Ворог впродовж дня обстрілював Нікопольщину з артилерії та атакував дронами. Пошкоджена інфраструктура. ФОТОрепортаж

Впродовж дня неділі, 9 червня, російські загарбники двічі обстріляли Нікоольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії. Також війська РФ 15 разів атакували дронами-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог бив по Червоногригорівській та Мирівській громадам, а також по самому Нікополю. Обійшлося без жертв та постраждалих.

"На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Це щастя, бо росіяни нещадно гатили по району цілий день", - зазначив посадовець.

Однак через ворожі обстріли зафіксовані пошкодження інфраструктури. Зокрема, у самому Нікополі понівечені два інфраструктурні об'єкти та стільки ж приватних осель. Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду і лінію електропередач.

Також загарбники пошкодили інфраструктуру у Червоногригорівській та Мирівській громадах. Там потрощені продуктовий магазин, приватна оселя, гараж, господарська споруда. А ще – 6 сонячних панелей.

Лисак також показав фото наслідків сьогоднішніх ворожих обстрілів.

Нагадаємо, що ввечері 8 червня російські загарбники вкотре атакували Нікопольщину – запустили дрон-камікадзе на Покровську громаду. Зранку били дронами й артилерією по Нікополю та Мирівській громаді.

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