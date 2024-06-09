Ворог атакував Нікопольщину ввечері та зранку, без постраждалих. ФОТО
Ввечері 7 червня російські загарбники вкотре атакували Нікопольщину – запустили дрон-камікадзе на Покровську громаду. Зранку били дронами й артилерією по Нікополю та Мирівській громаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінія електропередач. Наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Вчора ввечері окупанти запустили дрон-камікадзе на Покровську громаду.
"Загиблих і постраждалих немає", - додав Лисак.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль