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розшук (644) Тимошенко (4694)

Юлію Тимошенко оголосили в розшук у Росії

У РФ оголосили в розшук Юлію Тимошенко

Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Юлію Тимошенко оголосили в розшук в РФ

У картці розшуку зазначено, що колишню прем'єрку України Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії. Проте не уточнюють - за якою саме.

Зазначимо, що Тимошенко не обіймала посад у виконавчій владі України з 2010 року.

Також читайте: МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця

Автор: 
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Топ коментарі
+33
операція прикриття
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08.06.2024 02:02
+23
Явно проплатила за рекламу. Ох і бабаюля!
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08.06.2024 01:21
+23
Він дуже сцитьця за свою легітимність тому й їпридумує якісь якісь міроприємства, щоб доказати усім,що воно легітимне.
,
Через декілька днів цей саміт усі забудуть, а проблеми України залишаться такими ж як і були
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08.06.2024 01:43
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monrote в youtube непогано її заобразив в generative AI
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08.06.2024 03:21 Відповісти
Запис Тимошенко 18 березня 2014 року, - "Блин, надо брать уже оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем".

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08.06.2024 03:25 Відповісти
Ойц!
А як же тоді наймиролюбніші у світі заяви Однієї Блідої Дами З Косою, зроблені приблизно в той же час?
Це вже схоже на "клініку" - на біполярний розлад.
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08.06.2024 04:48 Відповісти
Тіко не притворютеся здивованим шо не знаєте шо люди так роблять - і біполярочка тутка до нічого .
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08.06.2024 05:55 Відповісти
По тексту видно что это фабрикация. Живые люди такими фразами по телефону не говорят.
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08.06.2024 11:20 Відповісти
І Тимошенко, і Шуфрич визнали тоді, що розмова була.
Але в Москві фрази були перекомпільовані так, щоб вийшло, ніби треба знищувати російськомовних громадян України, а не тільки кацапських окупантів.
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08.06.2024 11:56 Відповісти
Всё пропало...
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08.06.2024 04:22 Відповісти
Комедия часть вторая, воровка капительман продавшая Украину за газ, подельника бени, меРтвечука, тигипко, лазаренко и т.д одна из главных уничтоживших армию с ехануровым теперь враг, это подготовка к выборам...
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08.06.2024 05:09 Відповісти
Свідок,багато чого знає.
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08.06.2024 05:32 Відповісти
Сколько Тимашонка заплатила за пиар ?
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08.06.2024 05:45 Відповісти
Цікаво, скільки каци беруть за потрапляння у реєстр "у розшуку".
Мацква вирішала монетизувати агентурну мережу?
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08.06.2024 06:13 Відповісти
Провітрюваня протухшої тушки.
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08.06.2024 06:16 Відповісти
Уже цей номер не пройде.новий Яник💯😁😁😁
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08.06.2024 06:27 Відповісти
Скільки агентів Кремля сидить у ВР і це ми їх приводимо до влади.тоді хто ми?😏
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08.06.2024 06:30 Відповісти
Якби ж то кожний задав сам собі це питання.
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08.06.2024 15:05 Відповісти
для этого нужно иметь мозги, которых нет
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08.06.2024 16:55 Відповісти
жулька тимошлёндра золотая *****.
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08.06.2024 06:42 Відповісти
Її б в Україні в розшук оголосити....
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08.06.2024 06:53 Відповісти
Не можна, як і ОПЗЖ. СН без них давно вже ніхрена не може проголосувати.
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08.06.2024 10:06 Відповісти
О-о-о, хочеш заробити імідж страждальця за Україну - зроби "невеликий" внесок в касу ФСБ.
Постанова про розшук гарантована.
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08.06.2024 06:59 Відповісти
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08.06.2024 07:11 Відповісти
Забирайте! Я ще і доплачу!
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08.06.2024 07:14 Відповісти
Так на рашці вони іі хер наидуть - чого іі туди пертися?
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08.06.2024 07:15 Відповісти
Поменяем на азовцев
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08.06.2024 07:25 Відповісти
Воровку капительман ищите в ОАЭ или Маями там на зарплату она купила себе хаты, благодаря ума лишенным которые теперь стали зелеДрочерами и обогащают бениного Оманского Нарика...
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08.06.2024 07:30 Відповісти
Юльки(переобувшиеся) , голос. Не чесслово, бросили бахиню на съедение чахлыку нэвмырущому.
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08.06.2024 07:34 Відповісти
Це тіпа, шо б нє забивалі Зайвий раз напомніть а сєбє
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08.06.2024 07:55 Відповісти
Це така їй подяка від пуйла, що свого часу цілком Україну кацапні не злила?
Цікаво, а скільки дають, якшо "з доставкою під під'їзд"? Якшо повністю озброїти український танковий батальйон повної комплектації, то я згоден.
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08.06.2024 07:59 Відповісти
Проблеми українців в тому,що легко піддаються на рос.пропаганду.
Напр.,Ю.Тимошенко-бабаюля,Порошенко-барига,а зе-мало не найвеличніший лідор **********,якого велично виклав на екрани телевізії рос.сценарист А.Кірющенко через своє кіно.
Через жорна рос.пропаганди проходили вже Чорновіл,Яценюк,Турчинов,Луценко та ін.
Рос.пропаганда чітко підмітила,що плебс любить "поржать",не важливо,чи є підстави,чи ні-отак і маніпулюють,отак і слуга виплив на поверхню.
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08.06.2024 08:30 Відповісти
Взагалі якась х..я😏
Мабудь в рашці немає чим зайнятися
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08.06.2024 09:02 Відповісти
У кремлі розпочалася підготовка до наступних виборів в Україні?
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08.06.2024 09:14 Відповісти
І до баби Юлі дійшла слава, а то вже про неї й забувати стали!
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08.06.2024 09:26 Відповісти
для чого? може до медведчука помічницею?
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08.06.2024 09:44 Відповісти
Скільки вона заплатила за цю рекламу ?
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08.06.2024 10:25 Відповісти
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08.06.2024 10:27 Відповісти
Шо, опять???? Свою консерву прикривають.
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08.06.2024 10:27 Відповісти
Баба Юля после недавней пластической операции на Оксану Марченко стала похожа. Могут перепутать.
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08.06.2024 10:35 Відповісти
Х-Фактор однако..
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08.06.2024 10:54 Відповісти
У ниx один гебешный пластический xирург
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08.06.2024 11:22 Відповісти
Ну и сколько эта змея очковая заплатила , чтобы её в розыск объявили ?
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08.06.2024 10:42 Відповісти
Ее за то что влезла в решения СНБО в марте 2014-го можно было смело повесить.
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08.06.2024 10:55 Відповісти
почему "было"? все еще можно!
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08.06.2024 11:23 Відповісти
кремлівська зозуля! тебе свої шукають
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08.06.2024 11:10 Відповісти
Це такий розшук як і 🤡 ...з підміною на кандідата у президенти ...та забіраїте її ,нам Азовців віддайте яких вам 🤡 здав !!!
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08.06.2024 12:22 Відповісти
Якщо би хотіли нагадити, то опубліковали би матеріли вербовки у Москві, коли на неї завели карну справу. А так це звичайне прикриття своєї консерви.
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08.06.2024 12:26 Відповісти
"вона" мабуть щось знає
передвиборче ау! ?
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08.06.2024 13:05 Відповісти
Спосіб нагадати про стару подружку і соратницю.
Майже як букет квітів від хайла. Юльці мабуть дуже приємно.
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08.06.2024 14:31 Відповісти
"Слугам" необхідно терміново направити ВОНА назад в Кочанівку на досижування та інвалідну коляску їй підігнати...,а то дружбан з раши по газу в обійми заграбастає
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08.06.2024 15:43 Відповісти
Як старанно кацапи прикривають свою агентессу!"
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08.06.2024 16:25 Відповісти
она должна разыскиваться в Украине
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08.06.2024 16:48 Відповісти
Это так жульку прикрывают, которая интересы Украины московитам продала и украинцев в кабалу загнала, саботировала вступление в ЕС и НАТО? Помню её предвыборные речи. На горе Макивка: люби мои, як бы я жила в ти часы, то була б Сичовым стрильцем. Через неделю в Луганске: товарищи, я всю жизнь была пламенной комсомолкой и сейчас остаюсь ею. Вот так вот.
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09.06.2024 08:49 Відповісти
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