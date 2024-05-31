Ми передаємо недостатньо, це треба змінювати, щоб Україна отримувала допомогу в належних обсягах, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що партнери мають передавати більше допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Про це вона заявила на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми як союзники розуміємо, що ми передаємо недостатньо. Це повинно змінитися, щоб ви отримували підтримку в належних обсягах", - зазначила прем'єрка Данії.

Фредеріксен заявила, що головною метою є упевнитися, що Україна має все необхідне для ведення бойових дій.

"Але також зрозуміти, що ми можемо зробити для того, щоб підтримати вас на шляху до ЄС та НАТО. Ви є частиною нашою євроатлантичної спільноти", - додала вона.

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