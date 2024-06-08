Юлию Тимошенко объявили в розыск в России

В РФ объявили в розыск Юлию Тимошенко

Об этом сообщает российское государственное пропагандистское СМИ ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

В карточке розыска указано, что бывшего премьера Украины Юлию Тимошенко разыскивают по статье уголовного кодекса России. Однако не уточняют - по какой именно.

Отметим, что Тимошенко не занимала должностей в исполнительной власти Украины с 2010 года.

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