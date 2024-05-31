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Новини Війна
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Ми передаємо недостатньо, це треба змінювати, щоб Україна отримувала допомогу в належних обсягах, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Фредеріксен закликала надавати більше допомоги Україні

Прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила, що партнери мають передавати більше допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Про це вона заявила на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми як союзники розуміємо, що ми передаємо недостатньо. Це повинно змінитися, щоб ви отримували підтримку в належних обсягах", - зазначила прем'єрка Данії.

Фредеріксен заявила, що головною метою є упевнитися, що Україна має все необхідне для ведення бойових дій.

"Але також зрозуміти, що ми можемо зробити для того, щоб підтримати вас на шляху до ЄС та НАТО. Ви є частиною нашою євроатлантичної спільноти", - додала вона.

Також читайте: Україна отримає 500 тисяч боєприпасів до кінця року в рамках чеської ініціативи, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Автор: 

Данія (769) Фредеріксен Метте (88)


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31.05.2024 14:43 Відповісти
Ви ту Данію на карті хоча б знайти зможете? а тепер погугліть, скільки всього Данія нам передала.
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31.05.2024 15:21 Відповісти
Знайду - вона десь неподалік від Нової Зеландії ( ну Зеландія має бути неподалік від Нової Зеландії ).
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31.05.2024 17:00 Відповісти
п'ятниця, ще день, а ви вже бухаєте.
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31.05.2024 17:07 Відповісти
Я бухаю ну так бухаю - міцний чорний чай , надіюсь це дасть вам розуміння мого коменту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
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31.05.2024 17:17 Відповісти
дай Боже здоров'я і довголіття розумній жінці !
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31.05.2024 14:48 Відповісти
це, якась збочена гра у зпорчений телефон.
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31.05.2024 14:56 Відповісти
 
 