УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10614 відвідувачів онлайн
Новини
5 365 11
вибух (4367) граната (785) Київ (19122) Нацполіція (14881)

Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату та поранив жінку в Києві

Місце вибуху гранати в Шевченківському районі Києва

Ввечері 9 червня в Києві чоловік підрвав гранату, внаслідок детонації постраждала жінка. Поліція затримала зловмисника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Зазначається, що інцидент відбувся в Шевченківському районі столиці.

Повідомлення про подію надійшло до поліції Києва 9 червня, близько 22:00.

За інформацією правоохоронців, місцевий мешканець, 1977 року народження, кинув в бік фасаду багатоповерхового будинку гранату, яка відскочила від будівлі, впала на землю й вибухнула.

"Внаслідок події осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надана медична допомога, зараз її життю нічого не загрожує. Зловмисник втік, поліцейські встановили його місцезнаходження та наразі з ним спілкуються слідчі. Невдовзі події буде надана правова кваліфікація", - зазначають в поліції.

Читайте: На Львівщині 24-річний чоловік загинув через вибух гранати на вулиці. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Нашо кідати де попало? Піди кинь в депутатів, наприклад.
показати весь коментар
10.06.2024 01:02
+9
А може хтось з перехожих зробив би з особистої зареєстрованої зброї дірку в голові того довбойоба і нічого не було б.
показати весь коментар
10.06.2024 01:04
+5
Неее. Лучше пускай гранаты и оружие будут только у преступников. И тогда все будет хорошо. Верно?
показати весь коментар
10.06.2024 02:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашо кідати де попало? Піди кинь в депутатів, наприклад.
показати весь коментар
10.06.2024 01:02 Відповісти
Може та жінка була кацапка...
показати весь коментар
10.06.2024 06:08 Відповісти
Потрібен вже закон про вільне володіння гранатами. Так би жінка в нього кинула гранату, потім хтось із балкона багатоповерхівки вже в них кинув гранату. Потім вони удвох закидали гранатами балкон багатоповерхівки. Веселе б життя почалося, бо багатьом зараз дуже нудно жити.
показати весь коментар
10.06.2024 01:02 Відповісти
А може хтось з перехожих зробив би з особистої зареєстрованої зброї дірку в голові того довбойоба і нічого не було б.
показати весь коментар
10.06.2024 01:04 Відповісти
Неее. Лучше пускай гранаты и оружие будут только у преступников. И тогда все будет хорошо. Верно?
показати весь коментар
10.06.2024 02:15 Відповісти
Може, його якраз і викинули з балкона, бо "граната була нє той сістєми". ))

показати весь коментар
10.06.2024 02:33 Відповісти
можливо це один із способів попасти у ЗСУ через закон №11079-1.
показати весь коментар
10.06.2024 02:11 Відповісти
Єхо війни..... таких історій, нажаль, ще буде.
показати весь коментар
10.06.2024 04:04 Відповісти
Фасад будинку себе нахабно поводив.
показати весь коментар
10.06.2024 06:10 Відповісти
Цілився точно не в жінку ,але про це не скажуть.
показати весь коментар
10.06.2024 07:05 Відповісти
 
 