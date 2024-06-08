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Данія (717) напад (1095) Фредеріксен (70)

Напад на прем’єрку Данії Фредеріксен: підозрюваного взяли під варту

Напад на прем’єрку Данії: підозрюваного взяли під варту

Суд помістив під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у нападі на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен. 

Про це пише DR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваного залишили під вартою до 20 червня. Прокурор просив 26 діб арешту, однак суддя вважає, що достатньо 12.

Нападник, який є громадянином Польщі і проживає в Данії з 2019 року, не визнає себе винним. Правоохоронці припускають, що під час нападу на очільницю уряду чоловік перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Згідно з протоколом, який зачитали на судовому засіданні, через свій стан підозрюваний не міг самостійно вийти з автомобіля. Правоохоронцям довелося допомагати йому.

Поліція вважає, що фігурант справи ударив прем’єрку стиснутим кулаком у праве плече. Йому інкримінують насилля проти державного службовця. Крім того, обтяжуючою обставиною є те, що насильство сталося після заяв Фредеріксен під час публічних дебатів.

Під час допиту обвинувачений заявив, що "не мав нічого проти" прем'єрки і був "позитивно здивований", коли побачив політикиню на вулиці. Він також додав, що вважає Фредеріксен "справді хорошим прем’єр-міністром".

У прем'єрки Данії Метте Фредеріксен після нападу діагностували пошкодження шийного відділу хребта.

Напад на прем'єрку Данії

У п'ятницю ввечері, 7 червня, у столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен. В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Нападника одразу затримали.

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Топ коментарі
+7
Чуть шию не звурнув, а як злапали, - та чтові она харошій прімєр🤣
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08.06.2024 23:17
+6
Рольники
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08.06.2024 23:32
+5
Серед поляків багато деградантів, до того ж вони бухають .
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08.06.2024 23:18
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Чуть шию не звурнув, а як злапали, - та чтові она харошій прімєр🤣
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08.06.2024 23:17 Відповісти
поляк+багато алкоголю. Наслідки неможливо передбачити)
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09.06.2024 03:00 Відповісти
Серед поляків багато деградантів, до того ж вони бухають .
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08.06.2024 23:18 Відповісти
Деграданти чи поляки?
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08.06.2024 23:25 Відповісти
Рольники
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08.06.2024 23:32 Відповісти
Поляк - це проплачений ідіот , який сяде до буцегарні 😡
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08.06.2024 23:28 Відповісти
А той українець, що труни у Франції вивантажував він не проплачений?
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09.06.2024 03:17 Відповісти
Той українець це типова колаборантська істота, яка завжди чекала росію. І швидше за все має російське коріння в другому, третьому поколінні.
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09.06.2024 08:30 Відповісти
Охоронці так собі... не те що, скажімо , якось Порошенкові хлопці ледь скабєєву не задавили, а це щось та й значить.
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08.06.2024 23:35 Відповісти
Фермер?
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09.06.2024 00:03 Відповісти
Видно так набухався, скотиняка, шо міг і до слона доїбаться, а не тільки до прем'єрки. )))

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09.06.2024 00:13 Відповісти
Слон почув запах алкоголю і вирішив не зв'язуватися з п'яним дурачком.
Розумна тварина. Як казав Шаріков, "слони - животниє полєзниє".

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09.06.2024 00:21 Відповісти
Та може він просто по плечу її поплескав у знак підтримки. 😁 Ну не розразував силу...
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09.06.2024 00:34 Відповісти
Мабуть це помста данцям за знищення ними в 12 ст. священного міста західних слов'ян Аркона на о.Рюген. Жартую
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09.06.2024 06:10 Відповісти
Рюген, - це вже германізована назва острова. Слов'янська назва - Руяна.
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09.06.2024 09:51 Відповісти
Ще один любитиль путіна. В тюрягу дибіла зраного. Рюський мір це вірус який поражає слабоумних. Єдиний спосіб лікування це сокира.
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09.06.2024 08:19 Відповісти
Доречі, пем'єрка Данії займає впевнену проукраїнську позицію
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09.06.2024 08:32 Відповісти
 
 