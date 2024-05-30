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біженці (1762) Норвегія (714)

Від 800 до тисячі українців, які нині перебувають у Норвегії, можуть відправити додому

Українські біженці у Норвегії

Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.

Як заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель, йдеться про кількість від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в який опинилася людина. Серед іншого, звідки вона приїхала", – заявила Мель.

Вона зазначила, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.

Водночас міністерство юстиції в своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.

"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.

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За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди.

"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.

Зазначається, що з березня 2022 року понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії.

Нагадаємо, днями міністерство внутрішніх справ Німеччини запропонувало створити загальноєвропейський механізм, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов’язане із війною в Україні.

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Топ коментарі
+28
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
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30.05.2024 10:59
+16
Іншими словами, до реальних біженців особливих питань, як не було так і не буде. Будуть проблеми в тих, хто зловживав. Наприклад катався по всій Європі в пошуках де більше грошей і 0% роботи. От такі прийдуть назад.
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
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30.05.2024 11:11
+12
Дохрена розвелося хитродупітих молоросів, а не українців.
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30.05.2024 11:23
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куяссє логика...((
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30.05.2024 10:56 Відповісти
Дохрена розвелося хитродупітих молоросів, а не українців.
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30.05.2024 11:23 Відповісти
Ага, ага. Особливо вирвавшихся з буковельского котла та з прифронтового центру...двоє з трьох.
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30.05.2024 11:35 Відповісти
Чомусь про висилку росіян речі не має...
Констітуція на паузі, прав вже у Українців меньше чим у росіян...
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30.05.2024 15:38 Відповісти
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
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30.05.2024 10:59 Відповісти
!!!!!!!!!
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30.05.2024 11:13 Відповісти
А ти хочеш сказати, що ухилянти, які втекли з України якусь користь для мене роблять?
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30.05.2024 12:55 Відповісти
+💯!

Хай дезертири покажуть майстер-клас перепливання Тиси взад 😂👍
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30.05.2024 12:27 Відповісти
>>> За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди. Джерело:

північні сусіди Норвегії це хто?
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30.05.2024 11:02 Відповісти
Тебе в гугл картах забанили?
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30.05.2024 11:08 Відповісти
насправді ... покрутіть глобус
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30.05.2024 12:04 Відповісти
пінгвіни. а ні вони ж на іншому боці
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30.05.2024 11:15 Відповісти
смішно, але невлучно
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30.05.2024 12:06 Відповісти
Це московія- але це далі на північ ніж полюс😁
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31.05.2024 03:07 Відповісти
Все вірно! Додому, воювати!!
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30.05.2024 11:02 Відповісти
Дурість пишите. Наводять порядок, відсіваючи полову від зерна. Відразу були неготові.
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30.05.2024 11:16 Відповісти
Ахаха, все іде як я тут і попереджав ще два роки тому - настане такий день коли країни Заходу будуть депортувати ухилянтів і зйобишів, які на момент початку війни не жили в Україні.
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30.05.2024 11:07 Відповісти
Вони зацікавлені у стійкості нашої оборони. Допоки ********* тут загрузне, менше ймовірність нападу на НАТО. Хоч це і видається фантастикою.
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30.05.2024 12:07 Відповісти
І правільно роблять, бо напали не не маленьку, але розумну Норвегію, а на нас, бовдурів, на 40 млн. Україну, яка мала б подбати про свій захист.

Дякуємо, Норвегії, за допомогу зброєю і фінансами, та за прихисток жінок з дітьми.

А чоловікам - додому!
Є ЗСУ, які успішно боронять Україну.
Отож - приєднуйтесь !
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30.05.2024 12:36 Відповісти
Норвегія у НАТО.
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30.05.2024 16:40 Відповісти
Конвенція?
Вот за нею і випруть з Норвегії дезертирів 😂👍
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30.05.2024 12:38 Відповісти
От ти тупе ("super" Gut)..... пздц.
Школота чи з ЗЕкоМанди телеЛохоФону троляка?
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30.05.2024 13:04 Відповісти
Я скажу тобі більше, десь півроку назад слухав ефір по LBC, чиновниця з міграції обєднаного королівства, казала, що після завершення війни, всіх укр біженців - депортують в Україну. Так що починай пакувати чумодани, манкурт.
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30.05.2024 14:26 Відповісти
Super Gut 🤣🤣🤣 біжу "спотикаюсь"....
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30.05.2024 21:37 Відповісти
P. S. Почитай хто це "манкурт" щоб не виглядати телепнем наступного разу.
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30.05.2024 21:38 Відповісти
Та це безмозка вишивата, якій у вуха вклали те що їм треба вчорашні малороси, натягнувші вишиванку, проїпавші країну до, і розікравші її після початку повномаштабки. А винуваті в них папєрєднікі, ухилянти, вороги народу, і звісно клятий шоколадний барига разом з кличком
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31.05.2024 03:11 Відповісти
Іншими словами, до реальних біженців особливих питань, як не було так і не буде. Будуть проблеми в тих, хто зловживав. Наприклад катався по всій Європі в пошуках де більше грошей і 0% роботи. От такі прийдуть назад.
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
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30.05.2024 11:11 Відповісти
А хто їм тут ту социалку дасть?
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30.05.2024 11:22 Відповісти
Схочуть зелені отримати ще голосів на виборах от і дадуть.
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30.05.2024 11:32 Відповісти
Дурниці.
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30.05.2024 12:07 Відповісти
В 2019 я це теж чув неодноразово.
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30.05.2024 12:16 Відповісти
відмазка
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30.05.2024 12:08 Відповісти
...ще кращій приклад.... хто здав своє житло впо-шникам, кинув роботу і змився за халявою. А тепер мотаються по розвагах, строють з себе європейців і навідуються, як пани за орендною платою до-дому!
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30.05.2024 11:45 Відповісти
Когда я писала - готовьтесь !!!!!
Скоро Европа мягко и толерантно
Начнет выставлять вас за двери - на меня так все набросились в чате!
А жизнь показывает - что я права
Вы за Европу не переживайте
Она только кажется МЯГКОЙ и ТОЛЕРАНТНОЙ
На самом деле она очень жесткая
Она слезам не верит
Ловить на улице никого не будет
Просто отберёт пособие
Выселит из жилья
А потом посадит в автобус и привезет на украинскую границу
Точка.
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30.05.2024 11:22 Відповісти
Не дуже зрозумілі ваші зловтішання.
Спеціалісти легалізувались, осіли, і будуть працювати на благо іншої країни.
Молоді жінки, хто хотів, знайши собі місцевих і будуть народжувати громадян інших держав.
Кому все це непотрібно або цілі інші, поїдуть кудись далі або додому.
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30.05.2024 11:38 Відповісти
Это не так работает
Западная система работает по протоколам, в которых прописано ВСЕ
В этих протоколах нет одного - ЭМОЦИЙ
В Украине началась большая война
Европа из гуманитарных соображений открыла двери для женщин и детей, стариков
Вместе с ними приехали ЗДОРОВЫЕ МОЛОДЫЕ МУЖИКИ
Европейцам это категорически не нравится
И когда Украина попросила Европу вернуть
Здоровых молодых украинских мужиков
Европа обрадовалась
Она оставит себе молодых украинских женщин с детьми
А мужиков Европа вернет
Это произойдет не быстро
В Европе все нужно сделать в рамках закона
Чтобы комары носа не подточил
И чтобы в будущем ни один суд не опротестовал
Выдворение молодых украинских мужиков в Украину
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30.05.2024 12:04 Відповісти
"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Джерело:
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30.05.2024 12:19 Відповісти
Європейська юриспруденція не українська - випруть з країни за правилами
Адвокат?
"Где деньги, Зин ?" 😂
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30.05.2024 12:49 Відповісти
Я спокойна
Я с 2014 из моего Киева ни на день не выезжала
И я ,конечно, поржала сейчас над вашими словами
МУЖИК ПРОСИТ СТАТУС БЕЖЕНЦА
Мужик ,конечно,может попросить
Так кто ж ему даст?
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30.05.2024 12:19 Відповісти
Вы мне не пишите про конвенции
Вы сначала научитесь толерантно
Общаться в чате
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30.05.2024 12:35 Відповісти
Чи попадають чоловіки з України під Женевську конвенцію ?

Нє думаю ! 😂👍
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30.05.2024 12:52 Відповісти
Сирійців багато назад відправили? Косоварів? Боснійців? Сербів, Хорватів, Ізралітян, Палестинців, Кіпріотів?
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30.05.2024 12:27 Відповісти
Нет, практически никого не отправили
И уже поняли - какой рискованный шаг сделали
Скоро Европа превратится в МУСУЛЬМАНСКУЮ ЕВРОПУ
Европа уже сейчас буквально РАЗДИРАЮТ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Вы думаете - почему так успешны правые сегодня в Европе?
Такие как ЛЕ ПЕН?
Потому что они против открытых дверей для всех
А что творится в Швеции?
А как задыхается европейская полиция от преступности
Выходцев из Сирии
Палестины
Африки
Там сегодня это становится проблемой НОМЕР ОДИН!!!!
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30.05.2024 12:33 Відповісти
Із Германії люди пишуть через "чорних" ввечері на вулицю не вийдеш.

Епоха глобалізма і "гуманізму" закінчилась !

Тепер кожен за себе і з іншими проти злиднів "Глобального Юга" (включаючи кацапів)
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30.05.2024 12:57 Відповісти
Далі що? А нічого, бо щоб видворити усіх перелічених треба влаштувати холокост 2 та відновити рейх - іншими засобами нічого не зробити, то ж все і далі буде так як є, а якщо щось і зміниться то Україні від цього легше не стане, бо серед тих кого як ви там хочите повернути - половина реально не військовзабовязані - багатодітні, батьки-одинаки, опекуни і т.д., Україна готова прогодувати та забезпечити усіх цих людей заради 30-50 тис мобілізованих? бо більше ви там ненашкребете, в тих кого є гроші - відкрили бізнес та платять податки або купили нерухомість і скоро матимуть паспорти тих стран. В мене таке враження що ви всі важаєте наче з 20 мільйонів чоловіків призовного віку 15 десь закордоном, а 5 в Україні
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30.05.2024 13:23 Відповісти
Якщо вам тяжко розуміти Украінську то може не треба сидіти на українському форумі? бо ви схоже бачите "букавки" а слів розібрати невзмозі
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30.05.2024 14:00 Відповісти
і скоро матимуть паспорти тих стран
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31.05.2024 02:01 Відповісти
Полная чушь основанная на волне горячих новостей в СМИ. А реально европейскому избирателю в большинстве своем пофик эти эмоции. Их раздражает, если всё равно кто... "мужик", "баба" или "оно" сидит на пособиях, нихрена не делает и ноет. К работающим беженцам вообще никаких вопросов нет.
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30.05.2024 13:01 Відповісти
Все , пишущие в чате
Забывают, что население Норвегии - меньше 6 миллионов
Только подумайте - что такое принять 800000 людей
Из другой страны!!!!!
Это больше 15 % от всего населения Норвегии
То есть работающее население Норвегии
Содержит 15 % тех, кто не является гражданами Норвегии
Вы думаете - норвежцам нравится платить за тех,кто не является гражданином
Не платит налоги
Да еще и бежал от своей родины?
Бросил ее в беде
Сомневаюсь я ,что норвежцы тащатся от этого....
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30.05.2024 13:22 Відповісти
у вас ще й з матиматикою не все гаразд - з березня 2022 року понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії, тобто не всім ще з тих 77 тисяч надали захист, то там якщо 1,5% й буде то й добре, а взагалі в статті мова про від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію, кажу ш якщо тяжко розуміти мову - слухайте Арестовича
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30.05.2024 14:08 Відповісти
Баброва, там еще и наркоманы с проститутками легализованы. Еще, говорят, что пособия надо будет вернуть или отработать на панели. А кто не сможет тех в рабство белым отдадут
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30.05.2024 11:51 Відповісти
угу ... кривляйтесь далі
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30.05.2024 12:11 Відповісти
Я з вами не згоден. Тут нелегалів випхати не можуть, а ви пишете про легально понаїхавших. Так, виплати рано чи пізно поріжуть, але виставляти нікого скоріш за все не будуть. В бішенців є дозвіл на роботу. Хто не схоче повертатися - завжди знайдуть можливість працювати і залишатися.
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30.05.2024 11:52 Відповісти
Норвегія - це країна номер один за індексом «щастя» , тому своє «щастя» вона аби кому роздавати не буде. Розумний підхід до цієї проблеми.
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30.05.2024 11:32 Відповісти
про генофонд це Ви загнули
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30.05.2024 12:12 Відповісти
Ви розмірковуєте по своєму світовосприянню-такі/нетакі,арійська кров,назовіть вже замість "СІТО" фільтраційні лагеря."генофонд норвежців???А скіки в Україні проживало етнічних норвежців.
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30.05.2024 12:20 Відповісти
Норвегия - это не США
Которое уже строит стену с Мексикой
Норвегия не будет строить стены
Она все сделает правильно
Она уже изучила опыт Германии
Которая пустила огромное число беженцев из мусульманских стран
Норвегия - маленькая
Для нее важно сохранить национальное
Если оно размоется
Норвегия просто перестанет быть Норвегией
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30.05.2024 12:26 Відповісти
Благі наміри ... Тотальний дефіцит робочих рук поставив на коліна усю Європу. Норвегія тут не виключення. Справа часу. Вже є дуже загорілі фінни.

На очі потрапив норвежський серіал "Прибульці з минулого".

Ви запізнилися, всьо, вже вони там !
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30.05.2024 12:49 Відповісти
И сколько проживает норвежцев в Украине?
Просветите меня
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30.05.2024 12:27 Відповісти
В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!
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30.05.2024 11:36 Відповісти
Штотакое? Генофонд нации хотят додому повернуть? )) Та их уже и след простыл, через Северное море в Британию поплыли.
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30.05.2024 11:38 Відповісти
В мене цікава пропозиція. А давайте всі ті, хто стартують на біженців, спочтку напишуть свій номер бригади\батальону ТРО і коли мобілізувалися .
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30.05.2024 11:54 Відповісти
Тю ... А хто стартує на біженців жінок з дітьми ??
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30.05.2024 12:13 Відповісти
Та є тут такі,вже придумали про фільраційне СІТО.
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30.05.2024 12:22 Відповісти
Якшо вам ліньки прогортати коменти, то наведу приклади (скисок не повний, там ще є):



В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!



Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!



Все вірно! Додому, воювати!!
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30.05.2024 12:46 Відповісти
чоловіків точно треба виперти. гарна ініціатива.
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30.05.2024 13:00 Відповісти
Одну молоду сім'ю хитровжарених втікачів до Норвегії знаю особисто. Втікли від війни аж з кримської Євпаторії. Мені цікаво куди їх випруть назад. До Криму чи до Києва?
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30.05.2024 13:42 Відповісти
у росію. У Норвегії з росією є спільний кордон
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30.05.2024 14:30 Відповісти
Никто никого никуда не привезет, максимум уберут статус беженца,для людей которые на момент начала войны не находилось в Украине
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30.05.2024 19:58 Відповісти
Рано чи пізно халява закінчується. Завжди і для всіх.
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31.05.2024 17:15 Відповісти
 
 