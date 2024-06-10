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взрыв (6502) граната (994) Киев (24765) Нацполиция (16194)

Полиция задержала мужчину, который подорвал гранату и ранил женщину в Киеве

Місце вибуху гранати в Шевченківському районі Києва

Вечером 9 июня в Киеве мужчина подорвал гранату, в результате детонации пострадала женщина. Полиция задержала злоумышленника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева 9 июня, около 22:00.

По информации правоохранителей, местный житель, 1977 года рождения, бросил в сторону фасада многоэтажного дома гранату, которая отскочила от здания, упала на землю и взорвалась.

"В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Злоумышленник скрылся, полицейские установили его местонахождение и сейчас с ним общаются следователи. Вскоре событию будет дана правовая квалификация", - отмечают в полиции.

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Топ комментарии
+10
Нашо кідати де попало? Піди кинь в депутатів, наприклад.
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10.06.2024 01:02
+9
А може хтось з перехожих зробив би з особистої зареєстрованої зброї дірку в голові того довбойоба і нічого не було б.
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10.06.2024 01:04
+5
Неее. Лучше пускай гранаты и оружие будут только у преступников. И тогда все будет хорошо. Верно?
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10.06.2024 02:15
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Нашо кідати де попало? Піди кинь в депутатів, наприклад.
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10.06.2024 01:02 Ответить
Може та жінка була кацапка...
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10.06.2024 06:08 Ответить
Потрібен вже закон про вільне володіння гранатами. Так би жінка в нього кинула гранату, потім хтось із балкона багатоповерхівки вже в них кинув гранату. Потім вони удвох закидали гранатами балкон багатоповерхівки. Веселе б життя почалося, бо багатьом зараз дуже нудно жити.
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10.06.2024 01:02 Ответить
А може хтось з перехожих зробив би з особистої зареєстрованої зброї дірку в голові того довбойоба і нічого не було б.
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10.06.2024 01:04 Ответить
Неее. Лучше пускай гранаты и оружие будут только у преступников. И тогда все будет хорошо. Верно?
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10.06.2024 02:15 Ответить
Може, його якраз і викинули з балкона, бо "граната була нє той сістєми". ))

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10.06.2024 02:33 Ответить
можливо це один із способів попасти у ЗСУ через закон №11079-1.
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10.06.2024 02:11 Ответить
Єхо війни..... таких історій, нажаль, ще буде.
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10.06.2024 04:04 Ответить
Фасад будинку себе нахабно поводив.
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10.06.2024 06:10 Ответить
Цілився точно не в жінку ,але про це не скажуть.
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10.06.2024 07:05 Ответить
 
 