більше 1,9 тис. вагонів на добу. Тоді як для нормального функціонування українських експортних галузей ця цифра має бути мінімум удвічі вищою.
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Топ коментарі
+5
То не продавайте сировину. А продавайте продукт 3 і більше стадій переробки. Годі бути сировинним придатком.
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30.06.2022 17:09
+4
Хватит ныть, Ахметка ж виллу и яхту не продал. Не надо скулить
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30.06.2022 15:36
+2
Так, але на ГЗК працює не особисто Ахметов, надходження валюти, податки.
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30.06.2022 15:41
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Хватит ныть, Ахметка ж виллу и яхту не продал. Не надо скулить
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30.06.2022 15:36 Відповісти
Так, але на ГЗК працює не особисто Ахметов, надходження валюти, податки.
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30.06.2022 15:41 Відповісти
что делать с дырами в земле? арт-объекты?
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Після нас хоч потоп. (С)
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30.06.2022 16:06 Відповісти
так це ж закордоном власники бізнесу рекультивують місця видобутку за власні кошти які мають відкладати на це,а у нас заробляють надприбутки ховають гроші в офшорах а дірки в землі залишають потім на державу...
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30.06.2022 16:10 Відповісти
Ренту ахметке беня поднял при помощи нелоха, хехе
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30.06.2022 17:04 Відповісти
)))
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30.06.2022 17:25 Відповісти
То не продавайте сировину. А продавайте продукт 3 і більше стадій переробки. Годі бути сировинним придатком.
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30.06.2022 17:09 Відповісти
Ти що, Ахмєтов так не вміє! Воно не хоче заморочуватися, простіше яму в землі з кратер на Марсі вирити, примітивним шляхом збагатити руду і відразу на вагони і за кордон! І бабло бабло бабло пошвидше!
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30.06.2022 21:07 Відповісти
Усугубила ситуацию непродуманная регуляторная политика.... это продолжение истории "кухарка может управлять страной" (с)
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30.06.2022 17:12 Відповісти
І знову про переробку сировини. Говорять забагато. А треба - робити. Хто, .., контролює виконання доручень?
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30.06.2022 17:40 Відповісти
Цікаво, Ахметов вміє плитку класти ? 😁
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30.06.2022 19:03 Відповісти
Про ренту тварюка навіть не заїкайся!!!! Твоя ****** Ахметов 10літттями рив нашу з вами землю за 5 копійок ренти і за 0 на рекультивацію, екологію тощо. Банкрутство ахмєтова це найкраще що може статися з Україною зараз! Щоб після перемоги не бачити і не пам'ятати ту бандитську морду ніколи!
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30.06.2022 21:11 Відповісти
 
 