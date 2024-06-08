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Глава МЗС Британії Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Глава МЗС Британії Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Міністр обмінявся із шахраєм кількома текстовими повідомленнями, після чого провів з ним короткий відеодзвінок.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Після цього очільник британського МЗС перестав відповідати.

Згодом відомство провело розслідування та підтвердило, що повідомлення та відеодзвінок були фейковими. Однак у британському МЗС не уточнили, хто стоїть за цією імітацією та звідки у шахраїв контактні дані Кемерона.

У МЗС Британії зазначили, що вирішили оприлюднити подробиці розмови через побоювання, що нею можуть "маніпулювати".

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - йдеться у заяві відомства.

Реакція Петра Порошенка

Експрезидент України Петро Порошенко прокоментував цей інцидент у соцмережі Х. Політик заявив, що дзвінок главі МЗС Британії від його імені – це не звичайний розіграш. Порошенко переконаний, що це спланована операція спецслужб РФ.

"Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників",- написав експрезидент.

Порошенко додав, що РФ веде війну не лише з Україною, а й з усією Європою та цивілізованим світом, не гребуючи такими методами, як фейки, цькування, брехня і маніпуляції.

Нагадаємо, що у 2020 році російський пранкер від імені генсека ООН додзвонився до президента Польщі Анджея Дуди і спробував спровокувати на обговорення питання про анексію частини Західної України. Той відповів, що Україна і Польща - друзі, а дискусії з цього питання в польському суспільстві немає.
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Топ коментарі
+25
бот подоляцький. реєстрація 08 червня 2024 р. прийшов, насрав за 30 сребників від зелені. в спам продажна тварюка.
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08.06.2024 18:02
+20
Порошенко П. досі не дає покою рашистськой *********.
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08.06.2024 17:54
+16
О, подоляцький заробітчанин з'явився! Це для цього вкиду тебе подоляк сьогодні зарєєстрував ?
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08.06.2024 18:02
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08.06.2024 17:51 Відповісти
Фраза "Контакт дата боріс джонсон гів, но? вайно?" спалила агента?
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08.06.2024 17:51 Відповісти
Ти про що?
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08.06.2024 17:53 Відповісти
...у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Джерело:
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08.06.2024 17:55 Відповісти
😄
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08.06.2024 19:36 Відповісти
Один з проявів гібридної війни кацапів.
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08.06.2024 17:51 Відповісти
Чи Зелі ?
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08.06.2024 18:42 Відповісти
У мене теж промайнула думка про зєлю, бо йому Порох зі своїми контактами з партнерами не дає спокійно спать
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08.06.2024 19:38 Відповісти
Навіщо це гнетрпціякійсь? Це їй, нетряпціякійсь, тільки підтвердження, що для Рашки - Порошенко ворог а він, нетряпкаякась - чужий серед своїх й вже НЕ свій серед чужих ...
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09.06.2024 02:00 Відповісти
На них Порох діє, як червона шматина на бика, про наслідки не думають, головне насолити Пороху і підставити його перед партнерами.
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09.06.2024 09:43 Відповісти
Порошенко П. досі не дає покою рашистськой *********.
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08.06.2024 17:54 Відповісти
зелений вже не котирується навіть у пранкерів.
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08.06.2024 17:57 Відповісти
Скоріш за все це вже Зєрмачня чудить, бо Порох їм ще досі поперек горла стоїть.
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08.06.2024 18:25 Відповісти
бот подоляцький. реєстрація 08 червня 2024 р. прийшов, насрав за 30 сребників від зелені. в спам продажна тварюка.
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08.06.2024 18:02 Відповісти
О, подоляцький заробітчанин з'явився! Це для цього вкиду тебе подоляк сьогодні зарєєстрував ?
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08.06.2024 18:02 Відповісти
тебя только зеплесени здесь не хватало - иди жри шашлыки нелох...
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08.06.2024 18:02 Відповісти
Ти правда ж риго-кацапсьий бот?
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08.06.2024 18:07 Відповісти
Знайомий стиль. Згадуючи що Джамал тепер російський поліцай, лишається Лєонід Днєпр. Я вгадав?
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08.06.2024 18:10 Відповісти
Десь близенько..
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08.06.2024 18:25 Відповісти
Про Джамала це правда?

Полум'яний борець з баригою виявився простим зрадником?
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08.06.2024 18:28 Відповісти
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08.06.2024 18:39 Відповісти
...мільярдна_ботоферма! Сам "малюк" підтвердив її наявність!

А в блаЗЄнськог самі лише недоумкуваті "свят"-и
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08.06.2024 18:14 Відповісти
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08.06.2024 18:19 Відповісти
Гетьман не дає кацарам спокійно спати. Так тримати Гетьмане
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08.06.2024 18:07 Відповісти
почерк 95-го кварталу.це тільки вони вміють так дИбільно жартувати під бидлоЗЕпаном,пранкером був лисий з кварталу,треба ж якось орден відробити,перед "сонцесяйним".
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08.06.2024 18:09 Відповісти
Вони тупi, щоби до такого додуматись, ще й на дно пробитi. Вони - доки по плагiату. Пам`ятаете членограйну фiшку вiд https://www.youtube.com/watch?v=b6gooEyHGZM freaking brothers(братья дрочуны) - piano за 2004год.
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08.06.2024 18:52 Відповісти
Думаю шо вперше подібне зняли на відео ше до 2004 року - і на відміну від пародій там дійсно грали тим самим і це жанр який під забороною ( фільми для дорослих - ну порно ).
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08.06.2024 19:29 Відповісти
Самый ранний вариант встречался 2003 годом, но жиденькая постановка.
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08.06.2024 21:30 Відповісти
Треба було задати просте запитання перед розмовою - коли ми останній раз розмовляли? І пранкер зразу сів би на попу.
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08.06.2024 18:52 Відповісти
Міністр обмінявся із шахраєм кількома текстовими повідомленнями, після чого провів з ним короткий відеодзвінок.
Зазначається, що у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Після цього очільник британського МЗС перестав відповідати.

А під час відеодзвінка підозри не виникли? Чи "Порошенко" був у балаклаві?
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08.06.2024 19:17 Відповісти
АІ при хороших ресурсах може працювати в реальному часі
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08.06.2024 20:43 Відповісти
"Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб" - це натяк на ОПу?
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08.06.2024 20:24 Відповісти
 
 