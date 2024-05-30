От 800 до тысячи украинцев, ныне находящихся в Норвегии, могут отправить домой

Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища для украинцев, на момент начала широкомасштабной войны не проживавших на родине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.

Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию.

"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал", - заявила Мель.

Она отметила, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) - это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет.

В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.

"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае", - говорится в сообщении ведомства.

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По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.

"Поэтому мы усилили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность его дальнейшего усиления", - резюмировала она.

Отмечается, что с марта 2022 года более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой к Норвегии.

Напомним, на днях министерство внутренних дел Германии предложило создать общеевропейский механизм, который бы позволил равномерно распределять между странами ЕС миграционную нагрузку, связанную с войной в Украине.