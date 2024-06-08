Юлію Тимошенко оголосили в розшук у Росії

У РФ оголосили в розшук Юлію Тимошенко

Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

У картці розшуку зазначено, що колишню прем'єрку України Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії. Проте не уточнюють - за якою саме.

Зазначимо, що Тимошенко не обіймала посад у виконавчій владі України з 2010 року.

Також читайте: МВС Росії оголосило у розшук експрем’єра України Гройсмана, колишнього секретаря РНБО Данілова та ексміністрів Авакова, Клімкіна та Стеця