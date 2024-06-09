6 громад Сумщини зазнали російських обстрілів протягом дня
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (9 вибухів).
- Миколаївська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та артилерійські обстріли (7 вибухів).
- Хотіньська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів), артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Краснопільська громада: були артилерійські (4 вибухи) мінометні (4 вибухи) обстріли та атака FPV дронами (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів) та атака FPV дронами (3 вибухи).
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