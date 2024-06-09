Враг атаковал Никопольщину вечером и утром, без пострадавших. ФОТО
Вечером 7 июня российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольщину - запустили дрон-камикадзе на Покровскую громаду. Утром били дронами и артиллерией по Никополю и Мировской громаде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Целил дронами-камикадзе и обстреливал из артиллерии. Удары пришлись по самому Никополю и Мировской громаде. Повреждены коммунальное предприятие, 5 частных домов, гараж, линия электропередач. Последствия еще уточняются", - говорится в сообщении.
Вчера вечером оккупанты запустили дрон-камикадзе на Покровскую громаду.
"Погибших и пострадавших нет", - добавил Лысак.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль