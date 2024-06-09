Захищаючи Україну, на Куп’янському напрямку загинув 20-річний воїн Денис Заживіхін. ФОТО
Захищаючи Україну, на фронті загинув бердянець Денис Заживіхін.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр видання "Бердянськ 24".
Що відомо про загиблого?
Як зазначається, 20-річний Денис воював в 111-му батальйоні територіальної оборони.
Тато Дениса Сергій Заживіхін теж боронить Україну. Як він розповів "Бердянськ 24", син пішов на фронт добровольцем. Спочатку хлопця не брали через вік, але зрештою в Києві йому вдалося потрапити до Бердянської ТРО.
Денис та Сергій разом воювали на Запорізькому напрямку, потім на Сумщині та зрештою на Куп’янському напрямку. Парубок отримав звання сержанта.
30 травня Денис Заживіхін загинув, захищаючи країну на Куп’янському напрямку. Героя ще не поховали.
Топ коментарі
+38 ДенКо
показати весь коментар09.06.2024 17:02
+36 олег иванов 9d1a2ffb
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+26 Дужан Міхал
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Вибач дитино, що прийшлось тобі воювати в такому віці..
Ще раз вибач, синок..
пиСи: не коментуйте.
ПиСи-2:Скільки щеще горя і житів і особливо таких молодих людей ..дітей ще буде втрачено..