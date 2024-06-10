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Луганщина (6431) обстрел (25772)

Россияне за прошедшие сутки ударили управляемыми авиабомбами по Новоегоровке Луганской области

Новоєгорівка

За прошедшие сутки российские захватчики активно применяли авиацию на Луганщине. В частности, вчера управляемыми авиационными бомбами он попал по Новоегоровке и Серебрянскому лесу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"Невское, Куземовка, Макеевка и Стельмаховка обстреляны из минометов и из ствольной артиллерии. Невское и Куземовка - еще и из реактивной.

Также наши военные остановили врага в районе Невского", - говорится в сообщении.

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