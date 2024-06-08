Глава МИД Британии Кэмерон стал жертвой пранкера, выдавшего себя за Порошенко
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкера, который выдал себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко. Министр обменялся с мошенником несколькими текстовыми сообщениями, после чего провел с ним короткий видеозвонок.
Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что у Кэмерона возникли подозрения, когда пранкер начал расспрашивать у него контактные данные других членов британского правительства. После этого глава британского МИД перестал отвечать.
Впоследствии ведомство провело расследование и подтвердило, что сообщение и видеозвонок были фейковыми. Однако в британском МИД не уточнили, кто стоит за этой имитацией и откуда у мошенников контактные данные Кэмерона.
В МИД Британии отметили, что решили обнародовать подробности разговора из-за опасений, что им могут "манипулировать".
"Манипуляции в информационной среде становятся все более распространенными. Сожалея о своей ошибке, министр иностранных дел считает важным обратить внимание на такое поведение и усилить усилия по противодействию использованию дезинформации", - говорится в заявлении ведомства.
Реакция Петра Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал этот инцидент в соцсети Х. Политик заявил, что звонок главе МИД Британии от его имени - это не обычный розыгрыш. Порошенко убежден, что это спланированная операция спецслужб РФ.
"Речь идет о спланированной операции российских спецслужб, которые не остановятся ни перед чем в своей попытке посеять раздор и недоверие среди наших друзей и союзников",- написал экс-президент.
Порошенко добавил, что РФ ведет войну не только с Украиной, но и со всей Европой и цивилизованным миром, не гнушаясь такими методами, как фейки, травля, ложь и манипуляции.
Напомним, что в 2020 году российский пранкер от имени генсека ООН дозвонился до президента Польши Анджея Дуды и попытался спровоцировать на обсуждение вопроса об аннексии части Западной Украины. Тот ответил, что Украина и Польша - друзья, а дискуссии по этому вопросу в польском обществе нет.
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Зазначається, що у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Після цього очільник британського МЗС перестав відповідати.
А під час відеодзвінка підозри не виникли? Чи "Порошенко" був у балаклаві?