От 800 до тысячи украинцев, ныне находящихся в Норвегии, могут отправить домой
Норвегия пытается сделать приток украинских беженцев более управляемым. Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища для украинцев, на момент начала широкомасштабной войны не проживавших на родине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет NRK.
Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию.
"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в которой оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал", - заявила Мель.
Она отметила, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) - это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет.
В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.
"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.
"Поэтому мы усилили контроль. Сейчас эта пропорция снизилась с 60% до около 35%, и мы все еще рассматриваем возможность его дальнейшего усиления", - резюмировала она.
Отмечается, что с марта 2022 года более 77 тысяч украинцев обратились за коллективной защитой к Норвегии.
Напомним, на днях министерство внутренних дел Германии предложило создать общеевропейский механизм, который бы позволил равномерно распределять между странами ЕС миграционную нагрузку, связанную с войной в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Констітуція на паузі, прав вже у Українців меньше чим у росіян...
Хай дезертири покажуть майстер-клас перепливання Тиси взад 😂👍
північні сусіди Норвегії це хто?
Дякуємо, Норвегії, за допомогу зброєю і фінансами, та за прихисток жінок з дітьми.
А чоловікам - додому!
Є ЗСУ, які успішно боронять Україну.
Отож - приєднуйтесь !
Вот за нею і випруть з Норвегії дезертирів 😂👍
Школота чи з ЗЕкоМанди телеЛохоФону троляка?
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
Скоро Европа мягко и толерантно
Начнет выставлять вас за двери - на меня так все набросились в чате!
А жизнь показывает - что я права
Вы за Европу не переживайте
Она только кажется МЯГКОЙ и ТОЛЕРАНТНОЙ
На самом деле она очень жесткая
Она слезам не верит
Ловить на улице никого не будет
Просто отберёт пособие
Выселит из жилья
А потом посадит в автобус и привезет на украинскую границу
Точка.
Спеціалісти легалізувались, осіли, і будуть працювати на благо іншої країни.
Молоді жінки, хто хотів, знайши собі місцевих і будуть народжувати громадян інших держав.
Кому все це непотрібно або цілі інші, поїдуть кудись далі або додому.
Западная система работает по протоколам, в которых прописано ВСЕ
В этих протоколах нет одного - ЭМОЦИЙ
В Украине началась большая война
Европа из гуманитарных соображений открыла двери для женщин и детей, стариков
Вместе с ними приехали ЗДОРОВЫЕ МОЛОДЫЕ МУЖИКИ
Европейцам это категорически не нравится
И когда Украина попросила Европу вернуть
Здоровых молодых украинских мужиков
Европа обрадовалась
Она оставит себе молодых украинских женщин с детьми
А мужиков Европа вернет
Это произойдет не быстро
В Европе все нужно сделать в рамках закона
Чтобы комары носа не подточил
И чтобы в будущем ни один суд не опротестовал
Выдворение молодых украинских мужиков в Украину
Адвокат?
"Где деньги, Зин ?" 😂
Я с 2014 из моего Киева ни на день не выезжала
И я ,конечно, поржала сейчас над вашими словами
МУЖИК ПРОСИТ СТАТУС БЕЖЕНЦА
Мужик ,конечно,может попросить
Так кто ж ему даст?
Вы сначала научитесь толерантно
Общаться в чате
Нє думаю ! 😂👍
И уже поняли - какой рискованный шаг сделали
Скоро Европа превратится в МУСУЛЬМАНСКУЮ ЕВРОПУ
Европа уже сейчас буквально РАЗДИРАЮТ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Вы думаете - почему так успешны правые сегодня в Европе?
Такие как ЛЕ ПЕН?
Потому что они против открытых дверей для всех
А что творится в Швеции?
А как задыхается европейская полиция от преступности
Выходцев из Сирии
Палестины
Африки
Там сегодня это становится проблемой НОМЕР ОДИН!!!!
Епоха глобалізма і "гуманізму" закінчилась !
Тепер кожен за себе і з іншими проти злиднів "Глобального Юга" (включаючи кацапів)
Забывают, что население Норвегии - меньше 6 миллионов
Только подумайте - что такое принять 800000 людей
Из другой страны!!!!!
Это больше 15 % от всего населения Норвегии
То есть работающее население Норвегии
Содержит 15 % тех, кто не является гражданами Норвегии
Вы думаете - норвежцам нравится платить за тех,кто не является гражданином
Не платит налоги
Да еще и бежал от своей родины?
Бросил ее в беде
Сомневаюсь я ,что норвежцы тащатся от этого....
Которое уже строит стену с Мексикой
Норвегия не будет строить стены
Она все сделает правильно
Она уже изучила опыт Германии
Которая пустила огромное число беженцев из мусульманских стран
Норвегия - маленькая
Для нее важно сохранить национальное
Если оно размоется
Норвегия просто перестанет быть Норвегией
На очі потрапив норвежський серіал "Прибульці з минулого".
Ви запізнилися, всьо, вже вони там !
Просветите меня
В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
Все вірно! Додому, воювати!!