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беженцы (1606) Норвегия (660)

От 800 до тысячи украинцев, ныне находящихся в Норвегии, могут отправить домой

Українські біженці у Норвегії

Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища для украинцев, на момент начала широкомасштабной войны не проживавших на родине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.

Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию.

"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал", - заявила Мель.

Она отметила, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) - это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет.

В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.

"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае", - говорится в сообщении ведомства.

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По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.

"Поэтому мы усилили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность его дальнейшего усиления", - резюмировала она.

Отмечается, что с марта 2022 года более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой к Норвегии.

Напомним, на днях министерство внутренних дел Германии предложило создать общеевропейский механизм, который бы позволил равномерно распределять между странами ЕС миграционную нагрузку, связанную с войной в Украине.
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Топ комментарии
+28
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
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30.05.2024 10:59
+16
Іншими словами, до реальних біженців особливих питань, як не було так і не буде. Будуть проблеми в тих, хто зловживав. Наприклад катався по всій Європі в пошуках де більше грошей і 0% роботи. От такі прийдуть назад.
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
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30.05.2024 11:11
+12
Дохрена розвелося хитродупітих молоросів, а не українців.
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30.05.2024 11:23
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Правила форума Совет форумчан
куяссє логика...((
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30.05.2024 10:56 Ответить
Дохрена розвелося хитродупітих молоросів, а не українців.
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30.05.2024 11:23 Ответить
Ага, ага. Особливо вирвавшихся з буковельского котла та з прифронтового центру...двоє з трьох.
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30.05.2024 11:35 Ответить
Чомусь про висилку росіян речі не має...
Констітуція на паузі, прав вже у Українців меньше чим у росіян...
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30.05.2024 15:38 Ответить
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
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30.05.2024 10:59 Ответить
!!!!!!!!!
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30.05.2024 11:13 Ответить
А ти хочеш сказати, що ухилянти, які втекли з України якусь користь для мене роблять?
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30.05.2024 12:55 Ответить
+💯!

Хай дезертири покажуть майстер-клас перепливання Тиси взад 😂👍
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30.05.2024 12:27 Ответить
>>> За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди. Джерело:

північні сусіди Норвегії це хто?
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30.05.2024 11:02 Ответить
Тебе в гугл картах забанили?
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30.05.2024 11:08 Ответить
насправді ... покрутіть глобус
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30.05.2024 12:04 Ответить
пінгвіни. а ні вони ж на іншому боці
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30.05.2024 11:15 Ответить
смішно, але невлучно
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30.05.2024 12:06 Ответить
Це московія- але це далі на північ ніж полюс😁
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31.05.2024 03:07 Ответить
Все вірно! Додому, воювати!!
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30.05.2024 11:02 Ответить
Дурість пишите. Наводять порядок, відсіваючи полову від зерна. Відразу були неготові.
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30.05.2024 11:16 Ответить
Ахаха, все іде як я тут і попереджав ще два роки тому - настане такий день коли країни Заходу будуть депортувати ухилянтів і зйобишів, які на момент початку війни не жили в Україні.
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30.05.2024 11:07 Ответить
Вони зацікавлені у стійкості нашої оборони. Допоки ********* тут загрузне, менше ймовірність нападу на НАТО. Хоч це і видається фантастикою.
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30.05.2024 12:07 Ответить
І правільно роблять, бо напали не не маленьку, але розумну Норвегію, а на нас, бовдурів, на 40 млн. Україну, яка мала б подбати про свій захист.

Дякуємо, Норвегії, за допомогу зброєю і фінансами, та за прихисток жінок з дітьми.

А чоловікам - додому!
Є ЗСУ, які успішно боронять Україну.
Отож - приєднуйтесь !
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30.05.2024 12:36 Ответить
Норвегія у НАТО.
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30.05.2024 16:40 Ответить
Конвенція?
Вот за нею і випруть з Норвегії дезертирів 😂👍
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30.05.2024 12:38 Ответить
От ти тупе ("super" Gut)..... пздц.
Школота чи з ЗЕкоМанди телеЛохоФону троляка?
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30.05.2024 13:04 Ответить
Я скажу тобі більше, десь півроку назад слухав ефір по LBC, чиновниця з міграції обєднаного королівства, казала, що після завершення війни, всіх укр біженців - депортують в Україну. Так що починай пакувати чумодани, манкурт.
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30.05.2024 14:26 Ответить
Super Gut 🤣🤣🤣 біжу "спотикаюсь"....
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30.05.2024 21:37 Ответить
P. S. Почитай хто це "манкурт" щоб не виглядати телепнем наступного разу.
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30.05.2024 21:38 Ответить
Та це безмозка вишивата, якій у вуха вклали те що їм треба вчорашні малороси, натягнувші вишиванку, проїпавші країну до, і розікравші її після початку повномаштабки. А винуваті в них папєрєднікі, ухилянти, вороги народу, і звісно клятий шоколадний барига разом з кличком
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31.05.2024 03:11 Ответить
Іншими словами, до реальних біженців особливих питань, як не було так і не буде. Будуть проблеми в тих, хто зловживав. Наприклад катався по всій Європі в пошуках де більше грошей і 0% роботи. От такі прийдуть назад.
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
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30.05.2024 11:11 Ответить
А хто їм тут ту социалку дасть?
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30.05.2024 11:22 Ответить
Схочуть зелені отримати ще голосів на виборах от і дадуть.
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30.05.2024 11:32 Ответить
Дурниці.
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30.05.2024 12:07 Ответить
В 2019 я це теж чув неодноразово.
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30.05.2024 12:16 Ответить
відмазка
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30.05.2024 12:08 Ответить
...ще кращій приклад.... хто здав своє житло впо-шникам, кинув роботу і змився за халявою. А тепер мотаються по розвагах, строють з себе європейців і навідуються, як пани за орендною платою до-дому!
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30.05.2024 11:45 Ответить
Когда я писала - готовьтесь !!!!!
Скоро Европа мягко и толерантно
Начнет выставлять вас за двери - на меня так все набросились в чате!
А жизнь показывает - что я права
Вы за Европу не переживайте
Она только кажется МЯГКОЙ и ТОЛЕРАНТНОЙ
На самом деле она очень жесткая
Она слезам не верит
Ловить на улице никого не будет
Просто отберёт пособие
Выселит из жилья
А потом посадит в автобус и привезет на украинскую границу
Точка.
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30.05.2024 11:22 Ответить
Не дуже зрозумілі ваші зловтішання.
Спеціалісти легалізувались, осіли, і будуть працювати на благо іншої країни.
Молоді жінки, хто хотів, знайши собі місцевих і будуть народжувати громадян інших держав.
Кому все це непотрібно або цілі інші, поїдуть кудись далі або додому.
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30.05.2024 11:38 Ответить
Это не так работает
Западная система работает по протоколам, в которых прописано ВСЕ
В этих протоколах нет одного - ЭМОЦИЙ
В Украине началась большая война
Европа из гуманитарных соображений открыла двери для женщин и детей, стариков
Вместе с ними приехали ЗДОРОВЫЕ МОЛОДЫЕ МУЖИКИ
Европейцам это категорически не нравится
И когда Украина попросила Европу вернуть
Здоровых молодых украинских мужиков
Европа обрадовалась
Она оставит себе молодых украинских женщин с детьми
А мужиков Европа вернет
Это произойдет не быстро
В Европе все нужно сделать в рамках закона
Чтобы комары носа не подточил
И чтобы в будущем ни один суд не опротестовал
Выдворение молодых украинских мужиков в Украину
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30.05.2024 12:04 Ответить
"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Джерело:
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30.05.2024 12:19 Ответить
Європейська юриспруденція не українська - випруть з країни за правилами
Адвокат?
"Где деньги, Зин ?" 😂
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30.05.2024 12:49 Ответить
Я спокойна
Я с 2014 из моего Киева ни на день не выезжала
И я ,конечно, поржала сейчас над вашими словами
МУЖИК ПРОСИТ СТАТУС БЕЖЕНЦА
Мужик ,конечно,может попросить
Так кто ж ему даст?
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30.05.2024 12:19 Ответить
Вы мне не пишите про конвенции
Вы сначала научитесь толерантно
Общаться в чате
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30.05.2024 12:35 Ответить
Чи попадають чоловіки з України під Женевську конвенцію ?

Нє думаю ! 😂👍
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30.05.2024 12:52 Ответить
Сирійців багато назад відправили? Косоварів? Боснійців? Сербів, Хорватів, Ізралітян, Палестинців, Кіпріотів?
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30.05.2024 12:27 Ответить
Нет, практически никого не отправили
И уже поняли - какой рискованный шаг сделали
Скоро Европа превратится в МУСУЛЬМАНСКУЮ ЕВРОПУ
Европа уже сейчас буквально РАЗДИРАЮТ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Вы думаете - почему так успешны правые сегодня в Европе?
Такие как ЛЕ ПЕН?
Потому что они против открытых дверей для всех
А что творится в Швеции?
А как задыхается европейская полиция от преступности
Выходцев из Сирии
Палестины
Африки
Там сегодня это становится проблемой НОМЕР ОДИН!!!!
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30.05.2024 12:33 Ответить
Із Германії люди пишуть через "чорних" ввечері на вулицю не вийдеш.

Епоха глобалізма і "гуманізму" закінчилась !

Тепер кожен за себе і з іншими проти злиднів "Глобального Юга" (включаючи кацапів)
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30.05.2024 12:57 Ответить
Далі що? А нічого, бо щоб видворити усіх перелічених треба влаштувати холокост 2 та відновити рейх - іншими засобами нічого не зробити, то ж все і далі буде так як є, а якщо щось і зміниться то Україні від цього легше не стане, бо серед тих кого як ви там хочите повернути - половина реально не військовзабовязані - багатодітні, батьки-одинаки, опекуни і т.д., Україна готова прогодувати та забезпечити усіх цих людей заради 30-50 тис мобілізованих? бо більше ви там ненашкребете, в тих кого є гроші - відкрили бізнес та платять податки або купили нерухомість і скоро матимуть паспорти тих стран. В мене таке враження що ви всі важаєте наче з 20 мільйонів чоловіків призовного віку 15 десь закордоном, а 5 в Україні
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30.05.2024 13:23 Ответить
Якщо вам тяжко розуміти Украінську то може не треба сидіти на українському форумі? бо ви схоже бачите "букавки" а слів розібрати невзмозі
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30.05.2024 14:00 Ответить
і скоро матимуть паспорти тих стран
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31.05.2024 02:01 Ответить
Полная чушь основанная на волне горячих новостей в СМИ. А реально европейскому избирателю в большинстве своем пофик эти эмоции. Их раздражает, если всё равно кто... "мужик", "баба" или "оно" сидит на пособиях, нихрена не делает и ноет. К работающим беженцам вообще никаких вопросов нет.
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30.05.2024 13:01 Ответить
Все , пишущие в чате
Забывают, что население Норвегии - меньше 6 миллионов
Только подумайте - что такое принять 800000 людей
Из другой страны!!!!!
Это больше 15 % от всего населения Норвегии
То есть работающее население Норвегии
Содержит 15 % тех, кто не является гражданами Норвегии
Вы думаете - норвежцам нравится платить за тех,кто не является гражданином
Не платит налоги
Да еще и бежал от своей родины?
Бросил ее в беде
Сомневаюсь я ,что норвежцы тащатся от этого....
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30.05.2024 13:22 Ответить
у вас ще й з матиматикою не все гаразд - з березня 2022 року понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії, тобто не всім ще з тих 77 тисяч надали захист, то там якщо 1,5% й буде то й добре, а взагалі в статті мова про від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію, кажу ш якщо тяжко розуміти мову - слухайте Арестовича
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30.05.2024 14:08 Ответить
Баброва, там еще и наркоманы с проститутками легализованы. Еще, говорят, что пособия надо будет вернуть или отработать на панели. А кто не сможет тех в рабство белым отдадут
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30.05.2024 11:51 Ответить
угу ... кривляйтесь далі
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30.05.2024 12:11 Ответить
Я з вами не згоден. Тут нелегалів випхати не можуть, а ви пишете про легально понаїхавших. Так, виплати рано чи пізно поріжуть, але виставляти нікого скоріш за все не будуть. В бішенців є дозвіл на роботу. Хто не схоче повертатися - завжди знайдуть можливість працювати і залишатися.
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30.05.2024 11:52 Ответить
Норвегія - це країна номер один за індексом «щастя» , тому своє «щастя» вона аби кому роздавати не буде. Розумний підхід до цієї проблеми.
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30.05.2024 11:32 Ответить
про генофонд це Ви загнули
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30.05.2024 12:12 Ответить
Ви розмірковуєте по своєму світовосприянню-такі/нетакі,арійська кров,назовіть вже замість "СІТО" фільтраційні лагеря."генофонд норвежців???А скіки в Україні проживало етнічних норвежців.
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30.05.2024 12:20 Ответить
Норвегия - это не США
Которое уже строит стену с Мексикой
Норвегия не будет строить стены
Она все сделает правильно
Она уже изучила опыт Германии
Которая пустила огромное число беженцев из мусульманских стран
Норвегия - маленькая
Для нее важно сохранить национальное
Если оно размоется
Норвегия просто перестанет быть Норвегией
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30.05.2024 12:26 Ответить
Благі наміри ... Тотальний дефіцит робочих рук поставив на коліна усю Європу. Норвегія тут не виключення. Справа часу. Вже є дуже загорілі фінни.

На очі потрапив норвежський серіал "Прибульці з минулого".

Ви запізнилися, всьо, вже вони там !
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30.05.2024 12:49 Ответить
И сколько проживает норвежцев в Украине?
Просветите меня
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30.05.2024 12:27 Ответить
В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!
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30.05.2024 11:36 Ответить
Штотакое? Генофонд нации хотят додому повернуть? )) Та их уже и след простыл, через Северное море в Британию поплыли.
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30.05.2024 11:38 Ответить
В мене цікава пропозиція. А давайте всі ті, хто стартують на біженців, спочтку напишуть свій номер бригади\батальону ТРО і коли мобілізувалися .
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30.05.2024 11:54 Ответить
Тю ... А хто стартує на біженців жінок з дітьми ??
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30.05.2024 12:13 Ответить
Та є тут такі,вже придумали про фільраційне СІТО.
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30.05.2024 12:22 Ответить
Якшо вам ліньки прогортати коменти, то наведу приклади (скисок не повний, там ще є):



В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!



Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!



Все вірно! Додому, воювати!!
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30.05.2024 12:46 Ответить
чоловіків точно треба виперти. гарна ініціатива.
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30.05.2024 13:00 Ответить
Одну молоду сім'ю хитровжарених втікачів до Норвегії знаю особисто. Втікли від війни аж з кримської Євпаторії. Мені цікаво куди їх випруть назад. До Криму чи до Києва?
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30.05.2024 13:42 Ответить
у росію. У Норвегії з росією є спільний кордон
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30.05.2024 14:30 Ответить
Никто никого никуда не привезет, максимум уберут статус беженца,для людей которые на момент начала войны не находилось в Украине
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30.05.2024 19:58 Ответить
Рано чи пізно халява закінчується. Завжди і для всіх.
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31.05.2024 17:15 Ответить
 
 