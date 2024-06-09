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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Ворог атакував Нікопольщину ввечері та зранку, без постраждалих. ФОТО

Ввечері 7 червня російські загарбники  вкотре атакували  Нікопольщину – запустили дрон-камікадзе на Покровську громаду. Зранку били дронами й артилерією по Нікополю та Мирівській громаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари прийшлися по самому Нікополю й Мирівській громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінія електропередач. Наслідки ще уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Вчора ввечері окупанти запустили дрон-камікадзе на Покровську громаду.

"Загиблих і постраждалих немає", - додав Лисак.

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28687) Нікополь (1205) Дніпропетровська область (3771)


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