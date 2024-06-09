Общие боевые потери РФ с начала войны – около 518 560 человек (+1270 за сутки), 7869 танков, 13 593 артсистемы, 15 131 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 518 560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 518560 (+1270) человек,

танков - 7869 (+26) ед,

боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед,

артиллерийских систем - 13593 (+60) ед,

РСЗО - 1097 (+2) ед,

средства ППО - 836 (+2) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37),

крылатые ракеты - 2277 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед,

специальная техника / special equipment - 2253 (+5)

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