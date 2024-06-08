У Копенгагені скоїли напад на прем’єрку Данії Фредеріксен
У столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Прем’єрка "шокована тим, що сталося". Інших коментарів в офісі Фредеріксен не навели.
ЗМІ повідомляють, що із головою уряду все гаразд, але вона "дуже вражена" подією. Нападник був затриманий.
Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду голови уряду Данії з 2019 року.
Нагадуємо, 15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо.
Топ коментарі
+35 Ukraine Press
показати весь коментар08.06.2024 00:24
+27 UY7E
показати весь коментар08.06.2024 00:17
+27 ватникобой
показати весь коментар08.06.2024 01:15
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лис Микита 4754e778
показати весь коментар08.06.2024 00:15 Відповісти Мені подобається 13
Герхард
показати весь коментар08.06.2024 00:27 Відповісти Мені подобається 9
дератизатор
показати весь коментар08.06.2024 00:34 Відповісти Мені подобається 6
UY7E
показати весь коментар08.06.2024 00:17 Відповісти Мені подобається 27
Dmitriy Prudko
показати весь коментар08.06.2024 00:18 Відповісти Мені подобається 9
Mod Dom
показати весь коментар08.06.2024 01:37 Відповісти Мені подобається 5
Вальд Ще
показати весь коментар08.06.2024 06:22 Відповісти Мені подобається 3
Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.06.2024 08:19 Відповісти Мені подобається 2
Герхард
показати весь коментар08.06.2024 00:18 Відповісти Мені подобається 10
Ukraine Press
показати весь коментар08.06.2024 00:24 Відповісти Мені подобається 35
izzabaru
показати весь коментар08.06.2024 00:29 Відповісти Мені подобається 13
Yevhenii
показати весь коментар08.06.2024 00:30 Відповісти Мені подобається 0
дератизатор
показати весь коментар08.06.2024 00:36 Відповісти Мені подобається 11
Ukrainian Tarot
показати весь коментар08.06.2024 00:42 Відповісти Мені подобається 4
Beta Human
показати весь коментар08.06.2024 00:59 Відповісти Мені подобається 20
Вальд Ще
показати весь коментар08.06.2024 06:24 Відповісти Мені подобається 2
ватникобой
показати весь коментар08.06.2024 01:15 Відповісти Мені подобається 27
d d 1709c04c
показати весь коментар08.06.2024 07:17 Відповісти Мені подобається 1
Деніс Войцеховський
показати весь коментар08.06.2024 08:14 Відповісти Мені подобається 4
Ігор Вазіанський
показати весь коментар08.06.2024 01:45 Відповісти Мені подобається 1
Михайло Иляш
показати весь коментар08.06.2024 01:49 Відповісти Мені подобається 2
Степан Лукашёв
показати весь коментар08.06.2024 08:10 Відповісти Мені подобається 2
CryptoShorts
показати весь коментар08.06.2024 08:25 Відповісти Мені подобається 7
Antony 8a733f26
показати весь коментар08.06.2024 10:43 Відповісти Мені подобається 2
natali goncharova b2dfd3a2
показати весь коментар08.06.2024 15:39 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...