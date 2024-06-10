Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района области, погиб 1 человек
В течение суток российские оккупанты 8 раз обстреляли Донецкую область, убив 1 человека в Часовоярской громаде.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Александрополе Марьинской громады повреждены 3 дома, также в Кураховке повреждены 5 домов.
Краматорский район.
Россияне обстреляли Торское, Терны и Ямполовку Лиманской громады. Также под огнем рашистов окраины Константиновской громады.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 9 частных домов и многоэтажка. В Торецке повреждено админздание. В Северске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 5 детей.
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