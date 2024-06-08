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розыск (835) Тимошенко (22466)

Юлию Тимошенко объявили в розыск в России

В РФ объявили в розыск Юлию Тимошенко

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское СМИ ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Юлію Тимошенко оголосили в розшук в РФ

В карточке розыска указано, что бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко разыскивают по статье уголовного кодекса России. Однако не уточняют - по какой именно.

Отметим, что Тимошенко не занимала должностей в исполнительной власти Украины с 2010 года.

Читайте также: Зеленского и Порошенко больше не разыскивают в России. Их убрали из базы розыска
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Топ комментарии
+33
операція прикриття
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08.06.2024 02:02
+23
Явно проплатила за рекламу. Ох і бабаюля!
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08.06.2024 01:21
+23
Він дуже сцитьця за свою легітимність тому й їпридумує якісь якісь міроприємства, щоб доказати усім,що воно легітимне.
,
Через декілька днів цей саміт усі забудуть, а проблеми України залишаться такими ж як і були
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08.06.2024 01:43
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monrote в youtube непогано її заобразив в generative AI
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08.06.2024 03:21 Ответить
Запис Тимошенко 18 березня 2014 року, - "Блин, надо брать уже оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем".

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08.06.2024 03:25 Ответить
Ойц!
А як же тоді наймиролюбніші у світі заяви Однієї Блідої Дами З Косою, зроблені приблизно в той же час?
Це вже схоже на "клініку" - на біполярний розлад.
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08.06.2024 04:48 Ответить
Тіко не притворютеся здивованим шо не знаєте шо люди так роблять - і біполярочка тутка до нічого .
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08.06.2024 05:55 Ответить
По тексту видно что это фабрикация. Живые люди такими фразами по телефону не говорят.
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08.06.2024 11:20 Ответить
І Тимошенко, і Шуфрич визнали тоді, що розмова була.
Але в Москві фрази були перекомпільовані так, щоб вийшло, ніби треба знищувати російськомовних громадян України, а не тільки кацапських окупантів.
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08.06.2024 11:56 Ответить
Всё пропало...
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08.06.2024 04:22 Ответить
Комедия часть вторая, воровка капительман продавшая Украину за газ, подельника бени, меРтвечука, тигипко, лазаренко и т.д одна из главных уничтоживших армию с ехануровым теперь враг, это подготовка к выборам...
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08.06.2024 05:09 Ответить
Свідок,багато чого знає.
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08.06.2024 05:32 Ответить
Сколько Тимашонка заплатила за пиар ?
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08.06.2024 05:45 Ответить
Цікаво, скільки каци беруть за потрапляння у реєстр "у розшуку".
Мацква вирішала монетизувати агентурну мережу?
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08.06.2024 06:13 Ответить
Провітрюваня протухшої тушки.
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08.06.2024 06:16 Ответить
Уже цей номер не пройде.новий Яник💯😁😁😁
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08.06.2024 06:27 Ответить
Скільки агентів Кремля сидить у ВР і це ми їх приводимо до влади.тоді хто ми?😏
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08.06.2024 06:30 Ответить
Якби ж то кожний задав сам собі це питання.
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08.06.2024 15:05 Ответить
для этого нужно иметь мозги, которых нет
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08.06.2024 16:55 Ответить
жулька тимошлёндра золотая *****.
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08.06.2024 06:42 Ответить
Її б в Україні в розшук оголосити....
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08.06.2024 06:53 Ответить
Не можна, як і ОПЗЖ. СН без них давно вже ніхрена не може проголосувати.
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08.06.2024 10:06 Ответить
О-о-о, хочеш заробити імідж страждальця за Україну - зроби "невеликий" внесок в касу ФСБ.
Постанова про розшук гарантована.
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08.06.2024 06:59 Ответить
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08.06.2024 07:11 Ответить
Забирайте! Я ще і доплачу!
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08.06.2024 07:14 Ответить
Так на рашці вони іі хер наидуть - чого іі туди пертися?
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08.06.2024 07:15 Ответить
Поменяем на азовцев
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08.06.2024 07:25 Ответить
Воровку капительман ищите в ОАЭ или Маями там на зарплату она купила себе хаты, благодаря ума лишенным которые теперь стали зелеДрочерами и обогащают бениного Оманского Нарика...
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08.06.2024 07:30 Ответить
Юльки(переобувшиеся) , голос. Не чесслово, бросили бахиню на съедение чахлыку нэвмырущому.
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08.06.2024 07:34 Ответить
Це тіпа, шо б нє забивалі Зайвий раз напомніть а сєбє
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08.06.2024 07:55 Ответить
Це така їй подяка від пуйла, що свого часу цілком Україну кацапні не злила?
Цікаво, а скільки дають, якшо "з доставкою під під'їзд"? Якшо повністю озброїти український танковий батальйон повної комплектації, то я згоден.
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08.06.2024 07:59 Ответить
Проблеми українців в тому,що легко піддаються на рос.пропаганду.
Напр.,Ю.Тимошенко-бабаюля,Порошенко-барига,а зе-мало не найвеличніший лідор **********,якого велично виклав на екрани телевізії рос.сценарист А.Кірющенко через своє кіно.
Через жорна рос.пропаганди проходили вже Чорновіл,Яценюк,Турчинов,Луценко та ін.
Рос.пропаганда чітко підмітила,що плебс любить "поржать",не важливо,чи є підстави,чи ні-отак і маніпулюють,отак і слуга виплив на поверхню.
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08.06.2024 08:30 Ответить
Взагалі якась х..я😏
Мабудь в рашці немає чим зайнятися
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08.06.2024 09:02 Ответить
У кремлі розпочалася підготовка до наступних виборів в Україні?
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08.06.2024 09:14 Ответить
І до баби Юлі дійшла слава, а то вже про неї й забувати стали!
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08.06.2024 09:26 Ответить
для чого? може до медведчука помічницею?
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08.06.2024 09:44 Ответить
Скільки вона заплатила за цю рекламу ?
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08.06.2024 10:25 Ответить
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08.06.2024 10:27 Ответить
Шо, опять???? Свою консерву прикривають.
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08.06.2024 10:27 Ответить
Баба Юля после недавней пластической операции на Оксану Марченко стала похожа. Могут перепутать.
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08.06.2024 10:35 Ответить
Х-Фактор однако..
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08.06.2024 10:54 Ответить
У ниx один гебешный пластический xирург
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08.06.2024 11:22 Ответить
Ну и сколько эта змея очковая заплатила , чтобы её в розыск объявили ?
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08.06.2024 10:42 Ответить
Ее за то что влезла в решения СНБО в марте 2014-го можно было смело повесить.
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08.06.2024 10:55 Ответить
почему "было"? все еще можно!
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08.06.2024 11:23 Ответить
кремлівська зозуля! тебе свої шукають
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08.06.2024 11:10 Ответить
Це такий розшук як і 🤡 ...з підміною на кандідата у президенти ...та забіраїте її ,нам Азовців віддайте яких вам 🤡 здав !!!
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08.06.2024 12:22 Ответить
Якщо би хотіли нагадити, то опубліковали би матеріли вербовки у Москві, коли на неї завели карну справу. А так це звичайне прикриття своєї консерви.
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08.06.2024 12:26 Ответить
"вона" мабуть щось знає
передвиборче ау! ?
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08.06.2024 13:05 Ответить
Спосіб нагадати про стару подружку і соратницю.
Майже як букет квітів від хайла. Юльці мабуть дуже приємно.
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08.06.2024 14:31 Ответить
"Слугам" необхідно терміново направити ВОНА назад в Кочанівку на досижування та інвалідну коляску їй підігнати...,а то дружбан з раши по газу в обійми заграбастає
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08.06.2024 15:43 Ответить
Як старанно кацапи прикривають свою агентессу!"
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08.06.2024 16:25 Ответить
она должна разыскиваться в Украине
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08.06.2024 16:48 Ответить
Это так жульку прикрывают, которая интересы Украины московитам продала и украинцев в кабалу загнала, саботировала вступление в ЕС и НАТО? Помню её предвыборные речи. На горе Макивка: люби мои, як бы я жила в ти часы, то була б Сичовым стрильцем. Через неделю в Луганске: товарищи, я всю жизнь была пламенной комсомолкой и сейчас остаюсь ею. Вот так вот.
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09.06.2024 08:49 Ответить
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