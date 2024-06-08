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Великобритания (4718) Кэмерон (247) Порошенко (19479) пранкеры (37)

Глава МИД Британии Кэмерон стал жертвой пранкера, выдавшего себя за Порошенко

Глава МЗС Британії Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкера, который выдал себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Министр обменялся с мошенником несколькими текстовыми сообщениями, после чего провел с ним короткий видеозвонок.

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что у Кэмерона возникли подозрения, когда пранкер начал расспрашивать у него контактные данные других членов британского правительства. После этого глава британского МИД перестал отвечать.

Впоследствии ведомство провело расследование и подтвердило, что сообщение и видеозвонок были фейковыми. Однако в британском МИД не уточнили, кто стоит за этой имитацией и откуда у мошенников контактные данные Кэмерона.

В МИД Британии отметили, что решили обнародовать подробности разговора из-за опасений, что им могут "манипулировать".

"Манипуляции в информационной среде становятся все более распространенными. Сожалея о своей ошибке, министр иностранных дел считает важным обратить внимание на такое поведение и усилить усилия по противодействию использованию дезинформации", - говорится в заявлении ведомства.

Реакция Петра Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал этот инцидент в соцсети Х. Политик заявил, что звонок главе МИД Британии от его имени - это не обычный розыгрыш. Порошенко убежден, что это спланированная операция спецслужб РФ.

"Речь идет о спланированной операции российских спецслужб, которые не остановятся ни перед чем в своей попытке посеять раздор и недоверие среди наших друзей и союзников",- написал экс-президент.

Порошенко добавил, что РФ ведет войну не только с Украиной, но и со всей Европой и цивилизованным миром, не гнушаясь такими методами, как фейки, травля, ложь и манипуляции.

Напомним, что в 2020 году российский пранкер от имени генсека ООН дозвонился до президента Польши Анджея Дуды и попытался спровоцировать на обсуждение вопроса об аннексии части Западной Украины. Тот ответил, что Украина и Польша - друзья, а дискуссии по этому вопросу в польском обществе нет.
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Топ комментарии
+25
бот подоляцький. реєстрація 08 червня 2024 р. прийшов, насрав за 30 сребників від зелені. в спам продажна тварюка.
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08.06.2024 18:02
+20
Порошенко П. досі не дає покою рашистськой *********.
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08.06.2024 17:54
+16
О, подоляцький заробітчанин з'явився! Це для цього вкиду тебе подоляк сьогодні зарєєстрував ?
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08.06.2024 18:02
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08.06.2024 17:51 Ответить
Фраза "Контакт дата боріс джонсон гів, но? вайно?" спалила агента?
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08.06.2024 17:51 Ответить
Ти про що?
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08.06.2024 17:53 Ответить
...у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Джерело:
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08.06.2024 17:55 Ответить
😄
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08.06.2024 19:36 Ответить
Один з проявів гібридної війни кацапів.
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08.06.2024 17:51 Ответить
Чи Зелі ?
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08.06.2024 18:42 Ответить
У мене теж промайнула думка про зєлю, бо йому Порох зі своїми контактами з партнерами не дає спокійно спать
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08.06.2024 19:38 Ответить
Навіщо це гнетрпціякійсь? Це їй, нетряпціякійсь, тільки підтвердження, що для Рашки - Порошенко ворог а він, нетряпкаякась - чужий серед своїх й вже НЕ свій серед чужих ...
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09.06.2024 02:00 Ответить
На них Порох діє, як червона шматина на бика, про наслідки не думають, головне насолити Пороху і підставити його перед партнерами.
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09.06.2024 09:43 Ответить
Порошенко П. досі не дає покою рашистськой *********.
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08.06.2024 17:54 Ответить
зелений вже не котирується навіть у пранкерів.
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08.06.2024 17:57 Ответить
Скоріш за все це вже Зєрмачня чудить, бо Порох їм ще досі поперек горла стоїть.
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08.06.2024 18:25 Ответить
бот подоляцький. реєстрація 08 червня 2024 р. прийшов, насрав за 30 сребників від зелені. в спам продажна тварюка.
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08.06.2024 18:02 Ответить
О, подоляцький заробітчанин з'явився! Це для цього вкиду тебе подоляк сьогодні зарєєстрував ?
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08.06.2024 18:02 Ответить
тебя только зеплесени здесь не хватало - иди жри шашлыки нелох...
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08.06.2024 18:02 Ответить
Ти правда ж риго-кацапсьий бот?
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08.06.2024 18:07 Ответить
Знайомий стиль. Згадуючи що Джамал тепер російський поліцай, лишається Лєонід Днєпр. Я вгадав?
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08.06.2024 18:10 Ответить
Десь близенько..
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08.06.2024 18:25 Ответить
Про Джамала це правда?

Полум'яний борець з баригою виявився простим зрадником?
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08.06.2024 18:28 Ответить
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08.06.2024 18:39 Ответить
...мільярдна_ботоферма! Сам "малюк" підтвердив її наявність!

А в блаЗЄнськог самі лише недоумкуваті "свят"-и
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08.06.2024 18:14 Ответить
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08.06.2024 18:19 Ответить
Гетьман не дає кацарам спокійно спати. Так тримати Гетьмане
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08.06.2024 18:07 Ответить
почерк 95-го кварталу.це тільки вони вміють так дИбільно жартувати під бидлоЗЕпаном,пранкером був лисий з кварталу,треба ж якось орден відробити,перед "сонцесяйним".
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08.06.2024 18:09 Ответить
Вони тупi, щоби до такого додуматись, ще й на дно пробитi. Вони - доки по плагiату. Пам`ятаете членограйну фiшку вiд https://www.youtube.com/watch?v=b6gooEyHGZM freaking brothers(братья дрочуны) - piano за 2004год.
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08.06.2024 18:52 Ответить
Думаю шо вперше подібне зняли на відео ше до 2004 року - і на відміну від пародій там дійсно грали тим самим і це жанр який під забороною ( фільми для дорослих - ну порно ).
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08.06.2024 19:29 Ответить
Самый ранний вариант встречался 2003 годом, но жиденькая постановка.
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08.06.2024 21:30 Ответить
Треба було задати просте запитання перед розмовою - коли ми останній раз розмовляли? І пранкер зразу сів би на попу.
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08.06.2024 18:52 Ответить
Міністр обмінявся із шахраєм кількома текстовими повідомленнями, після чого провів з ним короткий відеодзвінок.
Зазначається, що у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Після цього очільник британського МЗС перестав відповідати.

А під час відеодзвінка підозри не виникли? Чи "Порошенко" був у балаклаві?
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08.06.2024 19:17 Ответить
АІ при хороших ресурсах може працювати в реальному часі
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08.06.2024 20:43 Ответить
"Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб" - це натяк на ОПу?
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08.06.2024 20:24 Ответить
 
 