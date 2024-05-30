Від 800 до тисячі українців, які нині перебувають у Норвегії, можуть відправити додому
Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NRK.
Як заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель, йдеться про кількість від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію.
"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в який опинилася людина. Серед іншого, звідки вона приїхала", – заявила Мель.
Вона зазначила, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.
Водночас міністерство юстиції в своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.
"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку", – йдеться в повідомленні відомства.
За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди.
"Тому ми посилили контроль. Зараз ця пропорція знизилася з 60% до близько 35%, і ми все ще розглядаємо можливість його подальшого посилення", – резюмувала вона.
Зазначається, що з березня 2022 року понад 77 тисяч українців звернулися за колективним захистом у Норвегії.
Нагадаємо, днями міністерство внутрішніх справ Німеччини запропонувало створити загальноєвропейський механізм, який би дозволив рівномірно розподіляти між країнами ЄС міграційне навантаження, пов’язане із війною в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Констітуція на паузі, прав вже у Українців меньше чим у росіян...
Хай дезертири покажуть майстер-клас перепливання Тиси взад 😂👍
північні сусіди Норвегії це хто?
Дякуємо, Норвегії, за допомогу зброєю і фінансами, та за прихисток жінок з дітьми.
А чоловікам - додому!
Є ЗСУ, які успішно боронять Україну.
Отож - приєднуйтесь !
Вот за нею і випруть з Норвегії дезертирів 😂👍
Школота чи з ЗЕкоМанди телеЛохоФону троляка?
От тільки радіти не варто, вони так же само сядуть тягарем на соціалку в Україні. Якщо вже в ЄС за євро вони працювати не хочуть, то і в Україні за мінімалку тим більше не будуть. А то вже розмріялись про нових бійців в ЗСУ.
Скоро Европа мягко и толерантно
Начнет выставлять вас за двери - на меня так все набросились в чате!
А жизнь показывает - что я права
Вы за Европу не переживайте
Она только кажется МЯГКОЙ и ТОЛЕРАНТНОЙ
На самом деле она очень жесткая
Она слезам не верит
Ловить на улице никого не будет
Просто отберёт пособие
Выселит из жилья
А потом посадит в автобус и привезет на украинскую границу
Точка.
Спеціалісти легалізувались, осіли, і будуть працювати на благо іншої країни.
Молоді жінки, хто хотів, знайши собі місцевих і будуть народжувати громадян інших держав.
Кому все це непотрібно або цілі інші, поїдуть кудись далі або додому.
Западная система работает по протоколам, в которых прописано ВСЕ
В этих протоколах нет одного - ЭМОЦИЙ
В Украине началась большая война
Европа из гуманитарных соображений открыла двери для женщин и детей, стариков
Вместе с ними приехали ЗДОРОВЫЕ МОЛОДЫЕ МУЖИКИ
Европейцам это категорически не нравится
И когда Украина попросила Европу вернуть
Здоровых молодых украинских мужиков
Европа обрадовалась
Она оставит себе молодых украинских женщин с детьми
А мужиков Европа вернет
Это произойдет не быстро
В Европе все нужно сделать в рамках закона
Чтобы комары носа не подточил
И чтобы в будущем ни один суд не опротестовал
Выдворение молодых украинских мужиков в Украину
Адвокат?
"Где деньги, Зин ?" 😂
Я с 2014 из моего Киева ни на день не выезжала
И я ,конечно, поржала сейчас над вашими словами
МУЖИК ПРОСИТ СТАТУС БЕЖЕНЦА
Мужик ,конечно,может попросить
Так кто ж ему даст?
Вы сначала научитесь толерантно
Общаться в чате
Нє думаю ! 😂👍
И уже поняли - какой рискованный шаг сделали
Скоро Европа превратится в МУСУЛЬМАНСКУЮ ЕВРОПУ
Европа уже сейчас буквально РАЗДИРАЮТ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Вы думаете - почему так успешны правые сегодня в Европе?
Такие как ЛЕ ПЕН?
Потому что они против открытых дверей для всех
А что творится в Швеции?
А как задыхается европейская полиция от преступности
Выходцев из Сирии
Палестины
Африки
Там сегодня это становится проблемой НОМЕР ОДИН!!!!
Епоха глобалізма і "гуманізму" закінчилась !
Тепер кожен за себе і з іншими проти злиднів "Глобального Юга" (включаючи кацапів)
Забывают, что население Норвегии - меньше 6 миллионов
Только подумайте - что такое принять 800000 людей
Из другой страны!!!!!
Это больше 15 % от всего населения Норвегии
То есть работающее население Норвегии
Содержит 15 % тех, кто не является гражданами Норвегии
Вы думаете - норвежцам нравится платить за тех,кто не является гражданином
Не платит налоги
Да еще и бежал от своей родины?
Бросил ее в беде
Сомневаюсь я ,что норвежцы тащатся от этого....
Которое уже строит стену с Мексикой
Норвегия не будет строить стены
Она все сделает правильно
Она уже изучила опыт Германии
Которая пустила огромное число беженцев из мусульманских стран
Норвегия - маленькая
Для нее важно сохранить национальное
Если оно размоется
Норвегия просто перестанет быть Норвегией
На очі потрапив норвежський серіал "Прибульці з минулого".
Ви запізнилися, всьо, вже вони там !
Просветите меня
В шию, на копняках, всіх ***** з європи БИДЛО до дому!!!!
Нєкуй по Європах на пособіях сидіти, треба країну боронити!
Все вірно! Додому, воювати!!