Полиция задержала мужчину, который подорвал гранату и ранил женщину в Киеве

Вечером 9 июня в Киеве мужчина подорвал гранату, в результате детонации пострадала женщина. Полиция задержала злоумышленника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.

Сообщение о происшествии поступило в полицию Киева 9 июня, около 22:00.

По информации правоохранителей, местный житель, 1977 года рождения, бросил в сторону фасада многоэтажного дома гранату, которая отскочила от здания, упала на землю и взорвалась.

"В результате происшествия осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Злоумышленник скрылся, полицейские установили его местонахождение и сейчас с ним общаются следователи. Вскоре событию будет дана правовая квалификация", - отмечают в полиции.

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