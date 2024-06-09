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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 518 560 человек (+1270 за сутки), 7869 танков, 13 593 артсистемы, 15 131 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 518 560 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 518560 (+1270) человек,
  • танков - 7869 (+26) ед,
  • боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 13593 (+60) ед,
  • РСЗО - 1097 (+2) ед,
  • средства ППО - 836 (+2) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37),
  • крылатые ракеты - 2277 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2253 (+5)

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Топ комментарии
+29
Минув 3759 день москальсько-української війни.
199!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 52!, логістика 78!
Сукупна броня досягла відмітки 23 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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09.06.2024 07:32
+18
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09.06.2024 07:33
+14
З московією з 17 століття не припинялась
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09.06.2024 08:00
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Минув 3759 день москальсько-української війни.
199!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 52!, логістика 78!
Сукупна броня досягла відмітки 23 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
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09.06.2024 07:32 Ответить
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09.06.2024 07:33 Ответить
Все в цьому житті математика.Підкинули союзники зброї і БК,кацапи різко стали летіти в прірву
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09.06.2024 08:17 Ответить
фуххх... Адыгею прошли...!!!
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09.06.2024 08:59 Ответить
По спецтехніці одрук.
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09.06.2024 09:40 Ответить
518560
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09.06.2024 09:42 Ответить
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09.06.2024 12:52 Ответить
В Україні війна почалася з 2014 року, а не з 2024
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09.06.2024 07:36 Ответить
З московією з 17 століття не припинялась
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09.06.2024 08:00 Ответить
таки да - со времён петрушки-1... и продолжилась при катюшке-потаскушке-2
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09.06.2024 08:30 Ответить
Воскрес Степан Андрійович і запитує як Ненька Україна?
Воюємо з москалями, батьку на Донбасі...
Чудово посунули москаля з Неньки України після моєї загибелі...
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09.06.2024 12:57 Ответить
в 2004м при кучме была попытка захвата о.Тузла
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09.06.2024 08:34 Ответить
кучма тогда экстренно вылетел с Бразилии и дал погранцам приказ стрелять на поражение, если орки приблизятся ближе 500м к Тузле
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09.06.2024 08:41 Ответить
А ще була "маякова війна", яка почалась ще в 90х, коли флот поділили а інфраструктури ні ...
https://www.radiosvoboda.org/a/1809157.html
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09.06.2024 08:59 Ответить
Так много танков сегодня
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09.06.2024 10:38 Ответить
Коли побачив інфу "" - то подумав, що на півдні хоч половину цієї суми добавлять...

Але, що гарно, намолотили багацько ворожої арти...
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09.06.2024 16:03 Ответить
 
 