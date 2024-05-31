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Новости Война
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Мы передаем недостаточно, это нужно менять, чтобы Украина получала помощь в надлежащих объемах, - премьер Дании Фредериксен

Фредеріксен закликала надавати більше допомоги Україні

Премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что партнеры должны передавать больше помощи Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом она заявила на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы как союзники понимаем, что мы передаем недостаточно. Это должно измениться, чтобы вы получали поддержку в надлежащих объемах", - отметила премьер Дании.

Фредериксен заявила, что главной целью является удостовериться, что Украина имеет все необходимое для ведения боевых действий.

"Но также понять, что мы можем сделать для того, чтобы поддержать вас на пути в ЕС и НАТО. Вы являетесь частью нашего евроатлантического сообщества", - добавила она.

Также читайте: Украина получит 500 тысяч боеприпасов до конца года в рамках чешской инициативы, - премьер Дании Фредериксен

Автор: 

Дания (582) Фредериксен Метте (78)


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На 828-й день дійшло.
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31.05.2024 14:43 Ответить
Ви ту Данію на карті хоча б знайти зможете? а тепер погугліть, скільки всього Данія нам передала.
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31.05.2024 15:21 Ответить
Знайду - вона десь неподалік від Нової Зеландії ( ну Зеландія має бути неподалік від Нової Зеландії ).
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31.05.2024 17:00 Ответить
п'ятниця, ще день, а ви вже бухаєте.
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31.05.2024 17:07 Ответить
Я бухаю ну так бухаю - міцний чорний чай , надіюсь це дасть вам розуміння мого коменту - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
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31.05.2024 17:17 Ответить
дай Боже здоров'я і довголіття розумній жінці !
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31.05.2024 14:48 Ответить
це, якась збочена гра у зпорчений телефон.
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31.05.2024 14:56 Ответить
 
 