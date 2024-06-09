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женщины (870) Минобороны (9038) ВСУ (6274) Калмыкова (22)

В ВСУ служат более 67 000 женщин, - Минобороны

Жінки в ЗСУ

19 000 из 67 000 женщин в составе ВСУ - гражданские сотрудницы, остальные являются военнослужащими. Война дала огромный толчок к увеличению количества женщин в рядах Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Этот процесс начался еще в 2014 году, а в 2018 году в связи с изменениями в законодательстве женщины получили право занимать любые должности в армии.

В то же время, отметила Калмыкова, существуют проблемы с продвижением женщин по службе.

"В Украине одиннадцатый год продолжается ожесточенная война с Россией, которая на нас напала. С февраля 2022 года продолжается полномасштабная война. Процесс вручения повесток - это не автоматический билет на войну, а прежде всего актуализация данных граждан Украины. Так, вслед за повесткой возможен призыв военнообязанного человека на военную службу. Это нормальный процесс в воюющей стране. Не стоит забывать, что обязанностью каждого украинца является защищать свою страну. Потому что если сегодня ты убегаешь от войны - завтра она может прийти к тебе", - добавила чиновница.

Напомним, в приложении "Резерв+" обновили данные 190 тысяч женщин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усиленный набор женщин в ТЦК позволит высвободить мужчин для службы в боевых частях, - Верещук
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Топ комментарии
+7
Трохи не по темі, у нас служить 1.3млн. тільки на передку чомусь 300тис. і ті без ротацій.
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09.06.2024 09:09
+7
Принаймні вони продовжують працювати і приносять користь державі. На відміну від тих бичків, які днями шастають вулицями і базарами, вишукуючи кого б зловити. Або в тцк геморой просиджуючи та дівок (теж, які в армії) за сиськи тягая
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09.06.2024 09:47
+6
маляр і гуменюк, як приклад.
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09.06.2024 09:10
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Трохи не по темі, у нас служить 1.3млн. тільки на передку чомусь 300тис. і ті без ротацій.
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09.06.2024 09:09 Ответить
свіжак з саратова?
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09.06.2024 09:15 Ответить
Досить розповсюджувати цю херню. Співвідношення бойових та інших наприклад у ЦАХАЛі 1 до 6-8. Кількість ВСУ ніякі не 1.3, а трохи менше 1млн. це фактично 1 до 2. Тобто у нас навпаки величезний брак технічних, інженерних, логістичних та інших небойових підрозділів через те що у першу чергу комплектуються бойові.
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09.06.2024 10:57 Ответить
Ну так хто заважає розвивати рекрутинг у небойові підрозділи? Ну всі ж розуміють, що туди легше знайти добровольців, ніж у штурмовики!
Поверніть зарплати на небойових посадах до рівня 2022 року (тоді навіть рядові отримували 44 тис., поки доплати не порізали), гарантуйте, що людей не переведуть нікуди без їх згоди- ці посади буде неважко заповнити. Плюс, нормально проводить ВЛК, адже на такі посади і обмежено придатні часто згодяться.
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09.06.2024 11:47 Ответить
Угу, але ми не Штати, тому коштів не вистачає навіть на їх утримання, не кажучи про навчання, зарплатню чи оснащення. Навіть у 300т. бойових часто не вистачає техніки та іншого, тому дірки латають волонтеркою, але й вони теж тримають у пріоритеті бойові. Та й одразу знайти та викупить скажімо декілька сотень броньованих бульдозерів та іншої специфічної техніки задача нетривіальна. Така система вибудовується десятками років.
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09.06.2024 12:34 Ответить
маляр і гуменюк, як приклад.
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09.06.2024 09:10 Ответить
баби на кацапії, в інших країнах жінкі і дівчята.
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09.06.2024 09:29 Ответить
в мене є обоснована підозра, що вас теж народила жінка...
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09.06.2024 09:31 Ответить
Дівчата служать, а здорові бички ховаються та риво глушать позауглами
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09.06.2024 09:23 Ответить
Де служать? В основному по штабах і госпіталях
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09.06.2024 09:26 Ответить
А санітарами, снайперами, польвих медпунктах майже на нулі хіба не служать? А мужики в штабах не служать?
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09.06.2024 09:31 Ответить
Всього 3000 -5000 жінок служать на передовій, а ми за місяць втрачаємо мінімум 3000 чоловіків, тут нема чого порівнювати
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09.06.2024 09:38 Ответить
звідки дані про такі втрати?
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10.06.2024 00:09 Ответить
Принаймні вони продовжують працювати і приносять користь державі. На відміну від тих бичків, які днями шастають вулицями і базарами, вишукуючи кого б зловити. Або в тцк геморой просиджуючи та дівок (теж, які в армії) за сиськи тягая
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09.06.2024 09:47 Ответить
Мені "подобається" оце - кого б зловити. А чого їх вимушені ловити? Чого вони ховаються і тікають, що їх треба ловити?
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09.06.2024 12:26 Ответить
Бо якби вони хотіли, то прийшли б самі. А вони не хочуть
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10.06.2024 00:49 Ответить
щє не чув не про одну дівчину яка б Тису перепливала...
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09.06.2024 09:28 Ответить
Зато последователей Керенского переодетых не раз ловили.
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09.06.2024 09:43 Ответить
про це саме.
і це ж треба бути такими мудаками,
шо б в новині про жінок які захищяють Україну, їх же і обхаяти!
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09.06.2024 09:49 Ответить
Таких надо записывать в меньшинство цветное,женщины за них воюют а они еще указывают где именно им надо находиться.
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09.06.2024 11:14 Ответить
та шо там? - в зелене...
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09.06.2024 11:19 Ответить
Іншими словами знайшлось лише 67 000 жінок в віці 18-60 років, що добиваються рівноправ'я, та 190 000 що його хочуть. І все. І неважливо насправді на яких вони посадах, лише 67 000+190 000.
А інші напевно народжують дітей уже 2,5 роки та працюють трактористами.
Зате після війни будуть один за одним усілякі акції Фемен, прайди ЛГБТ, вимоги 50% у Верховній Раді....... А поки не лише Конституція на паузі, рівноправність також. Цікаво, що б сказали всі оті жінки, що в 18-19 століттях добивались реального рівноправ'я в умовах надзвичайного тиску та спротиву.
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09.06.2024 09:44 Ответить
А скільки у відсотках жінок при владі?
В уряді, в офісі президента, в парламенті, у місцевих органах влади в судах?
Ах, мізер
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09.06.2024 11:15 Ответить
За моїм досвідом в місцевих органах влади, судах, та і взагалі держслужбі, до 80%. Але це звісно лише ті які я бачив особисто, репрезентативність такої вибірки не можу гарантувати.
Але от серед згаданих мною трактористів, бачив лише одну жінку - в відео в ТікТок.
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09.06.2024 11:26 Ответить
Я питаю про керівництво країни.
Де там жінки?
От йдіть і воюйте.
Війна це справа чоловіків. Так було завжди.
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09.06.2024 11:39 Ответить
Керівництво? А це питання задайте собі. Президент, Верховна Рада - чому ж жінки не голосують за жінок?
Війна це справа чоловіків. Так було завжди.
Згоден, але тоді і діти та сім'я це справа жінок. Народжуйте. Виховуйте. Вже народили 2 дитини, починаючи з 2022р.? Вагітні третьою? Вимагаєте від інших жінок зробити так само? Виконуєте уже свій обов'язок?
Якщо ви так старанно вимагаєте чогось від чоловіків, будьте добрі, сумлінно виконувати власну соціальну роль.
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09.06.2024 11:44 Ответить
Рівноправ'я немає. Так що помовкуйте.
От коли буде серед вищих посадовців 50% жінок, тоді і поговоримо.
До речі, саме чоловіки , їхні рішення і переконання доведи державу до війни.
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09.06.2024 17:24 Ответить
А хто буде утримувати жінку поки вона виховує дітей? Оті ссикуни, які не здатні взяти відповідальність?
Ахаха.
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09.06.2024 17:25 Ответить
не всі ссикуни...
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09.06.2024 17:32 Ответить
До речі, скільки метрів жінок?
Скільки голів облдержадміністрацій?
Тут зовсім сумно.
Ви ж кричите про наявність рівноправності. А де воно?
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09.06.2024 11:41 Ответить
Чому жінки не голосують за мерів жінок? За інші виборні посади?
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09.06.2024 11:48 Ответить
Тому що їх не фінансують. За ними не стоїть капітал. Чоловіки підтримують чоловіків.
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09.06.2024 17:23 Ответить
отак влаштований світ, що жінка відрізняється від чоловіка. І це є дуже добре, дуже розумно. Бо жінки і чоловіки доповнюють один одного своїми особливими достоїнствами. Всякі балачки про рівність статей у всьому є не просто дурнею, а шкідливою дурнею. Отже жінки не всякі теж можуть приймати участь в бойових діях. Але більшість завжди були сестрами милосердя. Жінки більш стійкі до виду крові і ран через свої біологічні особливості. І більш терпеливі у виходжуванні навіть безнадійних. Та сама терпеливість потрібна і скажімо у професії снайпера. І тут жіноча природа дуже підходить у висліджуванні здобичі. Може колись Білозерська розповість про це більш докладно. Чи Тетяна Чорновол яка теж як снайпер вистежує броньованого москаля.
Жінки завжди були у більшості військових обозів. І все це є правильно.
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09.06.2024 10:55 Ответить
19000 жінок в ЗСУ цивільні співробітниці.Вони для чого,для веселухи,для розповсюдження тріперу,сифілісу,спіду.З ким буде ярмошевич веселитись???
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09.06.2024 12:54 Ответить
Чому жінок в Україні не притягують до війська як в Ізраїлі? Так навіть по конституції України має бути. Країна живе па панятіям чи за законом?
Світ змінився, сьогодні багато жінок які не мають дітей , не є в шлюбі і не збираються то робити, займаються спортом і головне : МАЮТЬ ПРАВО ГОЛОСУ! То чому ні?
Суспільство де чоловік в сім'ї тягнув плуг , кидав спис, а жінка народжувала 10 дітей готувала їжу, прала прибирала лишилося в минулому. Тому було би справедливим: як приймаєш рішення, тобто голосуєш - то мусиш і відповідати за наслідки, знаючи, що опинишся в окопі.
Знаю що зараз в мене полетить: про ср@ку на дивані, закордон, тощо, але я мої баталії вже відвоюв і маю що маю.
Не більше не меньше. Але достатньо.
А тут я даю звичайну пораду: як будувати ******* та потужне суспільство.
Якщо Україні таке потрібно.
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09.06.2024 13:59 Ответить
чекують коли ви повернетеся - і тоді одразу
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10.06.2024 00:12 Ответить
Баба у війську - гроші на вітер.Ніде і ніколи такого не практикувалося, це протиприродньо. Ср.на демократія зі ср.ною гендерною рівністю ********* не тільки військо, але й людську цивілізацію взагалі. У найефективнішій армії всіх часів і віків Вермахті був принцип для баб - кіндер, кюхен, кірхен (діти , кухня, церква). Підрозділи ти(по)лового забезпечення то інша справа, але передок баби розуміють по-своєму (с-сп-пц-ф-ічєскі)
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09.06.2024 16:25 Ответить
деякі є видатні - подивіться на Чорновол!
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10.06.2024 00:13 Ответить
Це 13 повноцінних бригад.

Можна одними дівчатами до Севастополя дійти
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09.06.2024 17:14 Ответить
В нас скільки взагалі людей служать і жінок і чоловіків? Саме служать ,а не в зоні бойових, або стабілізаційних дій,або підготовка..Скільки це коштів в трубу на даний час.
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09.06.2024 19:29 Ответить
 
 