УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 007 30
НАТО (6207) Шольц Олаф (1078)

Шольц про пропозицію Макрона: "Жодних солдатів НАТО в Україні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про бажання відправити в Україну військових інструкторів, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре чітко відкинув ідею відправки німецьких солдатів у зону бойових дій.

Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі політик зазначив, що Німеччина "продовжуватиме запобігати ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"В Україні не буде солдатів з наших країн, а також з НАТО", - сказав Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія з її імперськими планами не досягне свого у війні проти України, - Шольц

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15

Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
показати весь коментар
09.06.2024 02:04
+7
Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
показати весь коментар
09.06.2024 02:06
+3
Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
показати весь коментар
09.06.2024 06:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Ви досі проти ескалації? Тоді ми йдемо до вас!
показати весь коментар
09.06.2024 02:04 Відповісти
Нормандський саміт нагадав йому непррємну історію, коли США підключилися після 4 років гітлеревської навали на світ, нищити фашизм разом з Європою? А тепер НАТО може розбити Рашку як колись союзники гітлерівську Німеччину?
показати весь коментар
09.06.2024 02:06 Відповісти
так, тільки спочатку потрібно "перемогти" угорщину, 5 колонну в НАТО
показати весь коментар
09.06.2024 06:35 Відповісти
США у 2Світову воювали з 07 грудня 1941 року по 2 вересня 1945 року, з союзником Гітлера, імператорською Японією !!! а ще був закон про "ленл-ліз" прийнятий у березні 1941 року, спочатку для В.Британії, а потім коли Гітлер напав, на свого союзника у перші 2 роки 2Світової, на червону кацапо-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів (срср) ленліз поширили і на червоний срср !!! саме бомбардувальна авіація США та В, Британії у 2Світову розбила усю військову промисловість та інфраструктуру 3Рейху у 1941-45 рр. !!! так що говорити про те що США вступили у 2Світову війну після 4-х років навали, є недорочним !!! Доречним є твердження: 2Світовау виграла антигітлерівська коаліція народів/націй очолювана США і В. Британією !!!
показати весь коментар
09.06.2024 06:43 Відповісти
Цікаво,а от якби союзники забороняли використовувати зброю з ленд лізу по території 3 Рейху,щоб не було ескалації,як би Рейх був знищений???
показати весь коментар
09.06.2024 06:45 Відповісти
«Без нацюцюрника не буду». Не хвилюйся, всіх будуть українські паспорти.
показати весь коментар
09.06.2024 02:30 Відповісти
))) А ЕГО СПРАШИВАЛИ !?)
показати весь коментар
09.06.2024 02:32 Відповісти
Секс з презервативом - це правильно!
Але якщо ти сам гандон - то це не щитаеться...
показати весь коментар
09.06.2024 02:34 Відповісти
ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ !!!
показати весь коментар
09.06.2024 02:37 Відповісти
Німецькі війська в Україні? Тільки в складі групи "Центр"!
показати весь коментар
09.06.2024 02:46 Відповісти
Піцераст.
показати весь коментар
09.06.2024 02:57 Відповісти
ой ніколи некажи - ніколи бо якщо з'явитися реальний шанс повернути Кенінсберг то в перших рядах пакуватимеш солдат в вагони щоб підсилити фронти
показати весь коментар
09.06.2024 03:41 Відповісти
Шольц чітко дотримується лінії Вашингтона у всьому. Але навіщо кожен раз це повторювати ніколи ніколи ніколи ніколи..
показати весь коментар
09.06.2024 04:31 Відповісти
Шольц - це продукт денацифікації німців.
показати весь коментар
09.06.2024 06:00 Відповісти
Безлика НАТО - це незрозумілий консенсус, де поруч угорщина і Польща наприклад, зрозуміло що прорашистський орбан буде проти участі військових альянсу. Україні необхідно запрошувати окремо французів, британців, поляків, канадців и т.д. усіх хто може допомогти здолати всесвітнє зло, майбутні покоління дякуватимуть за це як героям висадки в нормандії.
показати весь коментар
09.06.2024 06:30 Відповісти
Без висадки в Нормандії війна могла б просто тягнутись ще рік,а то й два.Без ленд лізу нацисти б перемогли,а без Хіросіми війна ще теж тягнулась би довго,тому рішучість дуже важлива.
показати весь коментар
09.06.2024 06:49 Відповісти
Це означає що солдати будуть .
показати весь коментар
09.06.2024 07:52 Відповісти
В перекладі з дипломатичної мови - жодних яєць в трусах у Шольца немає і не буде.
показати весь коментар
09.06.2024 08:52 Відповісти
Шольц про пропозицію Макрона: "Жодних солдатів НАТО в Україні" Джерело:
**********
А він знає, що у НАТО немає своїх солдатів, і ніколи не було?
Є солдати країн-членів НАТО.
показати весь коментар
09.06.2024 10:07 Відповісти
Жодних шоломів НАТО в Україні,
Жодних ППО НАТО в Україні,
Жодної арти НАТО в Україні,
Жодних танків НАТО в Україні,
Жодних солдатів НАТО в Україні...
і т.д.
показати весь коментар
09.06.2024 11:23 Відповісти
Ссыкотный чувак.
показати весь коментар
09.06.2024 12:34 Відповісти
Шульц після поляків ви слідуючі,запам'ятай.
показати весь коментар
09.06.2024 13:19 Відповісти
Ничего,Макрон уломает Шольца и
показати весь коментар
09.06.2024 13:35 Відповісти
Шольц передаст
показати весь коментар
09.06.2024 14:22 Відповісти
А в НАТО нема своєї армії і своїх військових, солдатів.
Так що Шольц тут не дуже нахомутав.
Те, що в Україні появляться військові ЗС Франції - Шольца і Німеччину цей факт нічим не зобов'язує. Ну, сьогодні Німеччина не готова допомагати своїм особовим складом Україні... то згодом буде готова. Франція також не одразу вирішила допомагати нам... Step by Step
показати весь коментар
09.06.2024 15:58 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/okno-overtona-makron/ Решение принято: Франция создает коалицию партнеров для отправки инструкторов в Украину - заявил президент Макрон .
«Мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, но мы хотим сделать все, что можем, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии. Когда Украина просит от нас обучения на своей суверенной территории мобилизованных солдат, является ли это эскалацией? Нет. Это не отправка европейских солдат или союзников на линию фронта. Почему мы должны подчиняться России, которая может решить, что мы не имеем права отправлять оружие или инструкторов», - сказал Макрон.
Он отметил, что Франция не соглашается с так называемыми «https://www.ponomaroleg.com/poslednee-kitajskoe-preduprezhdenie/ красными линиями » Кремля. По словам президента Франции, страна хочет сформировать коалицию инструкторов, многие партнеры уже согласились на это.
«Из уважения к ним я не могу сейчас вам сказать какие это страны, но мы уже знаем, что мы не будем одни. Мы используем следующие дни, чтобы организовать как можно более широкую коалицию, чтобы ответить на запросы Украины в тех же рамках, о которых я только что говорил», - ответил Макрон.

И еще важно: На вопрос украинского журналиста 7 июня, что он думает о заявлениях Кремля и российских пропагандистов о том, что Франция становится соучастником войны и что будет эскалация, Макрон ответил следующее:
"Вы сами так сказали, заявления, о которых вы сообщаете, сделаны пропагандистами. Пропагандисты занимаются пропагандой. С самого первого дня метод России был: запугать, чтобы нейтрализовать. Запугать наше общественное мнение, всех нас, чтобы мы не помогли Украине.
Если бы мы с первого дня следовали за российскими запугиваниями, мы бы до сих пор не поставили ни боевых танков, ни пушек, ни самолетов, ни ракет большой дальности, и я не уверен, что Украина без этого было бы в той ситуации, в которой мы находимся сегодня. Поэтому мы были систематически правы, не поддаваясь запугиванию пропагандистов.
Для меня важно быть последовательными в нашей стратегии и в тех рамках, которые мы себе дали: помочь Украине сопротивляться, потому что эта война для нас экзистенциальна, но и никогда не быть источником эскалации. Считаю, что все принятые решения и сделанные заявления находятся строго в этих рамках".
показати весь коментар
09.06.2024 16:30 Відповісти
Цей фріц не правомірний розписуватися за "жодних солдатів НАТО". За своїх німців - будь ласка. Але кожна країна (у т.ч. і член Альянсу) правомірна сама вирішувати такі питання.
показати весь коментар
09.06.2024 16:32 Відповісти
так, але якщо сша скажуть, якщо що -то звиняйте. То ніхто і не рипнеться.
показати весь коментар
10.06.2024 00:24 Відповісти
 
 