6 громад Сумщины подверглись российским обстрелам в течение дня

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов.

Об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Николаевская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Хотинская община: враг бил из минометов (17 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Краснопольская громада: были артиллерийские (4 взрыва) минометные (4 взрыва) обстрелы и атака FPV дронами (2 взрыва).

Середино-Будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (8 взрывов) и атака FPV дронами (3 взрыва).

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