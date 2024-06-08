Напад на прем’єрку Данії Фредеріксен: підозрюваного взяли під варту

Суд помістив під варту 39-річного поляка, якого підозрюють у нападі на прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Про це пише DR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваного залишили під вартою до 20 червня. Прокурор просив 26 діб арешту, однак суддя вважає, що достатньо 12.

Нападник, який є громадянином Польщі і проживає в Данії з 2019 року, не визнає себе винним. Правоохоронці припускають, що під час нападу на очільницю уряду чоловік перебував у стані наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Згідно з протоколом, який зачитали на судовому засіданні, через свій стан підозрюваний не міг самостійно вийти з автомобіля. Правоохоронцям довелося допомагати йому.

Поліція вважає, що фігурант справи ударив прем’єрку стиснутим кулаком у праве плече. Йому інкримінують насилля проти державного службовця. Крім того, обтяжуючою обставиною є те, що насильство сталося після заяв Фредеріксен під час публічних дебатів.

Під час допиту обвинувачений заявив, що "не мав нічого проти" прем'єрки і був "позитивно здивований", коли побачив політикиню на вулиці. Він також додав, що вважає Фредеріксен "справді хорошим прем’єр-міністром".

У прем'єрки Данії Метте Фредеріксен після нападу діагностували пошкодження шийного відділу хребта.

Напад на прем'єрку Данії

У п'ятницю ввечері, 7 червня, у столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен. В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Нападника одразу затримали.

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