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Новости Фото Война
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На войне с Россией погиб волейболист, экс-игрок клуба "Буревістник" Андрей Педора. ФОТО

4 июня на фронте в боях за Украину погиб бывший игрок черниговского клуба "Буревістник-ШВСМ" Андрей Педора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице волейбольного клуба "Буревістник - ШВСМ".

"Во время защиты нашей Родины, погиб наш бывший игрок, хороший друг, прекрасный человек - Андрей Педора", - говорится в сообщении.

Андрей Педора выступал за черниговцев с 2006 по 2018-й годы. Сначала - на позиции доигровщика, затем переквалифицировался в либеро.

В ряды ВСУ Андрей Педора вступил с первого дня полномасштабного вторжения. В частности, он участвовал в обороне Чернигова.

Похороны состоятся в субботу, 8 июня, в Чернигове. Поминальная служба начнется в 9:00 в Катерининской церкви.

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Андрій Педора

Автор: 

Чернигов (885) потери (4393) волейбол (8)


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Гинуть найкращі
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07.06.2024 13:19 Ответить
😥
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07.06.2024 13:20 Ответить
Страшне в нас горе, знову Україна
Втрачає кращих із своїх синів
Немає слів, в душі лиш біль та туга
І на кацапів безкінечний гнів ...
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07.06.2024 13:37 Ответить
Вічна памʼять нашому Герою
і щирі співчуття родині Андрія 😪😪😪
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07.06.2024 13:40 Ответить
 
 