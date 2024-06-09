Нападение на премьера Дании Фредериксен: подозреваемого взяли под стражу

Суд поместил под стражу 39-летнего поляка, которого подозревают в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Об этом пишет DR, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что подозреваемого оставили под стражей до 20 июня. Прокурор просил 26 суток ареста, однако судья считает, что достаточно 12.

Нападавший, который является гражданином Польши и проживает в Дании с 2019 года, не признает себя виновным. Правоохранители предполагают, что во время нападения на главу правительства мужчина находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Согласно протоколу, который зачитали на судебном заседании, из-за своего состояния подозреваемый не мог самостоятельно выйти из автомобиля. Правоохранителям пришлось помогать ему.

Полиция считает, что фигурант дела ударил премьера сжатым кулаком в правое плечо. Ему инкриминируют насилие против государственного служащего. Кроме того, отягчающим обстоятельством является то, что насилие произошло после заявлений Фредериксен во время публичных дебатов.

Во время допроса обвиняемый заявил, что "не имел ничего против" премьера и был "положительно удивлен", когда увидел политика на улице. Он также добавил, что считает Фредериксен "действительно хорошим премьер-министром".

У премьера Дании Метте Фредериксен после нападения диагностировали повреждение шейного отдела позвоночника.

Нападение на премьера Дании

В пятницу вечером, 7 июня, в столице Дании Копенгагене мужчина напал на главу правительства Метте Фредериксен. В правительстве Дании заявили, что нападавший ударил Фредериксен на площади Культорвет в Старом городе. Нападавшего сразу задержали.

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