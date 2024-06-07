На війні з Росією загинув волейболіст, ексгравець "Буревісника" Андрій Педора. ФОТО

4 червня на фронті в боях за Україну загинув колишній гравець чернігівського "Буревісника-ШВСМ" Андрій Педора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці волейбольного клубу "Буревісник - ШВСМ"

"Під час захисту нашої Батьківщини, загинув наш колишній гравець, хороший друг, прекрасна людина – Андрій Педора, - йдеться у повідомленні.

Андрій Педора виступав за чернігівців з 2006 по 2018-й роки. Спочатку – на позиції догравальника, потім перекваліфікувався у ліберо.

До лав ЗСУ Андрій Педора долучився з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, він брав участь в обороні Чернігова.

Похорон відбудеться у суботу, 8 червня, в Чернігові. Поминальна служба розпочнеться о 9:00 в Катерининській церкві.

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