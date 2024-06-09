РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10850 посетителей онлайн
Новости Война
9 688 25
Бердянск (433) военнослужащие (5997) потери (4270)

Защищая Украину, на Купянском направлении погиб 20-летний воин Денис Заживихин. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб бердянец Денис Заживихин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр издания "Бердянск 24".

Что известно о погибшем?

Как отмечается, 20-летний Денис воевал в 111-м батальоне территориальной обороны.

Папа Дениса Сергей Заживихин тоже защищает Украину. Как он рассказал "Бердянск 24", сын ушел на фронт добровольцем. Сначала парня не брали из-за возраста, но в конце концов в Киеве ему удалось попасть в Бердянскую ТРО.

Смотрите: Обстрел российскими оккупантами "скорой" в Херсонской области: количество пострадавших возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

Загиблий воїн Денис Заживіхін

Денис и Сергей вместе воевали на Запорожском направлении, затем на Сумщине и в конце концов на Купянском. Парень получил звание сержанта.

30 мая Денис Заживихин погиб, защищая страну на Купянском направлении. Героя еще не похоронили.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Низький уклін тобі синку! До сліз бл…дь! Нехай КОЖЕН мацкаль від малого до старого палає в пеклі!!!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:02
+36
показать весь комментарий
09.06.2024 16:55
+26
Дуже жалко і цього хлопця, і всіх загинувших за нашу Україну.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.06.2024 16:55 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:01 Ответить
Низький уклін тобі синку! До сліз бл…дь! Нехай КОЖЕН мацкаль від малого до старого палає в пеклі!!!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:02 Ответить
Дуже жалко і цього хлопця, і всіх загинувших за нашу Україну.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:03 Ответить
Вічна пам'ять загиблому Герою.Йому б ще жити,кохати,ростити діточок,але кацапське б..дло,яке прийшло на нашу землю,забрало у нього життя.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:28 Ответить
за 20 років прожив життя справжнього 70річного Чоловіка(((Героям слава!
показать весь комментарий
09.06.2024 17:37 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!! 🙏 😤
показать весь комментарий
09.06.2024 17:38 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
09.06.2024 17:38 Ответить
🙏🏼
показать весь комментарий
09.06.2024 17:53 Ответить
Так у нас же тільки з 25 можна на фронт. Сук@ ти зє! - пів року не підписував закон про зниження призовного віку, тепер от свідомі діти-українці гинуть за твою #идівську ср@ку, ухилянт чортів
показать весь комментарий
09.06.2024 18:04 Ответить
Боже, яке дурне
показать весь комментарий
09.06.2024 18:34 Ответить
Гинуть через таких кацапів як ти
показать весь комментарий
09.06.2024 20:43 Ответить
Війна забирає кращих. Вічна пам'ять!🙏
показать весь комментарий
09.06.2024 18:26 Ответить
Дякую тобі, Воїн..
Вибач дитино, що прийшлось тобі воювати в такому віці..
показать весь комментарий
09.06.2024 18:28 Ответить
Жоден президент і його оточення не вартує навіть твого обрізаного нігтя..
Ще раз вибач, синок..
показать весь комментарий
09.06.2024 18:37 Ответить
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
показать весь комментарий
09.06.2024 18:44 Ответить
ГРЁБАННАЯ РУСНЯ ...ЧТОБ ВСЕ ВЫ ЗДОХЛИ ТВАРИ!
показать весь комментарий
09.06.2024 18:44 Ответить
мій син ..також рвався і також зараз 20 (буде).. на "щастя" захворів ковід. потім через це ж не взяли в військове(тепер 2 роки чекати). Тепер хоче досконало вивчити українську. але саме головне ( я так думаю) побачити дідуся.
пиСи: не коментуйте.
ПиСи-2:Скільки щеще горя і житів і особливо таких молодих людей ..дітей ще буде втрачено..
показать весь комментарий
09.06.2024 19:15 Ответить
Царство небесне.
показать весь комментарий
09.06.2024 19:24 Ответить
нехай з Господом спочиває, Воїне... Щирі співчуття родині.
показать весь комментарий
09.06.2024 19:54 Ответить
Невимовний сум. Низький уклін батькам хлопця.
показать весь комментарий
09.06.2024 20:43 Ответить
Вічна і світла пам'ять Герою України ! Щирі співчуття рідним.
показать весь комментарий
09.06.2024 22:04 Ответить
Вічна пам'ять і слава юному Герою! Срочивай з миром. Низький уклін і співчуття батькам та рідним Героя!
показать весь комментарий
09.06.2024 23:23 Ответить
Вічна пам'ять Воїну.
показать весь комментарий
10.06.2024 04:30 Ответить
 
 