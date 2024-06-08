Глава МЗС Британії Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка

Очільник зовнішньополітичного відомства Великої Британії Девід Кемерон став жертвою пранкера, який видав себе за колишнього президента України Петра Порошенка. Міністр обмінявся із шахраєм кількома текстовими повідомленнями, після чого провів з ним короткий відеодзвінок.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Кемерона виникли підозри, коли пранкер почав розпитувати у нього контактні дані інших членів британського уряду. Після цього очільник британського МЗС перестав відповідати.

Згодом відомство провело розслідування та підтвердило, що повідомлення та відеодзвінок були фейковими. Однак у британському МЗС не уточнили, хто стоїть за цією імітацією та звідки у шахраїв контактні дані Кемерона.

У МЗС Британії зазначили, що вирішили оприлюднити подробиці розмови через побоювання, що нею можуть "маніпулювати".

"Маніпуляції в інформаційному середовищі стають все більш поширеними. Шкодуючи про свою помилку, міністр закордонних справ вважає важливим звернути увагу на таку поведінку і посилити зусилля з протидії використанню дезінформації", - йдеться у заяві відомства.

Реакція Петра Порошенка

Експрезидент України Петро Порошенко прокоментував цей інцидент у соцмережі Х. Політик заявив, що дзвінок главі МЗС Британії від його імені – це не звичайний розіграш. Порошенко переконаний, що це спланована операція спецслужб РФ.

"Йдеться про сплановану операцію російських спецслужб, які не зупиняться ні перед чим у своїй спробі посіяти розбрат і недовіру серед наших друзів і союзників",- написав експрезидент.

Порошенко додав, що РФ веде війну не лише з Україною, а й з усією Європою та цивілізованим світом, не гребуючи такими методами, як фейки, цькування, брехня і маніпуляції.

Нагадаємо, що у 2020 році російський пранкер від імені генсека ООН додзвонився до президента Польщі Анджея Дуди і спробував спровокувати на обговорення питання про анексію частини Західної України. Той відповів, що Україна і Польща - друзі, а дискусії з цього питання в польському суспільстві немає.