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Новости Война
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Вторая мировая война (417) Зеленский (19011)

Зеленский в Париже: Битва за Европу до сих пор продолжается, будущее наших с вами народов не определено

Президент України Володимир Зеленський

Европа должна оставаться пространством мира и свободы. Именно здесь сейчас идет битва.

Об этом во время совместной пресс-конференции с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На днях во Франции, в Нормандии, во многих других местах мира вспоминали героизм людей во время Второй мировой войны. И каждый понимает ради чего был тот героизм. На Омаха-бич мы все могли увидеть, как это тогда было, видели документальную хронику, слышали в воспоминаниях. И все эти кадры, все те эмоции очень напоминали через что проходят наши мужчины, женщины, наши воины на фронте, наши люди в прифронтовых городах, общинах, и всюду в Украине, где жизнь подвергается ударам российского террора. Все это - четкое свидетельство того, что битва за Европу до сих пор продолжается. До сих пор будущее наших с вами народов не определено. И именно это предстоит сделать нам с вами - Украине, Франции, нашим союзникам. Европа должна оставаться пространством мира, пространством свободы, а не насилия или ненависти, которые распространяют такие режимы, как российский", - сказал Зеленский.

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Как отметил Президент Украины, совместными усилиями это может быть обеспечено, и свидетельством тому является отношение Франции и французского народа к Украине и украинцам.

Глава государства поблагодарил Президента Франции, народ Франции за поддержку Украины, за внимание и заботу о том, что Украине удалось защитить себя и всех европейцев.

"Свобода - это не просто слова на бумаге, даже наиболее важных конвенций и деклараций. Не что-то такое, что люди получают в наследство от своих родителей или в подарок от кого-то другого. Свобода - это очень хрупкое и драгоценное ощущение, что мы все, так или иначе, связаны чем-то невидимым, но чрезвычайно сильным. И особенно это проявляется тогда, когда мы защищаем себя. Кто отстоял свою свободу, свои права, свою независимость, свое достоинство, этим укрепляет свою свободу и свободу того, кто рядом. Свобода имеет такое свойство распространяться от человека к человеку", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+14
Генератор болтовни на случайных числах
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07.06.2024 22:56
+6
Вовчік вже вирішив що народ "його" й ще чийсь там..... дурне поїхало в турне....
Мій народ кажуть тільки диктатори.
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07.06.2024 23:38
+5
«Досі майбутнє наших з вами народів не визначено.». Я навіть знаю імʼя тої шмарклі, яка замість оборони країни відкрила двері для «невизначеності».
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07.06.2024 23:39
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Генератор болтовни на случайных числах
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07.06.2024 22:56 Ответить
З таким зрадником точно майбутнє України не визначено, а може і цілого світу.
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08.06.2024 06:37 Ответить
Франції ніщо не породжує !
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07.06.2024 23:02 Ответить
Доля Європи в Украіні - помагаите сильніше
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07.06.2024 23:06 Ответить
десь у парижі:
"месье, же не манж па "суха мівіна" сис жур"
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07.06.2024 23:24 Ответить
Битва за європу?
Кончена мразь, тьху на тебе суку
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07.06.2024 23:37 Ответить
Вовчік вже вирішив що народ "його" й ще чийсь там..... дурне поїхало в турне....
Мій народ кажуть тільки диктатори.
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07.06.2024 23:38 Ответить
не факт,що він говорив про українців).
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08.06.2024 00:21 Ответить
«Досі майбутнє наших з вами народів не визначено.». Я навіть знаю імʼя тої шмарклі, яка замість оборони країни відкрила двері для «невизначеності».
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07.06.2024 23:39 Ответить
твое майбутне визначено. не хвилюйся!
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07.06.2024 23:40 Ответить
Вава, твій народ в 95-м кварталі
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07.06.2024 23:58 Ответить
Боневтік вже ..... захищає Європу ! На зустрічі з Байденом буде захищати Америку. А на саміті весь світ ! Ось для чого йому цей саміт за гроші українців. Треба донатити на витрати зєлєнскаВО ? Рахунок пЖалуйста, товариш дЄрмак агласітє.
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08.06.2024 03:11 Ответить
 
 