В течение дня оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины. В области зафиксировано 59 взрывов

В течение дня субботы, 8 июня, российские захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 59 взрывов на территории ряда громад.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг атаковал 11 громад на Сумщине.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Николаевская громада: враг обстреливал из артиллерии и атаковал FPV-дроном;

Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел;

Белопольская громада: захватчики били из минометов и артиллерии;

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии;

Середино-Будская громада: рашисты били из артиллерии и минометов, а также атаковали FPV-дроном;

Зноб-Новгородская громада: оккупанты били из минометов;

Шалыгинская громада: здесь враг бил из артиллерии и атаковал FPV-дроном;

Эсманская громада: зафиксированы минометные обстрелы, а также враг нанес удар с FPV-дрона;

Великописаревская громада: захватчики обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дроном;

Кролевецкая громада: россияне ударили из артиллерии;

Новослободская громада: рашисты били из минометов.

Напомним, что ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации жителей из еще восьми населенных пунктов приграничья.

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