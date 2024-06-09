В ВСУ служат более 67 000 женщин, - Минобороны
19 000 из 67 000 женщин в составе ВСУ - гражданские сотрудницы, остальные являются военнослужащими. Война дала огромный толчок к увеличению количества женщин в рядах Вооруженных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.
Этот процесс начался еще в 2014 году, а в 2018 году в связи с изменениями в законодательстве женщины получили право занимать любые должности в армии.
В то же время, отметила Калмыкова, существуют проблемы с продвижением женщин по службе.
"В Украине одиннадцатый год продолжается ожесточенная война с Россией, которая на нас напала. С февраля 2022 года продолжается полномасштабная война. Процесс вручения повесток - это не автоматический билет на войну, а прежде всего актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Не стоит забывать, что обязанностью каждого украинца является защищать свою страну. Потому что если сегодня ты убегаешь от войны - завтра она может прийти к тебе", - добавила чиновница.
Напомним, в приложении "Резерв+" обновили данные 190 тысяч женщин.
Пожалуйста, подождите...
Поверніть зарплати на небойових посадах до рівня 2022 року (тоді навіть рядові отримували 44 тис., поки доплати не порізали), гарантуйте, що людей не переведуть нікуди без їх згоди- ці посади буде неважко заповнити. Плюс, нормально проводить ВЛК, адже на такі посади і обмежено придатні часто згодяться.
і це ж треба бути такими мудаками,
шо б в новині про жінок які захищяють Україну, їх же і обхаяти!
А інші напевно народжують дітей уже 2,5 роки та працюють трактористами.
Зате після війни будуть один за одним усілякі акції Фемен, прайди ЛГБТ, вимоги 50% у Верховній Раді....... А поки не лише Конституція на паузі, рівноправність також. Цікаво, що б сказали всі оті жінки, що в 18-19 століттях добивались реального рівноправ'я в умовах надзвичайного тиску та спротиву.
В уряді, в офісі президента, в парламенті, у місцевих органах влади в судах?
Ах, мізер
Але от серед згаданих мною трактористів, бачив лише одну жінку - в відео в ТікТок.
Де там жінки?
От йдіть і воюйте.
Війна це справа чоловіків. Так було завжди.
Війна це справа чоловіків. Так було завжди.
Згоден, але тоді і діти та сім'я це справа жінок. Народжуйте. Виховуйте. Вже народили 2 дитини, починаючи з 2022р.? Вагітні третьою? Вимагаєте від інших жінок зробити так само? Виконуєте уже свій обов'язок?
Якщо ви так старанно вимагаєте чогось від чоловіків, будьте добрі, сумлінно виконувати власну соціальну роль.
От коли буде серед вищих посадовців 50% жінок, тоді і поговоримо.
До речі, саме чоловіки , їхні рішення і переконання доведи державу до війни.
Ахаха.
Скільки голів облдержадміністрацій?
Тут зовсім сумно.
Ви ж кричите про наявність рівноправності. А де воно?
Жінки завжди були у більшості військових обозів. І все це є правильно.
Світ змінився, сьогодні багато жінок які не мають дітей , не є в шлюбі і не збираються то робити, займаються спортом і головне : МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ! То чому ні?
Суспільство де чоловік в сім'ї тягнув плуг , кидав спис, а жінка народжувала 10 дітей готувала їжу, прала прибирала лишилося в минулому. Тому було би справедливим: як приймаєш рішення, тобто голосуєш - то мусиш і відповідати за наслідки, знаючи, що опинишся в окопі.
Знаю що зараз в мене полетить: про ср@ку на дивані, закордон, тощо, але я мої баталії вже відвоюв і маю що маю.
Не більше не меньше. Але достатньо.
А тут я даю звичайну пораду: як будувати ******* та потужне суспільство.
Якщо Україні таке потрібно.
Можна одними дівчатами до Севастополя дійти