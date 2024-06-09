В ВСУ служат более 67 000 женщин, - Минобороны

19 000 из 67 000 женщин в составе ВСУ - гражданские сотрудницы, остальные являются военнослужащими. Война дала огромный толчок к увеличению количества женщин в рядах Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Этот процесс начался еще в 2014 году, а в 2018 году в связи с изменениями в законодательстве женщины получили право занимать любые должности в армии.

В то же время, отметила Калмыкова, существуют проблемы с продвижением женщин по службе.

"В Украине одиннадцатый год продолжается ожесточенная война с Россией, которая на нас напала. С февраля 2022 года продолжается полномасштабная война. Процесс вручения повесток - это не автоматический билет на войну, а прежде всего актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Не стоит забывать, что обязанностью каждого украинца является защищать свою страну. Потому что если сегодня ты убегаешь от войны - завтра она может прийти к тебе", - добавила чиновница.

Напомним, в приложении "Резерв+" обновили данные 190 тысяч женщин.

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