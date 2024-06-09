Враг атаковал Никопольщину вечером и утром, без пострадавших. ФОТО

Вечером 7 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольщину - запустили дрон-камикадзе на Покровскую громаду. Утром били дронами и артиллерией по Никополю и Мировской громаде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Целил дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Удары пришлись по самому Никополю и Мировской громаде. Повреждены коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линия электропередач. Последствия еще уточняются", - говорится в сообщении.

Вчера вечером оккупанты запустили дрон-камикадзе на Покровскую громаду.

"Погибших и пострадавших нет", - добавил Лысак.

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