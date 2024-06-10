Окупанти протягом доби завдали 523 удари по населених пунктах на Запоріжжі, у Миколаївській області обстріляли Куцурубську громаду
Російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області та Куцурубську громаду на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, окупанти 523 рази вдарили по 8 населених пунктах. Зокрема:
- завдали авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та Лобковому;
- 206 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 20 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку;
- 294 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
9 червня о 16:15 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді Миколаївської області. Як повідомив начальник ОВА Віталій Кім, обійшлося без постраждалих.
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