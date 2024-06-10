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Николаевская область (2061) обстрел (25772) Запорожская область (2837)

Оккупанты в течение суток нанесли 523 удара по населенным пунктам в Запорожской области, в Николаевской области обстреляли Куцурубскую громаду

Обстріли Запорізької області 9 червня

Российские захватчики обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области и Куцурубскую громаду на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, оккупанты 523 раза ударили по 8 населенным пунктам. В частности:

  • нанесли авиационные удары по Гуляйполю, Работино и Лобковому;
  • 206 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
  • 20 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку, Новоандреевку;
  • 294 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки.

9 июня в 16:15 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской громаде Николаевской области. Как сообщил начальник ОВА Виталий Ким, обошлось без пострадавших.

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