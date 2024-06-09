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беженцы (1606) Норвегия (658) Украина (44296)

Каждый третий украинский беженец в Норвегии не собирается возвращаться в Украину

Українські біженці у Норвегії

54% опрошенных украинцев в Норвегии не уверены, хотят они остаться или вернуться. 34% ответили, что хотят остаться в Норвегии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом свидетельствуют исследования Oslo Met, отслеживающего мнение украинских беженцев о жизни в Норвегии.

Исследователи общественного мнения говорят: позиция украинцев, которые пока не уверены, зависит от того, как долго продлится война и какой Украина будет после войны.

Отмечается, что сейчас в Норвегии находятся более 65 тысяч украинских беженцев.

Напомним, Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия запустила пилотный проект добровольного возвращения украинских беженцев на Родину
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Топ комментарии
+49
Одного разу відчувши до себе відношення як до людини дуже важко повернутися туди де воно відсутнє.
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09.06.2024 12:25
+33
Ось це однозначно досягнення простроченої влади!
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09.06.2024 12:28
+20
Беженцы из всех регионов не захотят вернуться. И не каждый третий, а почти все. Если Власть и далее будет вытирать ноги, создавать проблемы и прочее. Оченьь многое зависит от того какой будет мир.. и какие действия Власти будут после войны.

Но пока, что Власть в лице некоторых индивидуумов заявляет, что 11 миллионов человек это "не наши". Ну взять рождаемость за последние 10 лет... среднюю. то действительно ничего страшного нету. За 44 года ещё нарожают 11 миллионов... главное чтобы за эти 44 года никто не умер, и популяция востановится
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09.06.2024 12:33
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вася тут про коноплю
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09.06.2024 15:01 Ответить
і витрачає мінімум 3к. Лишається 1к, який спокійно можна і в Україні заробити
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09.06.2024 15:48 Ответить
Менше витрачає.Хоча може і всі витратити.А тут він не заробить взагалі стільки.На лісопильнях в нас 40 тисяч не платять.Тисяч з 15-20 заробить.То й всі і витратить.Плюс тцк тут за ним бігати будуть.
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09.06.2024 15:54 Ответить
А в Украине он на эту 1 может жить так, как живет в Норвегии на 3?
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09.06.2024 17:01 Ответить
для особо тупых. В норвегии с его 4 после вычета налогов, жилья, продуктов и т.п у него останется 1тыс. в лучшем случае. То где он жить будет лучше? приблизительно одинаково, если не дрочить на слово Норвегия, которая его попросит сразу же после окончания войны вернуться на историческую родину.
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10.06.2024 00:07 Ответить
Нісенітниця. Це може спрацювати для якихось арабів, чи негрів, які сидять на пособіях й не збираються ніхрєна робити. Українці ж працьовиті в більшості. Тому, з часом знаходять собі пристойну роботу й стають незалежними від допомоги.
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09.06.2024 12:53 Ответить
та ганяйте їх по Европі, тільки бубу не змінювайте...
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09.06.2024 13:13 Ответить
А до чого тут ми?
Біженці сидять на новежській цицьці. Норвежцям і вирішувати, що з цим робити.

Причому, до Новрегії шлях не близький. Ті, що туди змогли доскакати, ані разу не знедолені.
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09.06.2024 14:16 Ответить
а і правда - це ж американці вам бубу вибрали,
не ви ні в коєму разі...
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09.06.2024 14:21 Ответить
цей зеленений ******** нескінченений,,,,
а і справді - це ж Оклахома в Україні йшла до урн!
і трохи Пенсільванія...
і чуть чуть Нью Джерсі
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09.06.2024 14:29 Ответить
А й справді - це ж з Оклахоми бідосі біжать, трясучи жирними щоками аж у Норвегію. Дивно, що не в ОАЕ, доречі.

Проблеми цих людей не бентежать аж ніяк. Тим більше, що більшість з них саме за це і голосувала.
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09.06.2024 16:54 Ответить
та ви латентний буба?
пробачте - вважав вас за людину...
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09.06.2024 17:05 Ответить
Ні - я людина, яка під час війни залишилася на Батьківшині, а не стала зловживати толерантністю ЄС до нікудишек.

Є бажання доломатись хоч до когось - вперед на строрінки соцмереж довбойобів з ОПЗЄ.

Я хитрожопих втікачів не підтримував, не підтримую і ніколи не буду підримувати. А в те, що ці особи знайшли роботу у Норвегії, я, пробачте, не вірю.

П.С. Ще раз наголошу, що більшість з цих хитрожопих, втікла від того, що сама наголосувала у 2019. Тому нуль емпатії до тих, хто все пройобує і тікає.
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09.06.2024 19:42 Ответить
Герхард прекрати от прямо зараз....
ти остання людина з якою я б хотів сперечятися...
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09.06.2024 19:48 Ответить
От не треба було починати.
Ти ж прекрасно знаєш моє відношення до нинішньої влади в цілому і до ЗЄ окремо.

Все - припинили.
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09.06.2024 21:35 Ответить
👍🤝💯😻ПIДТРМУЮ!
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09.06.2024 19:58 Ответить
А паРаши? Забули випадково?
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09.06.2024 12:51 Ответить
І тоді, на землю без народа прийде народ без землі.
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09.06.2024 13:02 Ответить
І для чого погранців форсують, прийде час, і Тису будуть штурмовать у зворотньому напрямку.
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09.06.2024 13:07 Ответить
И это понятно, кто захочет возвращаться в страну где отупевшее ЗЕ Быдло выбирает то опущенных гопников, то бениных Наркоманов...которые разминируют Чонгар и т.д
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09.06.2024 12:44 Ответить
Вас кто-то просил возвращаться? И чем дальше, то вообще
закроют границы для бывших своих соотечествеников.
Жить в Украине и быть украинцем-это надо еще ЗАСЛУЖИТЬ!
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09.06.2024 20:02 Ответить
дуже багато рішень, прийнятих в 22, не були розраховані на тривалу війну.
І випускати всіх за кордон - теж.
але тепер вже змінювати важко
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09.06.2024 12:46 Ответить
Чоловіків не випускали.
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09.06.2024 12:50 Ответить
Все там розраховано і реакція на тимчасовість.
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09.06.2024 13:03 Ответить
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09.06.2024 12:47 Ответить
Тут час грає проти нас, незалежно в якій країні знаходяться українські біженці. Поступова адаптація, влаштування більш-менш нормального й спокійного життя за кордоном, відбиває бажання для повернення. Тому, кожен рік війни збільшує кількість тих, хто вже не повернеться.
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09.06.2024 12:50 Ответить
Шмаркля на це і розраховувала, оманскі домовленності.
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09.06.2024 12:52 Ответить
Авжеж поживши в цивілізованій країні де працюють закони, нікому не захочеться повертатися в табір де керує д'єрмак.
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09.06.2024 12:52 Ответить
Судячи з усього ви не жили довго в тих "цивілізованих країнах".
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09.06.2024 14:39 Ответить
Рашка нікуди не подінеться, якщо не перетвориться на ядерний пил. Безглуздо навіть думати про найближчий (5-10 років) кінець війни. Потрібно йти до кінця.
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09.06.2024 12:52 Ответить
До кінця чого?Які 5-10 років?Через п'ять років,такими темпами,про електроенергію в дротах будуть згадувати тільки старі,сидячи в погребі при свічці.Нє,ну як що ви готові в своїй Америці утримувати Україну протягом ще 5-10 років,повністю утримувати,від сірника до літака-то "нє...ер дєлать",будемо до кінця,який би він не був.
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09.06.2024 12:59 Ответить
На Заході хочуть перемогти рашку більше ніж самі українці, все буде.
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09.06.2024 13:04 Ответить
Та ми бачимо як хочуть. Коричневі лінії малюють аж гай шумить
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09.06.2024 13:17 Ответить
Коричневі лінії щоб самим не вляпатися. Цілком розумно.
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09.06.2024 13:22 Ответить
цілком тупо. Бо скоро нас не лишиться і будуть ваші лінії разом з вами.
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09.06.2024 15:50 Ответить
Короче, то кругом Америка виновата? Как всега, прийшов чужой дядька и обидел нищасного беспомощного маленького украинчика?
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09.06.2024 17:06 Ответить
Навіщо взагалі ці опитування? Щоб що?
Люди мають бути вільними - не схочуть повертатися то їх вибір, не всі мають бажання працювати за ту з/п в Україні й з відношенням "я начальник - ти ніхто(лох)" . Й взагалі люди у нормальних країнах спокійно можуть переїжджати й жити де їм здається краще. Силоміць ніхто нікого не тримає.
Поляків та Румунів у Британії, наприклад, таке враження що більше ніж Аннлійців й нічого Польща не зникла з карти й Румунія є.
До чого ці соц-опитування?
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09.06.2024 12:53 Ответить
Коли вдома європу не виходить збудувати, можна спробувати збудувати дім в європі.

А ви, місцеві пани та пані, залишайтеся в своїх маєтках без інфраструктури, сервісу та обслуговуючого персоналу, і бійтесь що одного разу прийде макака з автоматом і насере у вашому джакузі.
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09.06.2024 12:55 Ответить
А потім макака прийде і насере в твоїй Європці.
А хіхол-хатаскрайник скиглитиме про норвезьке тцк.
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09.06.2024 13:19 Ответить
У Европі збудують свій дім з садочком вишневим коло хати.

Гарлема не будет без рэпа и баскетбола.
Франции без мечети и хиджаба.
Х.р Норвегия пропетляет без коррупции, и развлечений типа квартала. Наши, работящие, перестроют Европу
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09.06.2024 13:21 Ответить
Наголосували і по тапкам. Норм...
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09.06.2024 12:57 Ответить
Мало хто повернеться - кому не підіишов холоднии клімат - переідуть до Іспаніі Італіі США
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09.06.2024 12:58 Ответить
після нашої Перемоги, а я знаю вона буде,
не жінкі з дитуськами попруться в Україну,
а чоловіки, знявши броніки, до жінок з дітуськами...
я знаю, я узнавав (с)...
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09.06.2024 13:02 Ответить
Та не усім вдасться - більшість жіночок, коли їхнім чоловікам припинять виплачувати бойові, швиденько виявляться заміжніми за місцевими підстаркуватими парубками.
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09.06.2024 17:37 Ответить
Є така ідея - вступ України в ЄС
Тоді все одно, де жити в Європі.
Хоч важку мову не прийдеться вчити, щоб отримати високу зарплату.
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09.06.2024 13:05 Ответить
А де президент Зеленський? Завгосп Єрмак виходить тепер і є керівником держави хоча він даже не депутат....
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09.06.2024 13:18 Ответить
у "кросах" - нема слів....
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09.06.2024 20:30 Ответить
Дурних нема?
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09.06.2024 13:31 Ответить
Скоро буде підписано перемиря з Росією на умовах Путіна. Виборів не буде декілька років бо військовий стан буде збережений.Зеленський фактично маріонетка фаворита Єрмака буде грати роль президента дальше поки іде замітання слідів дій агентури ФСБ при владі.Країна скотиться до часів 19 віку.Буде діяти репресивна машина для всіх не згідних. Життя буде не стерпним і дуже важким.Активного до спротиву населеня просто не залишиться бо сотні тисяч військових лежать в могилах а де хто виїхали за кордон.
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09.06.2024 13:53 Ответить
уже он не Каламойского марионетка, а Ермака?
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09.06.2024 17:13 Ответить
Згіден на 100% ..це сумна реальність.Ми в темній дирі в яку нас завів Зеленський з шапіто.Цирк де всі плачуть.
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09.06.2024 14:04 Ответить
Не згІден , а згоден!! З якої України будеш. ?
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09.06.2024 19:49 Ответить
И виноват в этом прежде всего Зеленский со своими шашлыками в мае.
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09.06.2024 14:27 Ответить
таке стається, коли державою керує зрадник-злодій, регент неповносправної, вередливої, закомплексованої, тупенької і вже простроченої дитинки-прездобола, а також банда їхніх мародерів безумних-гетьманцевих-верещучих-тищенків.. і прочих арагнід...
дебільний жлобсько-лоховський Вирок-2019 у дії і його, ще й не всі "підсвічені", наслідки.. ну прикольно же?
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09.06.2024 15:11 Ответить
О, якесь зеленофільське падло вже комент видалило. Правда очі коле.
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09.06.2024 16:13 Ответить
Отпад полный , сначала выбрать до вподобання параноидального зебилонарика, затем выбрать Норвегию с ее жарким июлем - от +12°C до +19°C. ЗЫ... Недавно узнал, шо Военная, доброволец и руководительница инструкторских групп "Марусины медведи" Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая) получила ранения во время боев за Бахмут.
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09.06.2024 16:43 Ответить
Все так возбудились тут, почему-то. А чему удивляться? Жизнь на Западе легче и лучше, что бы не писали кацапские троли, но это факт. Чем дольше человек живет за кордоном, тем больше вероятность что он там останется. Из тех кто больше 5 лет проживет вернутся вообще единицы. В ту войну в Европе и в США и Канаде прижились десятки, если не сотни тысяч украинцев, в эту будут миллионы. Можно уже перестать писать за такое..
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09.06.2024 17:12 Ответить
Вот и замечательно. Отменить пенсии их родителей, бабушек и дедушек, и отправить их туда к ним. Почему мы им должны тут платить пенсии. Пусть им пенсии норвежцы платят.
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09.06.2024 17:32 Ответить
Де ти був , коли вісім років нам вбивали в голови , що в лднр теж наші люди ? Мабуть там , де і були ті , кому розказували про реформи до європейсткоїмінтегаціі у 2010 - 2013 роказ.
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09.06.2024 19:57 Ответить
Треба вже позбавляти громадянства більшість тих "біженців", а з часом - і права власності в Україні.
Досить називати себе українцями тим, хто не хоче бути зі сваоєю країною у важкий час.
І тоді буде чесно: проявиться те, що европейці насправді допомагають не Україні, а собі - сприяють депопуляції України та намагаються вирішити свої демографічні проблеми за наш рахунок.
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09.06.2024 17:41 Ответить
І хто залишиться в Україні? Ти та бабця з сусідньо вулиці ?
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09.06.2024 19:53 Ответить
Может вначале отменить пенсии дыныровцам и перестать волать что там же наши люди. Напомнить автора ??
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09.06.2024 19:51 Ответить
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