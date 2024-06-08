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Данія (717) Фіцо (144) Фредеріксен (70)

У Копенгагені скоїли напад на прем’єрку Данії Фредеріксен

фредеріксен

У столиці Данії Копенгагені чоловік напав на голову уряду Метте Фредеріксен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

В уряді Данії заявили, що нападник ударив Фредеріксен на площі Культорвет у Старому місті. Прем’єрка "шокована тим, що сталося". Інших коментарів в офісі Фредеріксен не навели.

ЗМІ повідомляють, що із головою уряду все гаразд, але вона "дуже вражена" подією. Нападник був затриманий.

Також читайте: Ми передаємо недостатньо, це треба змінювати, щоб Україна отримувала допомогу в належних обсягах, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Метте Фредеріксен 46 років. Вона обіймає посаду голови уряду Данії з 2019 року.

Нагадуємо, 15 травня 2024 року у Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. 

Автор: 
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Топ коментарі
+35
Якби у неї був би такий кортеж, вона не була б премʼєркою Данії.
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08.06.2024 00:24
+27
На 90% кацап або кацапського походження.
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08.06.2024 00:17
+27
ну а если серьезно, то пора западным политикам, особенно тем кто явно на стороне Украины, завязывать с прогулочками по улицам, езде на велосипеде на работу и прочие европейские традиционные забавы. Хотя бы пока не сдохнет бункерная вошь
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08.06.2024 01:15
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Десь в квартирі на Оболоні,читаючи цю новину,з заздрістю,пустила скупу сльозу Мар'яна Безугла
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08.06.2024 00:15 Відповісти
Щось мені пілказує, що ця "знедолена" давно десь на Печерську плаче.
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08.06.2024 00:27 Відповісти
А по вихідним десь у еміратах...
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08.06.2024 00:34 Відповісти
На 90% кацап або кацапського походження.
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08.06.2024 00:17 Відповісти
100!
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08.06.2024 00:18 Відповісти
Кацап акбар!
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08.06.2024 01:37 Відповісти
Ага! "Мал клоп да вонюч!" Характеристика "рузького міра".
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08.06.2024 06:22 Відповісти
50/50 або кацап, або аллахакбар.
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08.06.2024 08:19 Відповісти
А от був би у неї кортеж, як у Бубочки чи *****, то й слова їй сказати ніхто не зміг би.
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08.06.2024 00:18 Відповісти
Якби у неї був би такий кортеж, вона не була б премʼєркою Данії.
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08.06.2024 00:24 Відповісти
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08.06.2024 00:29 Відповісти
Як то напав на голову, а де були руки, ноги, тулуб?
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08.06.2024 00:30 Відповісти
Л. Подерев'янський - "Кацапи"...
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08.06.2024 00:36 Відповісти
Мабуть то нещасний нєгр чи араб біженець. Прем'єрка вибачиться перед ним і все буде гаразд.
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08.06.2024 00:42 Відповісти
Знову якийсь Махмуд в званні майора фсб
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08.06.2024 00:59 Відповісти
полковник СВР товариш Бен Ладен.
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08.06.2024 06:24 Відповісти
ну а если серьезно, то пора западным политикам, особенно тем кто явно на стороне Украины, завязывать с прогулочками по улицам, езде на велосипеде на работу и прочие европейские традиционные забавы. Хотя бы пока не сдохнет бункерная вошь
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08.06.2024 01:15 Відповісти
Там незаменимых нет, никто не рассказывает про то, что если вдруг уйдёт - то страна сразу рухнет, как это делают два Вовы.
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08.06.2024 07:17 Відповісти
Заміна може виявитись нємножко нашєй.
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08.06.2024 08:14 Відповісти
Мабуть, на велосипеді на роботу їздить
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08.06.2024 01:45 Відповісти
Словаччина, ДАнія - РФ каже лідерам ЕС я вас вбю якщо не дозволите мені вбити десятки міліонів інших (українців)
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08.06.2024 01:49 Відповісти
пуйло мобілізовує усі сили на війну проти України; на підкупи бабло не заощаджує. Навіть гутерріш сказав, що на Саміт, до Швейцарії, не поїде. У тій довбаній оон начебто вето наклали на вирішення питань, пов'язаних з нашою Державою.
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08.06.2024 08:10 Відповісти
Захід передчасно увірував в перемогу демократії й лібералізму і занадто розслабив булки. Варто збагнути, що почалася епоха глобального хаосу, коли тоталітарні режими зняли всі обмеження на будь-які терористичні дії проти будь-кого
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08.06.2024 08:25 Відповісти
Де, *****, була її охорона?!
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08.06.2024 10:43 Відповісти
Знову "русский мир" діє?
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08.06.2024 15:39 Відповісти
 
 