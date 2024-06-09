Враг в течение дня обстреливал Никопольщину из артиллерии и атаковал дронами. Повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня воскресенья, 9 июня, российские захватчики дважды обстреляли Никольский район Днепропетровщины из тяжелой артиллерии. Также войска РФ 15 раз атаковали дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг бил по Червоногригорьевской и Мировской громадам, а также по самому Никополю. Обошлось без жертв и пострадавших.

"На Никопольщине сегодня без жертв и пострадавших. Это счастье, потому что россияне беспощадно били по району целый день", - отметил чиновник.

Однако из-за вражеских обстрелов зафиксированы повреждения инфраструктуры. В частности, в самом Никополе повреждены два инфраструктурных объекта и столько же частных домов. Задело также многоэтажку, хозяйственную постройку и линию электропередач.

Также захватчики повредили инфраструктуру в Червоногригорьевской и Мировской громадах. Там разбиты продуктовый магазин, частный дом, гараж, хозяйственная постройка. А еще - 6 солнечных панелей.

Лысак также показал фото последствий сегодняшних вражеских обстрелов.

Напомним, что вечером 8 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольщину - запустили дрон-камикадзе на Покровскую громаду. Утром били дронами и артиллерией по Никополю и Мировской громаде.

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