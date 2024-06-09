Каждый третий украинский беженец в Норвегии не собирается возвращаться в Украину
54% опрошенных украинцев в Норвегии не уверены, хотят они остаться или вернуться. 34% ответили, что хотят остаться в Норвегии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют исследования Oslo Met, отслеживающего мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии.
Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго продлится война и какой Украина будет после войны.
Отмечается, что сейчас в Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев.
Напомним, Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.
Пожалуйста, подождите...
Біженці сидять на новежській цицьці. Норвежцям і вирішувати, що з цим робити.
Причому, до Новрегії шлях не близький. Ті, що туди змогли доскакати, ані разу не знедолені.
не ви ні в коєму разі...
а і справді - це ж Оклахома в Україні йшла до урн!
і трохи Пенсільванія...
і чуть чуть Нью Джерсі
Проблеми цих людей не бентежать аж ніяк. Тим більше, що більшість з них саме за це і голосувала.
пробачте - вважав вас за людину...
Є бажання доломатись хоч до когось - вперед на строрінки соцмереж довбойобів з ОПЗЄ.
Я хитрожопих втікачів не підтримував, не підтримую і ніколи не буду підримувати. А в те, що ці особи знайшли роботу у Норвегії, я, пробачте, не вірю.
П.С. Ще раз наголошу, що більшість з цих хитрожопих, втікла від того, що сама наголосувала у 2019. Тому нуль емпатії до тих, хто все пройобує і тікає.
ти остання людина з якою я б хотів сперечятися...
Ти ж прекрасно знаєш моє відношення до нинішньої влади в цілому і до ЗЄ окремо.
Все - припинили.
закроют границы для бывших своих соотечествеников.
Жить в Украине и быть украинцем-это надо еще ЗАСЛУЖИТЬ!
І випускати всіх за кордон - теж.
але тепер вже змінювати важко
Люди мають бути вільними - не схочуть повертатися то їх вибір, не всі мають бажання працювати за ту з/п в Україні й з відношенням "я начальник - ти ніхто(лох)" . Й взагалі люди у нормальних країнах спокійно можуть переїжджати й жити де їм здається краще. Силоміць ніхто нікого не тримає.
Поляків та Румунів у Британії, наприклад, таке враження що більше ніж Аннлійців й нічого Польща не зникла з карти й Румунія є.
До чого ці соц-опитування?
А ви, місцеві пани та пані, залишайтеся в своїх маєтках без інфраструктури, сервісу та обслуговуючого персоналу, і бійтесь що одного разу прийде макака з автоматом і насере у вашому джакузі.
А хіхол-хатаскрайник скиглитиме про норвезьке тцк.
садочком вишневим коло хати.Гарлема не будет без рэпа и баскетбола.
Франции без мечети и хиджаба.
Х.р Норвегия пропетляет без коррупции, и развлечений типа квартала. Наши, работящие, перестроют Европу
не жінкі з дитуськами попруться в Україну,
а чоловіки, знявши броніки, до жінок з дітуськами...
я знаю, я узнавав (с)...
Тоді все одно, де жити в Європі.
Хоч важку мову не прийдеться вчити, щоб отримати високу зарплату.
дебільний жлобсько-лоховський Вирок-2019 у дії і його, ще й не всі "підсвічені", наслідки.. ну прикольно же?
Досить називати себе українцями тим, хто не хоче бути зі сваоєю країною у важкий час.
І тоді буде чесно: проявиться те, що европейці насправді допомагають не Україні, а собі - сприяють депопуляції України та намагаються вирішити свої демографічні проблеми за наш рахунок.