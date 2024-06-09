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Дания (541) нападение (2137) Фредериксен (61)

Нападение на премьера Дании Фредериксен: подозреваемого взяли под стражу

Напад на прем’єрку Данії: підозрюваного взяли під варту

Суд поместил под стражу 39-летнего поляка, которого подозревают в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом пишет DR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемого оставили под стражей до 20 июня. Прокурор просил 26 суток ареста, однако судья считает, что достаточно 12.

Нападавший, который является гражданином Польши и проживает в Дании с 2019 года, не признает себя виновным. Правоохранители предполагают, что во время нападения на главу правительства мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Согласно протоколу, который зачитали на судебном заседании, из-за своего состояния подозреваемый не мог самостоятельно выйти из автомобиля. Правоохранителям пришлось помогать ему.

Полиция считает, что фигурант дела ударил премьера сжатым кулаком в правое плечо. Ему инкриминируют насилие против государственного служащего. Кроме того, отягчающим обстоятельством является то, что насилие произошло после заявлений Фредериксен во время публичных дебатов.

Во время допроса обвиняемый заявил, что "не имел ничего против" премьера и был "положительно удивлен", когда увидел политика на улице. Он также добавил, что считает Фредериксен "действительно хорошим премьер-министром".

У премьера Дании Метте Фредериксен после нападения диагностировали повреждение шейного отдела позвоночника.

Нападение на премьера Дании

В пятницу вечером, 7 июня, в столице Дании Копенгагене мужчина напал на главу правительства Метте Фредериксен. В правительстве Дании заявили, что нападавший ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. Нападавшего сразу задержали.

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Топ комментарии
+7
Чуть шию не звурнув, а як злапали, - та чтові она харошій прімєр🤣
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08.06.2024 23:17
+6
Рольники
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08.06.2024 23:32
+5
Серед поляків багато деградантів, до того ж вони бухають .
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08.06.2024 23:18
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Чуть шию не звурнув, а як злапали, - та чтові она харошій прімєр🤣
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08.06.2024 23:17 Ответить
поляк+багато алкоголю. Наслідки неможливо передбачити)
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09.06.2024 03:00 Ответить
Серед поляків багато деградантів, до того ж вони бухають .
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08.06.2024 23:18 Ответить
Деграданти чи поляки?
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08.06.2024 23:25 Ответить
Рольники
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08.06.2024 23:32 Ответить
Поляк - це проплачений ідіот , який сяде до буцегарні 😡
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08.06.2024 23:28 Ответить
А той українець, що труни у Франції вивантажував він не проплачений?
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09.06.2024 03:17 Ответить
Той українець це типова колаборантська істота, яка завжди чекала росію. І швидше за все має російське коріння в другому, третьому поколінні.
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09.06.2024 08:30 Ответить
Охоронці так собі... не те що, скажімо , якось Порошенкові хлопці ледь скабєєву не задавили, а це щось та й значить.
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08.06.2024 23:35 Ответить
Фермер?
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09.06.2024 00:03 Ответить
Видно так набухався, скотиняка, шо міг і до слона доїбаться, а не тільки до прем'єрки. )))

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09.06.2024 00:13 Ответить
Слон почув запах алкоголю і вирішив не зв'язуватися з п'яним дурачком.
Розумна тварина. Як казав Шаріков, "слони - животниє полєзниє".

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09.06.2024 00:21 Ответить
Та може він просто по плечу її поплескав у знак підтримки. 😁 Ну не розразував силу...
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09.06.2024 00:34 Ответить
Мабуть це помста данцям за знищення ними в 12 ст. священного міста західних слов'ян Аркона на о.Рюген. Жартую
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09.06.2024 06:10 Ответить
Рюген, - це вже германізована назва острова. Слов'янська назва - Руяна.
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09.06.2024 09:51 Ответить
Ще один любитиль путіна. В тюрягу дибіла зраного. Рюський мір це вірус який поражає слабоумних. Єдиний спосіб лікування це сокира.
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09.06.2024 08:19 Ответить
Доречі, пем'єрка Данії займає впевнену проукраїнську позицію
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09.06.2024 08:32 Ответить
 
 