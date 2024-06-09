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НАТО (8637) Шольц Олаф (851)

Шольц о предложении Макрона: "Никаких солдат НАТО в Украине"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о желании отправить в Украину военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз четко отверг идею отправки германских солдат в зону боевых действий.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге политик отметил, что Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО", - сказал Шольц.

Читайте также: Россия с ее имперскими планами не достигнет своего в войне против Украины, - Шольц
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Топ комментарии
+15

Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
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09.06.2024 02:04
+7
Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
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09.06.2024 02:06
+3
Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
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09.06.2024 06:45
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Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
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09.06.2024 02:04 Ответить
Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
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09.06.2024 02:06 Ответить
так, тільки спочатку потрібно "перемогти" угорщину, 5 колонну в НАТО
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09.06.2024 06:35 Ответить
США у 2Світову воювали з 07 грудня 1941 року по 2 вересня 1945 року, з союзником Гітлера, імператорською Японією !!! а ще був закон про "ленл-ліз" прийнятий у березні 1941 року, спочатку для В.Британії, а потім коли Гітлер напав, на свого союзника у перші 2 роки 2Світової, на червону кацапо-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів (срср) ленліз поширили і на червоний срср !!! саме бомбардувальна авіація США та В, Британії у 2Світову розбила усю військову промисловість та інфраструктуру 3Рейху у 1941-45 рр. !!! так що говорити про те що США вступили у 2Світову війну після 4-х років навали, є недорочним !!! Доречним є твердження: 2Світовау виграла антигітлерівська коаліція народів/націй очолювана США і В. Британією !!!
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09.06.2024 06:43 Ответить
Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
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09.06.2024 06:45 Ответить
«Без нацюцюрника не буду». Не хвилюйся, всіх будуть українські паспорти.
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09.06.2024 02:30 Ответить
))) А ЕГО СПРАШИВАЛИ !?)
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09.06.2024 02:32 Ответить
Секс з презервативом - це правильно!
Але якщо ти сам гандон - то це не щитаеться...
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09.06.2024 02:34 Ответить
ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ !!!
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09.06.2024 02:37 Ответить
Німецькі війська в Україні? Тільки в складі групи "Центр"!
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09.06.2024 02:46 Ответить
Піцераст.
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09.06.2024 02:57 Ответить
ой ніколи некажи - ніколи бо якщо з'явитися реальний шанс повернути Кенінсберг то в перших рядах пакуватимеш солдат в вагони щоб підсилити фронти
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09.06.2024 03:41 Ответить
Шольц чітко дотримується лінії Вашингтона у всьому. Але навіщо кожен раз це повторювати ніколи ніколи ніколи ніколи..
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09.06.2024 04:31 Ответить
Шольц - це продукт денацифікації німців.
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09.06.2024 06:00 Ответить
Безлика НАТО - це незрозумілий консенсус, де поруч угорщина і Польща наприклад, зрозуміло що прорашистський орбан буде проти участі військових альянсу. Україні необхідно запрошувати окремо французів, британців, поляків, канадців и т.д. усіх хто може допомогти здолати всесвітнє зло, майбутні покоління дякуватимуть за це як героям висадки в нормандії.
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09.06.2024 06:30 Ответить
Без висадки в Нормандії війна могла б просто тягнутись ще рік,а то й два.Без ленд лізу нацисти б перемогли,а без Хіросіми війна ще теж тягнулась би довго,тому рішучість дуже важлива.
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09.06.2024 06:49 Ответить
Це означає що солдати будуть .
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09.06.2024 07:52 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови - жодних яєць в трусах у Шольца немає і не буде.
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09.06.2024 08:52 Ответить
Шольц про пропозицію Макрона: "Жодних солдатів НАТО в Україні" Джерело:
**********
А він знає, що у НАТО немає своїх солдатів, і ніколи не було?
Є солдати країн-членів НАТО.
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09.06.2024 10:07 Ответить
Жодних шоломів НАТО в Україні,
Жодних ППО НАТО в Україні,
Жодної арти НАТО в Україні,
Жодних танків НАТО в Україні,
Жодних солдатів НАТО в Україні...
і т.д.
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09.06.2024 11:23 Ответить
Ссыкотный чувак.
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09.06.2024 12:34 Ответить
Шульц після поляків ви слідуючі,запам'ятай.
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09.06.2024 13:19 Ответить
Ничего,Макрон уломает Шольца и
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09.06.2024 13:35 Ответить
Шольц передаст
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09.06.2024 14:22 Ответить
А в НАТО нема своєї армії і своїх військових, солдатів.
Так що Шольц тут не дуже нахомутав.
Те, що в Україні появляться військові ЗС Франції - Шольца і Німеччину цей факт нічим не зобов'язує. Ну, сьогодні Німеччина не готова допомагати своїм особовим складом Україні... то згодом буде готова. Франція також не одразу вирішила допомагати нам... Step by Step
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09.06.2024 15:58 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/okno-overtona-makron/ Решение принято: Франция создает коалицию партнеров для отправки инструкторов в Украину - заявил президент Макрон .
«Мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, но мы хотим сделать все, что можем, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат, является ли это эскалацией? Нет. Это не отправка европейских солдат или союзников на линию фронта. Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправлять оружие или инструкторов», - сказал Макрон.
Он отметил, что Франция не соглашается с так называемыми «https://www.ponomaroleg.com/poslednee-kitajskoe-preduprezhdenie/ красными линиями » Кремля. По словам президента Франции, страна хочет сформировать коалицию инструкторов, многие партнеры уже согласились на это.
«Из уважения к ним я не могу сейчас вам сказать какие это страны, но мы уже знаем, что мы не будем одни. Мы используем следующие дни, чтобы организовать как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых я только что говорил», - ответил Макрон.

И еще важно: На вопрос украинского журналиста 7 июня, что он думает о заявлениях Кремля и российских пропагандистов о том, что Франция становится соучастником войны и что будет эскалация, Макрон ответил следующее:
"Вы сами так сказали, заявления, о которых вы сообщаете, сделаны пропагандистами. Пропагандисты занимаются пропагандой. С самого первого дня метод России был: запугать, чтобы нейтрализовать. Запугать наше общественное мнение, всех нас, чтобы мы не помогли Украине.
Если бы мы с первого дня следовали за российскими запугиваниями, мы бы до сих пор не поставили ни боевых танков, ни пушек, ни самолетов, ни ракет большой дальности, и я не уверен, что Украина без этого было бы в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Поэтому мы были систематически правы, не поддаваясь запугиванию пропагандистов.
Для меня важно быть последовательными в нашей стратегии и в тех рамках, которые мы себе дали: помочь Украине сопротивляться, потому что эта война для нас экзистенциальна, но и никогда не быть источником эскалации. Считаю, что все принятые решения и сделанные заявления находятся строго в этих рамках".
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09.06.2024 16:30 Ответить
Цей фріц не правомірний розписуватися за "жодних солдатів НАТО". За своїх німців - будь ласка. Але кожна країна (у т.ч. і член Альянсу) правомірна сама вирішувати такі питання.
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09.06.2024 16:32 Ответить
так, але якщо сша скажуть, якщо що -то звиняйте. То ніхто і не рипнеться.
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10.06.2024 00:24 Ответить
 
 