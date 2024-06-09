Общие боевые потери РФ с начала войны – около 518 560 человек (+1270 за сутки), 7869 танков, 13 593 артсистемы, 15 131 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 518 560 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 518560 (+1270) человек,
- танков - 7869 (+26) ед,
- боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 13593 (+60) ед,
- РСЗО - 1097 (+2) ед,
- средства ППО - 836 (+2) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37),
- крылатые ракеты - 2277 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед,
- специальная техника / special equipment - 2253 (+5)
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199!! одиниць техніки та 1270! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 52!, логістика 78!
Сукупна броня досягла відмітки 23 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Ямало-Ненецький автономний округ.
Воюємо з москалями, батьку на Донбасі...
Чудово посунули москаля з Неньки України після моєї загибелі...
https://www.radiosvoboda.org/a/1809157.html
Але, що гарно, намолотили багацько ворожої арти...