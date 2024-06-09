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Шольц о предложении Макрона: "Никаких солдат НАТО в Украине"
После заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о желании отправить в Украину военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз четко отверг идею отправки германских солдат в зону боевых действий.
Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге политик отметил, что Германия "будет продолжать предотвращать эскалацию", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО", - сказал Шольц.
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+15 IgorYakovlevich
показать весь комментарий09.06.2024 02:04
+7 Наталия Гончар
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+3 Василь Воробець
показать весь комментарий09.06.2024 06:45
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Пожалуйста, подождите...
Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
Але якщо ти сам гандон - то це не щитаеться...
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А він знає, що у НАТО немає своїх солдатів, і ніколи не було?
Є солдати країн-членів НАТО.
Жодних ППО НАТО в Україні,
Жодної арти НАТО в Україні,
Жодних танків НАТО в Україні,
Жодних солдатів НАТО в Україні...
і т.д.
Так що Шольц тут не дуже нахомутав.
Те, що в Україні появляться військові ЗС Франції - Шольца і Німеччину цей факт нічим не зобов'язує. Ну, сьогодні Німеччина не готова допомагати своїм особовим складом Україні... то згодом буде готова. Франція також не одразу вирішила допомагати нам... Step by Step
«Мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, но мы хотим сделать все, что можем, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат, является ли это эскалацией? Нет. Это не отправка европейских солдат или союзников на линию фронта. Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправлять оружие или инструкторов», - сказал Макрон.
Он отметил, что Франция не соглашается с так называемыми «https://www.ponomaroleg.com/poslednee-kitajskoe-preduprezhdenie/ красными линиями » Кремля. По словам президента Франции, страна хочет сформировать коалицию инструкторов, многие партнеры уже согласились на это.
«Из уважения к ним я не могу сейчас вам сказать какие это страны, но мы уже знаем, что мы не будем одни. Мы используем следующие дни, чтобы организовать как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых я только что говорил», - ответил Макрон.
И еще важно: На вопрос украинского журналиста 7 июня, что он думает о заявлениях Кремля и российских пропагандистов о том, что Франция становится соучастником войны и что будет эскалация, Макрон ответил следующее:
"Вы сами так сказали, заявления, о которых вы сообщаете, сделаны пропагандистами. Пропагандисты занимаются пропагандой. С самого первого дня метод России был: запугать, чтобы нейтрализовать. Запугать наше общественное мнение, всех нас, чтобы мы не помогли Украине.
Если бы мы с первого дня следовали за российскими запугиваниями, мы бы до сих пор не поставили ни боевых танков, ни пушек, ни самолетов, ни ракет большой дальности, и я не уверен, что Украина без этого было бы в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Поэтому мы были систематически правы, не поддаваясь запугиванию пропагандистов.
Для меня важно быть последовательными в нашей стратегии и в тех рамках, которые мы себе дали: помочь Украине сопротивляться, потому что эта война для нас экзистенциальна, но и никогда не быть источником эскалации. Считаю, что все принятые решения и сделанные заявления находятся строго в этих рамках".