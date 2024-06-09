Защищая Украину, на Купянском направлении погиб 20-летний воин Денис Заживихин. ФОТО
Защищая Украину, на фронте погиб бердянец Денис Заживихин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр издания "Бердянск 24".
Что известно о погибшем?
Как отмечается, 20-летний Денис воевал в 111-м батальоне территориальной обороны.
Папа Дениса Сергей Заживихин тоже защищает Украину. Как он рассказал "Бердянск 24", сын ушел на фронт добровольцем. Сначала парня не брали из-за возраста, но в конце концов в Киеве ему удалось попасть в Бердянскую ТРО.
Денис и Сергей вместе воевали на Запорожском направлении, затем на Сумщине и в конце концов на Купянском. Парень получил звание сержанта.
30 мая Денис Заживихин погиб, защищая страну на Купянском направлении. Героя еще не похоронили.
Топ комментарии
+38 ДенКо
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Вибач дитино, що прийшлось тобі воювати в такому віці..
Ще раз вибач, синок..
пиСи: не коментуйте.
ПиСи-2:Скільки щеще горя і житів і особливо таких молодих людей ..дітей ще буде втрачено..