Мы передаем недостаточно, это нужно менять, чтобы Украина получала помощь в надлежащих объемах, - премьер Дании Фредериксен
Премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что партнеры должны передавать больше помощи Украине для защиты от российской агрессии.
Об этом она заявила на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы как союзники понимаем, что мы передаем недостаточно. Это должно измениться, чтобы вы получали поддержку в надлежащих объемах", - отметила премьер Дании.
Фредериксен заявила, что главной целью является удостовериться, что Украина имеет все необходимое для ведения боевых действий.
"Но также понять, что мы можем сделать для того, чтобы поддержать вас на пути в ЕС и НАТО. Вы являетесь частью нашего евроатлантического сообщества", - добавила она.
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