На війні з Росією загинув волейболіст, ексгравець "Буревісника" Андрій Педора. ФОТО
4 червня на фронті в боях за Україну загинув колишній гравець чернігівського "Буревісника-ШВСМ" Андрій Педора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці волейбольного клубу "Буревісник - ШВСМ"
"Під час захисту нашої Батьківщини, загинув наш колишній гравець, хороший друг, прекрасна людина – Андрій Педора, - йдеться у повідомленні.
Андрій Педора виступав за чернігівців з 2006 по 2018-й роки. Спочатку – на позиції догравальника, потім перекваліфікувався у ліберо.
До лав ЗСУ Андрій Педора долучився з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, він брав участь в обороні Чернігова.
Похорон відбудеться у суботу, 8 червня, в Чернігові. Поминальна служба розпочнеться о 9:00 в Катерининській церкві.
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Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
і щирі співчуття родині Андрія 😪😪😪