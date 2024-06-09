Шольц про пропозицію Макрона: "Жодних солдатів НАТО в Україні"

Після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про бажання відправити в Україну військових інструкторів, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре чітко відкинув ідею відправки німецьких солдатів у зону бойових дій.

Зазначається, що на передвиборчому заході СДПН у Дуйсбурзі політик зазначив, що Німеччина "продовжуватиме запобігати ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"В Україні не буде солдатів з наших країн, а також з НАТО", - сказав Шольц.

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