УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10673 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 688 25
Бердянськ (465) військовослужбовці (4598) втрати (4285)

Захищаючи Україну, на Куп’янському напрямку загинув 20-річний воїн Денис Заживіхін. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув бердянець Денис Заживіхін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр видання "Бердянськ 24".

Що відомо про загиблого?

Як зазначається, 20-річний Денис воював в 111-му батальйоні територіальної оборони.

Тато Дениса Сергій Заживіхін теж боронить Україну. Як він розповів "Бердянськ 24", син пішов на фронт добровольцем. Спочатку хлопця не брали через вік, але зрештою в Києві йому вдалося потрапити до Бердянської ТРО.

Також читайте: На війні з Росією загинув волейболіст, ексгравець "Буревісника" Андрій Педора. ФОТО

Загиблий воїн Денис Заживіхін

Денис та Сергій разом воювали на Запорізькому напрямку, потім на Сумщині та зрештою на Куп’янському напрямку. Парубок отримав звання сержанта.

30 травня Денис Заживіхін загинув, захищаючи країну на Куп’янському напрямку. Героя ще не поховали.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+38
Низький уклін тобі синку! До сліз бл…дь! Нехай КОЖЕН мацкаль від малого до старого палає в пеклі!!!
показати весь коментар
09.06.2024 17:02
+36
показати весь коментар
09.06.2024 16:55
+26
Дуже жалко і цього хлопця, і всіх загинувших за нашу Україну.
показати весь коментар
09.06.2024 17:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
09.06.2024 16:55 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
09.06.2024 17:01 Відповісти
Низький уклін тобі синку! До сліз бл…дь! Нехай КОЖЕН мацкаль від малого до старого палає в пеклі!!!
показати весь коментар
09.06.2024 17:02 Відповісти
Дуже жалко і цього хлопця, і всіх загинувших за нашу Україну.
показати весь коментар
09.06.2024 17:03 Відповісти
Вічна пам'ять загиблому Герою.Йому б ще жити,кохати,ростити діточок,але кацапське б..дло,яке прийшло на нашу землю,забрало у нього життя.
показати весь коментар
09.06.2024 17:28 Відповісти
за 20 років прожив життя справжнього 70річного Чоловіка(((Героям слава!
показати весь коментар
09.06.2024 17:37 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!! 🙏 😤
показати весь коментар
09.06.2024 17:38 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
09.06.2024 17:38 Відповісти
🙏🏼
показати весь коментар
09.06.2024 17:53 Відповісти
Так у нас же тільки з 25 можна на фронт. Сук@ ти зє! - пів року не підписував закон про зниження призовного віку, тепер от свідомі діти-українці гинуть за твою #идівську ср@ку, ухилянт чортів
показати весь коментар
09.06.2024 18:04 Відповісти
Боже, яке дурне
показати весь коментар
09.06.2024 18:34 Відповісти
Гинуть через таких кацапів як ти
показати весь коментар
09.06.2024 20:43 Відповісти
Війна забирає кращих. Вічна пам'ять!🙏
показати весь коментар
09.06.2024 18:26 Відповісти
Дякую тобі, Воїн..
Вибач дитино, що прийшлось тобі воювати в такому віці..
показати весь коментар
09.06.2024 18:28 Відповісти
Жоден президент і його оточення не вартує навіть твого обрізаного нігтя..
Ще раз вибач, синок..
показати весь коментар
09.06.2024 18:37 Відповісти
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
показати весь коментар
09.06.2024 18:44 Відповісти
ГРЁБАННАЯ РУСНЯ ...ЧТОБ ВСЕ ВЫ ЗДОХЛИ ТВАРИ!
показати весь коментар
09.06.2024 18:44 Відповісти
мій син ..також рвався і також зараз 20 (буде).. на "щастя" захворів ковід. потім через це ж не взяли в військове(тепер 2 роки чекати). Тепер хоче досконало вивчити українську. але саме головне ( я так думаю) побачити дідуся.
пиСи: не коментуйте.
ПиСи-2:Скільки щеще горя і житів і особливо таких молодих людей ..дітей ще буде втрачено..
показати весь коментар
09.06.2024 19:15 Відповісти
Царство небесне.
показати весь коментар
09.06.2024 19:24 Відповісти
нехай з Господом спочиває, Воїне... Щирі співчуття родині.
показати весь коментар
09.06.2024 19:54 Відповісти
Невимовний сум. Низький уклін батькам хлопця.
показати весь коментар
09.06.2024 20:43 Відповісти
Вічна і світла пам'ять Герою України ! Щирі співчуття рідним.
показати весь коментар
09.06.2024 22:04 Відповісти
Вічна пам'ять і слава юному Герою! Срочивай з миром. Низький уклін і співчуття батькам та рідним Героя!
показати весь коментар
09.06.2024 23:23 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну.
показати весь коментар
10.06.2024 04:30 Відповісти
 
 