Юлію Тимошенко оголосили в розшук у Росії
У РФ оголосили в розшук Юлію Тимошенко
Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
У картці розшуку зазначено, що колишню прем'єрку України Юлію Тимошенко розшукують за статтею кримінального кодексу Росії. Проте не уточнюють - за якою саме.
Зазначимо, що Тимошенко не обіймала посад у виконавчій владі України з 2010 року.
Топ коментарі
+33 Frol Fedoroff
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+23 Остап Покотило
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А як же тоді наймиролюбніші у світі заяви Однієї Блідої Дами З Косою, зроблені приблизно в той же час?
Це вже схоже на "клініку" - на біполярний розлад.
Але в Москві фрази були перекомпільовані так, щоб вийшло, ніби треба знищувати російськомовних громадян України, а не тільки кацапських окупантів.
Мацква вирішала монетизувати агентурну мережу?
Постанова про розшук гарантована.
Цікаво, а скільки дають, якшо "з доставкою під під'їзд"? Якшо повністю озброїти український танковий батальйон повної комплектації, то я згоден.
Напр.,Ю.Тимошенко-бабаюля,Порошенко-барига,а зе-мало не найвеличніший лідор **********,якого велично виклав на екрани телевізії рос.сценарист А.Кірющенко через своє кіно.
Через жорна рос.пропаганди проходили вже Чорновіл,Яценюк,Турчинов,Луценко та ін.
Рос.пропаганда чітко підмітила,що плебс любить "поржать",не важливо,чи є підстави,чи ні-отак і маніпулюють,отак і слуга виплив на поверхню.
Мабудь в рашці немає чим зайнятися
передвиборче ау! ?
Майже як букет квітів від хайла. Юльці мабуть дуже приємно.